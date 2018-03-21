DHA YURT BÜLTENİ-19

Kanalizasyon kazısında göçük: 1 ölü, 1 yaralı ANTALYA’nın Manavgat ilçesinde, kanalizasyon borusu döşemek için açtıkları kanalda göçük sonucu toprak altında kalan Nafi Alpay (63) öldü, damadı İsmail Özsatıcı (35) ise yaralandı. Olay, saat 20.00 sıralarında Sarılar Mahallesi Manavgat Oymapınar yolu üzerindeki tek katlı müstakil evini kanalizasyon hattında meydana geldi. Manavgat’ta oturan Nafi Alpay, damadı İsmail Özsatıcı’nın tek katlı müstakil evini kanalizasyon hattına bağlamak istedi. Nafi Alpay ve İsmail Özsatıcı, yetkililere haber verilmeden çağırdıkları kepçeyle yoldan geçen ana kanalizasyon hattına kadar kazı yaptı. Kazdıkları kanala giren Nafi Alpay ve İsmail Özsatıcı’nın üzerine toprak göçtü. Göçük sonucu Nafi Alpay tamamen, damadının da vücudunun büyük bölümü toprak altında kaldı. Çevredekiler tarafından haber verilmesi üzerine olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi, sağlık ekipleri ve jandarma sevk edildi. İtfaiye görevlileri tarafından toprak altından çıkarılan Nafi Alpay sağlık ekipleri tarafından Manavgat Devlet Hastanesi’ne götürülürken yolda kalbi durdu. Hastaneye getirilen Nafi Alpay, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İsmail Özsatıcı ise tedaviye alındı. Nafi Alpay’ın cenazesi savcının incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu’na sevk edildi.

Dedesi Çanakkale’de şehit olan Nafi Alpay'ın bu sebeple kendisinin de Türkiye Kuvayı Milliye Mücahitler ve Gaziler Derneği Manavgat Şubesi üyesi olduğu belirtildi. Alpay’ın öldüğünü öğrenen yakınları hastane önünde fenalık geçirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Olay yerinden görüntüler

- Nafi Alpay’a doktorun kalp masajı yaparak hastaneye getirilmesi

- İsmail Özsatıcı’nın hastaneye getirilmesi

- Yakınlarının feryatları HABER- KAMERA: Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA) =============================== 2'nci Ordu Komutanı Korgeneral Temel Afrin'de İKİNCİ Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel, 'Zeytin Dalı Harekatı' ile terör örgütlerinden arındırılan Suriye'nin Afrin ilçe merkezindeki birlikleri denetleyip incelemelerde bulundu. 'Zeytin Dalı Harekatı'nı yöneten isim olarak bilinen 2'nci Ordu Komutanı İsmail Metin Temel, Afrin kent merkezinde komutasındaki birlikleri denetleyip çeşitli incelemelerde bulundu. Askerlerle sohbet eden Korgeneral Temel, sivillerle de bir araya gelip bir süre görüştü. Korgeneral Temel, AFAD tarafından sivillere yönelik insani yardım çalışmalarını da yerinde görüp bölge halkına birlik ve beraberlik mesajı verdi. Korgeneral Temel, görüştüğü Suriyelilere "Bölge halkı kardeşimizdir. Türk, Kürt, Arap, Acem ve bu topraklarda yaşayan herkes dost ve kardeşimizdir. Türkiye Cumhuriyeti, bölgeye her türlü desteği verecek. Çok kısa sürede gerçekleşecek değişiklikler sayesinde Türkiye'nin kimsesizlerin kimsesi olduğunu yaşayarak anlayacaksınız" dedi.

Haber: Mücahit YOLCU / AFRİN (Suriye), (DHA) ============================= Bodrum'da, PKK adına faaliyet iddiasına tutuklama MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, bölücü terör örgütü PKK adına faaliyete bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan A.K.Y., sevk edildiği adliyede tutuklandı. Çırkan Mahallesi'nde yaşayan ve bankacılık yapıp emekli olduktan sonra müteahhitlik yaptığı öğrenilen A.K.Y., bölücü terör örgütü PKK faaliyetlerde bulunduğu şüphesiyle, Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı. A.K.Y.'nin evinde de polis ekipleri tarafından arama yapıldı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından, bugün öğle saatlerinde adliyeye sevk edilen A.K.Y., tutuklandı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- A.K.Y.'nin sağlık kontrolüne götürülmesi Haber-Kamera : Nilüfer DEMİR / BODRUM (Muğla), (DHA) ============================ Kamyona arkadan çarpan TIR'ın sürücüsü öldü BOLU'nun Yeniçağa ilçesinde, TEM Otoyolu'nda kamyona arkadan çarpan TIR'ın sürücüsü Behlül Ubuz (50) yaşamını yitirdi. Kamyon sürücüsü Hasan Akça, Behlül Ubuz'un cenazesinin araçtan çıkarıldığı sırada gözyaşlarını tutamadı.

Kaza saat 22.00 sıralarında, TEM Otoyolu'nun Yeniçağa mevkiinde meydana geldi. İstanbul istikametine giden Behlül Ubuz idaresindeki 41 LH 945 plakalı TIR, önünde ilerleyen Hasan Akça idaresindeki 06 HTD 52 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kazada, TIR sürücüsü Behlül Ubuz olay yerinde yaşamını yitirdi. Behlül Ubuz'un cenazesi itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılarak morga kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Kaza yapan araçlar

-TIR sürücüsünün arkadaşı ile röportaj

-112 ekiplerinin müdahalesi

-İtfaiyenin müdahalesi

-Yoldan görüntü

-Detaylar Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/YENİÇAĞA(Bolu),(DHA) =============================== Rejim güçlerinden İdlib'e füze saldırısı SURİYE'nin Türkiye sınırına sıfır noktasındaki İdlib'in Harim ilçesine Rejim güçleri tarafından füze atıldı. Füzenin patlama sesi Hatay'ın Reyhanlı ilçesinden de duyuldu. Lazkiye kenti yakınlarındaki Rejim güçleri, İdlib'te muhaliflerin kontrolündeki Harim ilçesine bağlı Salkin köyüne füze fırlattı. Saat 22.00 sıralarında gerçekleşen saldırı, sınırın diğer tarafındaki Hatay'ın Reyhanlı ilçesinden de duyuldu. Reyhanlı Belediye Başkanı Hüseyin Şanverdi, sosyal medya hesabı üzerinden Reyhanlı ilçe sınırlarında herhangi bir sorun olmadığı yönünde paylaşımda bulundu. Bölgedeki yerel kaynaklar, füze saldırısının ardından ölü ve yaralılar konusunda henüz bilgiye ulaşılamadığını belirttiler.