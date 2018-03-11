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DHA YURT BÜLTENİ-19

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.03.2018 00:44 | Son Güncelleme

Hatay'da askeri araç devrildi: 1 şehit, 2 yaralı   HATAY'ın Yayladağı ilçesinde askeri kamyonun şarampole yuvarlanması sonucu 1 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı.

Hatay'da askeri araç devrildi: 1 şehit, 2 yaralı

HATAY'ın Yayladağı ilçesinde askeri kamyonun şarampole yuvarlanması sonucu 1 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı.

Kaza, Çalıboğazı Karakolu yakınlarında meydana geldi. 3. Hudut Tabur Komutanlığı'nda görevli askerlerin içinde bulunduğu askeri kamyon, henüz bilinmeyen nedenle şarampole devrildi. Meydana gelen kazada, araçta bulunan 3 asker yaralı olarak Yayladağı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralanan 1 asker yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Diğer iki askerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber: Ramazan ÇELİK/YAYLADAĞI, (HATAY), (DHA)

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Önünde giden TIR'ın altına giren otomobil şoförü öldü

ESKİŞEHİR'de hız ve dikkatsizlik sonucu önünde giden TIR'ın altına giren otomobilin sürücüsü Ahmet Çelik (29) olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza saat 20.30 sıralarında 71 Evler Mahallesi Çevreyolu eski Taşıyıcılar Kooperatifi önünde meydana geldi. Kent merkezinden Ankara istikametine giden Ahmet Çelik yönetimindeki 26 NC 950 plakalı otomobil, önünde giden Hasan Çelik'in kullandığı 06 EF 4991 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Kazada TIR'ın altına giren otomobilin sürücüsü evli bir çocuk babası Ahmet Çelik, araç içerisinde sıkışarak hayatını kaybetti.

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikada işçi olarak çalıştığı belirtilen Ahmet Çelik'in cesedini itfaiye ekipleri araçtan çıkardı. Çelik'in cenazesi otopsi için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırılırken TIR şoförü Hasan Çelik ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü dökümü:
-Tırın altına giren otomobil
-Kaza yerindeki polisler ve ambulans
-İtfaiye ekiplerinin çalışması
-Ölenin sağlık fotoğrafı

Haber-Kamera:Eyüp KELEBEK-ESKİŞEHİR,(DHA)

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Yüksekova'da bulduğu cisim elinde patlayan çocuk ağır yaralandı (2)
10 YAŞINDAKİ BERAT KURTARILAMADI

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde boş arazide bulup kurcaladığı cismin elinde patlaması sonucu ağır yaralanan ve Van'a sevk edilen 10 yaşındaki Berat Oktay, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Oktay'ın cenazesi toprağa verilmek üzere ailesine teslim edildi.

Haber: Yaşar KAPLAN / HAKKARİ (DHA)

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Elindeki bıçakla etrafındakilere saldırdı

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde elindeki bıçakla etrafındakilere saldıran Mustafa A. (25), polisin havaya ateş açmasının ardından girdiği iş yerinde yakalandı. Mustafa A.'nın 4 yıl önce de girdiği bir markette polislere sopa, satır, yumurta, et ve sucuk attığı öğrenildi.

Akşam saatlerinde, Ereğli ilçe merkezinde elindeki bıçakla etrafındakilere saldıran Mustafa A.'yı görenler, polise ihbarda bulundu. Kısa sürede olay yerine gelen polis, kullandığı uyuşturucu maddenin etkisi altında olduğu iddia edilen Mustafa A.'yı sakinleştirmeye çalıştı. Polis, kaçan Mustafa A.'nın arkasından, durması için havaya bir el ateş etti. Bir iş yerine giren Mustafa A., burada polis tarafından yakalandı. Güçlükle sakinleştirilen Mustafa A., gözaltına alınarak karakola götürüldü.

4 YIL ÖNCE POLİSE SATIR, SUCUK, YUMURTA ATMIŞTI

Mustafa A., 4 yıl önce de aldığı uyuşturucu maddenin etkisi altındayken çevredekilere saldırmıştı. Girdiği markette teslim olmamak için polislere sopa, satır, yumurta, et ve sucuk attığı öğrenildi. Uzun uğraşlar sonucu gözaltına alınan Mustafa A.'nın çeşitli suçlardan girdiği cezaevinden bir süre önce denetimli serbestlik yasası kapsamında tahliye edildi.

Görüntü Dökümü:(cep telefonu görüntüsü)
-Bıçaklı saldırganın sağa sola yürümesi
-Polisin konuşması
-Çevredeki vatandaşlar
-Mustafa A.'nın yürümeye başlaması, polisin peşinden gitmesi
-Detaylar

Haber-Kamera: Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak),(DHA)

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Ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobil, panelvanla çarpıştı: 5 yaralı

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobil ile panelvanın çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 21.00 sıralarında, Gülüç kavşağında meydana geldi. Kavşaktan dönüş yapan H.G.(17) yönetimindeki 67 TC 832 plakalı otomobil Hasan D.(61) idaresindeki 67 TA 689 plakalı panelvan ile çarpıştı. Kazada, otomobilde bulunan Sibel Bozkurt (40), Emine Gün (42), Çise Bozkurt (15), Durcan Gün (15) ve Vedat Bayrak (65) yaralandı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alınırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis, ehliyeti olmadığı tespit edilen H.G. ile panelvan sürücüsü Hasan D.'yi ifadelerini almak üzere polis merkezine götürdü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü
-Kaza yeri
-Ehliyetsiz sürücü H.G.
-Yaralılara sağlık ekiplerinin müdahalesi
-Diğer sürücü Hasan D.'nin kazayı anlatması
-Bir yaralının ağlaması
-Ambulansların ayrılması

Haber-Kamera: Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak),(DHA)

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