DHA YURT BÜLTENİ-19

Kaza, Çalıboğazı Karakolu yakınlarında meydana geldi. 3. Hudut Tabur Komutanlığı'nda görevli askerlerin içinde bulunduğu askeri kamyon, henüz bilinmeyen nedenle şarampole devrildi. Meydana gelen kazada, araçta bulunan 3 asker yaralı olarak Yayladağı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralanan 1 asker yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Diğer iki askerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde boş arazide bulup kurcaladığı cismin elinde patlaması sonucu ağır yaralanan ve Van'a sevk edilen 10 yaşındaki Berat Oktay, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Oktay'ın cenazesi toprağa verilmek üzere ailesine teslim edildi.

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikada işçi olarak çalıştığı belirtilen Ahmet Çelik'in cesedini itfaiye ekipleri araçtan çıkardı. Çelik'in cenazesi otopsi için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırılırken TIR şoförü Hasan Çelik ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Elindeki bıçakla etrafındakilere saldırdı

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde elindeki bıçakla etrafındakilere saldıran Mustafa A. (25), polisin havaya ateş açmasının ardından girdiği iş yerinde yakalandı. Mustafa A.'nın 4 yıl önce de girdiği bir markette polislere sopa, satır, yumurta, et ve sucuk attığı öğrenildi.

Akşam saatlerinde, Ereğli ilçe merkezinde elindeki bıçakla etrafındakilere saldıran Mustafa A.'yı görenler, polise ihbarda bulundu. Kısa sürede olay yerine gelen polis, kullandığı uyuşturucu maddenin etkisi altında olduğu iddia edilen Mustafa A.'yı sakinleştirmeye çalıştı. Polis, kaçan Mustafa A.'nın arkasından, durması için havaya bir el ateş etti. Bir iş yerine giren Mustafa A., burada polis tarafından yakalandı. Güçlükle sakinleştirilen Mustafa A., gözaltına alınarak karakola götürüldü.

4 YIL ÖNCE POLİSE SATIR, SUCUK, YUMURTA ATMIŞTI

Mustafa A., 4 yıl önce de aldığı uyuşturucu maddenin etkisi altındayken çevredekilere saldırmıştı. Girdiği markette teslim olmamak için polislere sopa, satır, yumurta, et ve sucuk attığı öğrenildi. Uzun uğraşlar sonucu gözaltına alınan Mustafa A.'nın çeşitli suçlardan girdiği cezaevinden bir süre önce denetimli serbestlik yasası kapsamında tahliye edildi.