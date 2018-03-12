DHA YURT BÜLTENİ - 19

Türk özel jeti İran'da düştü (ek)

ULAŞTIRMA BAKANLIĞI'NDAN DÜŞEN UÇAKLA İLGİLİ AÇIKLAMA Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, bugün İran'da düşen özel Türk jeti ile ilgili açıklama yaptı. Türkiye'den de arama kurtarma ekiplerinin kazayla ilgili incelemelerde bulunmak üzere İran'a gideceği belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki Şarja OMSJ Havalimanı'ndan, İstanbul Atatürk Havalimanı'na gitmek üzere havalanan Başaran Holding'e ait TC-TRB kuyruk tescilli Canadair CL-600 tipi özel jetin, teknik ariza çağrısı yaptıktan kısa bir süre sonra yerel saatle 14.40, Türkiye saati ile 17.40 sularında İsfahan'ın 80 mil Güneybatısına düştüğü belirlenmiştir.

İran Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ve İran Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi yetkililerinden alınan telefon bilgisine göre; arama kurtarma ekiplerinin kaza yerine henüz ulaşamadıklarını, yerel halkın kaza mahalline ulaştığı, yerel halktan destek alındığı öğrenilmiştir.

Bakanlığımız İran Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ile irtibat halinde olup gelişmeleri yakından takip etmektedir.

Kaza Araştırma ve İnceleme Kurulu ile AFAD ekipleri, söz konusu kazaya ilişkin incelemelerde bulunmak üzere Genelkurmay Başkanlığı tarafından tahsis edilen bir uçakla kaza yerine gideceklerdir."

Haber: ANKARA,(DHA) Husumetli iki ailenin silahlı kavgasında 1 kişi öldü İZMİR'in Konak ilçesinde, aralarında husumet bulunduğu öğrenilen iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 33 yaşındaki Özgür K. hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturmada 3 kişi gözaltına alındı.

Olay, saat 20.00 sıralarında Murat Mahallesi 2505 sokakta meydana geldi. İddiaya göre, aralarında Özgür K., Volkan K. ve Tufan K.'nın da bulundugu bir grup, aralarında kız kaçırma meselesi yüzünden husumet bulunduğu iddia edilen ailenin evine geldi. İki grup arasındaki tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Kim tarafından ateşlendiği henüz belli olmayan pompalı tüfekten çıkan saçmalar Özgür K.'ya isabet etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekiplerince ambulansla Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Özgür K., buradaki müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Özgür K.'nın cansız bedeni, savcının incelemelerinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili başlattığı soruşturma kapsamında Devran K., Derman K. ve Cevahir K.'yı gözaltına aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Olay yerinden görüntü

- Ekiplerin çalışmasından görüntü Haber-Kamera: Davut CAN / İZMİR,(DHA) Freni boşalan otomobil devrildi: 5 yaralı ŞANLIURFA’da freni boşalması nedeniyle kontrolden çıkıp refüje çarptıktan sonra devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Cengiz Topel Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet Kesik yönetimindeki 63 KK 388 plakalı otomobilin freni boşaldı. Kontrolden çıkan otomobil, refüje çarparak devrildi. Kazada sürücü Kesik ile otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalede bulnduğu yaralıları ambulanslarla hastanelere götürdü. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Kazaya karışan otomobil

- Polis ekiplerinin inceleme yapması

- Toplanan merakalı vatandaşlar

- Genel ve detay görüntüler Haber-Kamera: Ömer ŞULUL / ŞANLIURFA,(DHA) Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu: Türkiye, terörle mücadele kararlılığından geri adım atmayacak (2) (Görüntülü Haber)

"TÜRKİYE, ESKİ TÜRKİYE DEĞİL. TÜRKİYE KABUĞUNU KIRDI, AYAĞA KALKTI"

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu Bursa programları kapsamında AK Parti Osmangazi İlçe Gençlik Kolları 5. Olağan Kongresi'ne katıldı. Çavuşoğlu burada yaptığı konuşmada Türkiye'nin yaptığı operasyonlardan maddi ve manevi olarak olumsuz etkilenmediğini belirterek, "Türkiye bir taraftan bölgesinde bir operasyon gerçekleştirirken diğer taraftan da normal ve rutin hayatında hiçbir değişiklik yaşamıyor. Türkiye bir taraftan adeta orada tarih yazarken diğer taraftan ticaret hayatımızdan, ekonomik hayatımızdan, sosyal yaşantımızdan, parti teşkilatlarımızın çalışmasından diğer alanlardan, her yerde bir değişiklik yok. Geldiğimiz noktayı göstermesi bakımından bu bile çok önemli bir tablo değil mi? Türkiye bir yerde operasyon yapıyor, Türkiye bir yerde kendisine Anadolu coğrafyasından sürgün etmek için uğraşanlara karşı ve onların arkasındaki akıl hocalarına karşı bir mücadele veriyor. Öbür taraftan insanımız bunu hissetmiyor, bilakis aynı heyecanla oraya gidebileceğine ilişkin her gün o bölgede, Kilis'te, Hatay'da oralarda bulunmak suretiyle desteğini veriyor. Bu müthiş bir manzara. Emin olun bugün, dünyanın birçok bölgesinden birçok farklı ülkeden bu bölgeyi seyredenlerin bunun aklının havsalasının alması mümkün değildir." dedi.