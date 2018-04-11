DHA YURT BÜLTENİ- 19

Bitlis’te EYP patladı: 1 asker şehit oldu BİTLİS kırsalında sürdürülen operasyonlar sırasında PKK'lı teröristlerin döşediği el yapımı patlayıcını inflak etmesi sonucu 1 asker şehit oldu.

Olay, bugün akşam saatlerinde Bitlis-Diyarbakır Karayolu üzerinde bulunan Karınca Karakolu yakınındaki kırsal alanda meydana geldi. Operasyona çıkan askerlerin geçişi sırasında daha önceden teröristler tarafından araziye yerleştirilen el yapımı patlayıcı inflak etti. Patlayıcının inflak etmesi sonucu 1 asker şehit oldu. Bölgede geniş çaplı operasyon başlatılırken, şehidin cenazesi otopsi için Muş’a gönderildi.

Sabah saatlerinde Muş’ta düzenlenecek törenin ardından şehit cenazesinin memleketine gönderileceği belirtildi. Haber: Özcan ÇİRİŞ / BİTLİS (DHA) ==================================== Pervari'de yıldırım düştü: 1 güvenlik korucusu şehit, 1 yaralı (2)- Yeniden Sayın Yazıişleri müdürlerine;

'Pervari'de yıldırım düşmesi sonucu 8 güvenlik korucusu yaralandı' başlıkla haberimizi valilikten yapılan resmi açıklama doğrultusunda yeniden geçiyoruz. DHA

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YENİDEN SİİRT'in Pervari ilçesine bağlı Dağdöşü köyü kırsalında yol kontrolu sağlayan bir tim güvenlik korucusunun bulunduğu bölgeye yıldırım düştü. 1 korucunun şehit olduğu olayda 1 korucu da yaralanırken, 5 korucu ise tedbir amaçlı sağlık kontrolünden geçirildi. Olay bugün saat 19.50 sıralarında meydana geldi. Siirt, Eruh ilçesi Dağdöşü köyü kırsalında devam eden operasyon kapsamında yol emniyetini sağlayan güvenlik korucularının bulunduğu bölgeye yıldırım düştü. Bölgede bulunan güvenlik korucularından 1'i ağır 2'si yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından korucuları ambulanslarla Eruh Devlet Hastanesi'ne götürdü. Durumu iyi olan 5 korucu tedbir amaçlı kontrolden geçirilirken yaralı korucu ise tedavi altına alındı. Durumu ağır güvenlik korucusu Mehmet Sevgin ise sevk edildiği Siirt Devlet Hastanesi'nde doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Yaralı korucunun ise durumunun iyi olduğu öğrenildi. VALİLİK: 1 ŞEHİT

Yıldırım düşmesi ile ilgili Siirt Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"10 Nisan 2018 günü saat 19.50 sıralarında Siirt ili, Eruh ilçesi Dağdöşü köyü mülki sınırları içerisinde icra edilen operasyonel faliyetlerde yol emniyeti maksadıyla görevlendirilen bir tim (7 kişi) güvenlik korucusunun bulunduğu bölgeye yıldırım düşmesi sonucu; (1) bir güvenlik korucusu ağır yaralanmış, (1) güvenlik korucumuz da hafif yaralanmıştır. Yaralıları tahliye etmek için olay yerine 112 ekipleri sevk edilmiştir. Güvenlik korucusu timinde bulunan diğer 5 güvenlik korucusu da kontrol maksadıyla Siirt Devlet Hastanesine sevk edilmiştir. Ağır yaralı olarak Eruh Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan güvenlik korucusu Mehmet Sevgin yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Şehit güvenlik koruyucumuza Allah'tan rahmet ailesine ve yakınlarına baş sağlığı dileriz." ============================================ Türk Halk Müziği sanatçısı Esat Kabaklı kazada yaralandı (3)

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN BİLGİ ALDI Burdur'un Karamanlı ilçesi yakınlarında otomobiliyle geçirdiği trafik kazasında yaralanan Türk Halk Müziği sanatçısı Esat Kabaklı, sevk edildiği Isparta Şehir Hastanesi'nde tedaviye alındı. Hastane Başhekimi Uzm. Dr. Feridun Ruşen Keskin, Esat Kabaklı'nın sağlık durumu hakkında gazetecilere açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Esat Kabaklı'nın durumuyla ilgili bilgi aldığını söyleyen Başhekim Keskin, "Sağlık durumunu izah ettik. Herhangi bir sıkıntı yok. Hastanemizde birkaç gün misafir edeceğiz. Durumuna göre tekrar değerlendireceğiz" dedi.

‘ŞU AN BİR SIKINTIMIZ YOK’ Esat Kabaklı'nın saat 18.45 sıralarında ambulans ile hastaneye getirildiğini, geldiğinde genel durumunun iyi olduğunu söyleyen Keskin, "Tahliller sonucuna baktığımızda sol ön kolda parçalı kırık, beraberinde sol akciğerde kontüzyonu (ezilme) mevcut. Daha sonra kendisini kırık için atele aldık. Arkasından hastamızı kontrol altında tutmak için yoğun bakıma yatırdık. Genel durumu iyi, şuuru açık ve bilinci yerinde. Hayati tehlikesi yönünden 24 saat geçirmesi uygun olacaktır. Şu an bir sıkıntımız yok" diye konuştu. Esat Kabaklı'nın yakınlarının hastaneye gelmek için yolda olduklarını aktaran Keskin, panik olmasınlar diye genel durumu hakkında bilgilendirdiklerini belirtti. Görüntü Dökümü

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- Başhekim Feridun Ruşen Keskin’in açıklaması Haber- Kamera: Ali ÇEVİKBAŞ / ISPARTA, (DHA) ==================================== Kavga ihbarına giden polislere sürpriz kutlama ANTALYA’nın Finike ilçesinde, ‘kavga’ ihbarı yapan bir grup genç, gelen polis ekiplerine konfeti, maytap ve yaş pasta ile sürpriz yaparak, 'Polis Haftası’nı kutladı.

Finike’de bir grup genç, Polis Haftası ve Türk Polis Teşkilatı’nın 173’üncü kuruluş yıldönümü dolayısıyla sürpriz bir kutlama yapmaya karar verdi. Akşam saatlerinde polise, ilçe merkezindeki bir kafenin önünde kavga olduğu ihbarında bulunan gençler konfetiler ve maytapları hazırlayıp beklemeye başladı. İhbarı alan ve 2 ekip aracıyla olay yerine gelen polis ekiplerini gören grup, konfetiler ve maytaplarla kutlama yaptı. Sürpriz karşısında şaşıran polis memurları ekip araçlarından inerken, gruptakiler de onların Polis Haftası’nı kutladı. Polis memurlarına üzerinde, 'Tüm ülkemizi koruyan ve kollayan emniyet personelinin Polisler Günü’nü kutluyoruz' mesajının yer aldığı çiçek veren grup, daha sonra onlarla birlikte pastalı kutlama yaptı. Çevredekiler ise polis memurlarına yapılan sürprizi alkışlarla izlerken, cep telefonlarıyla da görüntüledi. Görüntü Dökümü

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- Gençlerin kutlamasından (vatandaş cep telefonu) Haber- Kamera: Suat SÖĞÜT/FİNİKE (Antalya), (DHA) ============================================

Yazıcıoğlu soruşturmasında 20 kişi hakkındaki takipsizlik kararı kaldırıldı KAHRAMANMARAŞ 2'nci Sulh Ceza Mahkemesi, Büyük Birlik Partisi (BBP) Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun 5 kişiyle birlikte bulunduğu helikopterin düşmesi sonucu hayatını kaybetmesiyle ilgili başlatılan soruşturma sonunda savcılığın verdiği takipsizlik kararını 20 kişi yönünden bozarak dosyayı Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdi. Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 132 şüpheli hakkında yürütülen soruşturma sonunda tüm şüpheliler hakkında 20 Haziran 2016'da 'Kamu adına kovuşturmaya yer olmadığına' dair karar verilmesinin ardından Muhsin Yazıcıoğlu'nun ailesi ve Büyük Birlik Partisi karara itiraz etti. Yaklaşık 21 aydır itirazı inceleyen Kahramanmaraş 2'nci Sulh Ceza Mahkemesi, şüphelilerden 20 kişi hakkında verilen takipsizlik kararını kaldırırken, 112 kişi hakkında yapılan itirazı ise reddetti. Kararın ardından mahkeme dosyayı Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı'na iade etti. Haber: Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)