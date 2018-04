DHA YURT BÜLTENİ - 19

BAŞBAKAN Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Avrupa'nın lider eksikliği hissettiğini belirterek, "Bugün Avrupa'nın batının eksikliğini hissettiği şey liderdir. Lider eksikliği vardır. Bakınız Fransa'ya, Almanya'ya, İtalya'ya, İspanya'ya teknokratlar yönetiyor. Lider yok. Dünyada sağdan say bir, soldan say iki. Dünyada 1'nci sırada Recep Tayyip Erdoğan var. Onun yanına biraz da Putin'i katabilirsiniz" dedi.

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bir otelde düzenlenen 3'ncü Geleneksel Rumeli Balkan Buluşması'na Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Türkiye'de bulunan Rumeli ve Balkan derneklerinin temsilcileri ve dernek üyeleri katıldı. Çavuşoğlu, "Türkiye'nin büyüyüp güçlenmesi için de Türkiye'nin birlik ve beraberliğini en üst seviyeye taşıması lazım. Dayanışma ruhunu arttırması lazım. Birbirimizle didişmek yerine, birbirimizin gözünün üstünde kaşın var demek yerine, birbirimize daha fazla sarılarak bu bölgede bölgesel bir güç haline geldik. Allah'ın izniyle bu gücümüzü daha da arttıracak ve küresel bir rol almak için elimizden gelen her şeyi yapacağız" dedi.