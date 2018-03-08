DHA YURT BÜLTENİ-19

Olay, bu akşam saatlerinde Malkara Küçük Sanayi Sitesi 2'inci blok mevkiindeki yüksek gerilim hattının geçtiği TREDAŞ'a ait trafo merkezinde meydana geldi. Görevlilerin çalıştığı sırada iddiaya göre, elektrik şarteli henüz belirlenemeyen nedenle patladı. Patlamayla birlikte alevlerin yükselmesi üzerine işçilerden Emre Örpek, vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri hayati tehlikesi bulunmadığı belirlenen Örpek'i Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Polis, olayla yerinde soruşturma başlattı.

Firari katil zanlısı 9 yıl sonra yakalandı

MANİSA’da işlenen bir cinayet suçundan aranan 9 yıllık firari A.D., Balıkesir’de polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.

Manisa’nın Akhisar ilçesinde, 2009 yılında meydana gelen cinayet olayının katil zanlısı olarak, hakkında kesinleşmiş 30 yıl hapis cezası bulunan Balıkesir doğumlu firari sanık A.D., Burhaniye ilçesinde yakalandı.

Burhaniye İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin, 5 gün süren takip ve araştırması neticesinde A.D.'nin adresi belirlendi. Katil zanlısı, polise sahte kimlik ibraz etse de yakalanmaktan kurtulamadı.

Hakkında, ‘Resmi Belgede Tahrifat ve Sahtecilik’ suçundan da ayrıca adli işlem yapılan A.D.'nin emniyetteki sorgusu sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Katil zanlısı A.D.'nin polisler arasında yürürken görüntüsü

Haber-Kamera: BURHANİYE(Balıkesir),(DHA)

Yedinci kattan atlayan genç kız, ağır yaralandı

MALATYA'da psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Zeynep A. (18), ailesiyle birlikte yaşadığı evin 7'nci kattaki balkonundan atlaması sonucu ağır yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde İnönü Mahallesi Ecdat Sokak'ta meydana geldi. Bir apartmanın 7'nci katında ailesiyle birlikte yaşayan ve psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Zeynep A., evinin balkonuna çıkıp kendini boşluğa bıraktı. Zemine düşen genç kız ağır yaralandı. Sokak sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen Zeynep A., hayati tehlikesi bulunduğu için yoğun bakıma alındı.