DHA YURT BÜLTENİ-19

TEM'de takla atan otomobildeki 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı BOLU’da, TEM Otoyolu'nda orta refüjdeki aydınlatma direğine çarptıktan sonra taklalar atan otomobildeki 54 yaşındaki Mehmet Dede öldü, 4 kişi yaralandı. Kaza, saat 18.00 sıralarında TEM Otoyolu'nun Bolu Batı gişeleri mevkiinde meydana geldi. İstanbul istikametine giden Mahmut Dede idaresindeki 34 BDP 143 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak refüje çarptı. Otomobil yaklaşık 50 metre refüjde ilerledikten sonra aydınlatma direğine çarpıp taklalar atarak devrildi. Kazada, Mehmet Dede olay yerinde yaşamını yitirdi. Otomobil sürücüsü Mahmut Dede, Mevlüt Dede, Halil Dede ve Hanım Muratoğlu yaralandı. 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. Mehmet Dede'nin cenazesi morga kaldırıldı. Kaza nedeniyle TEM Otoyolu'nda ulaşım bir süre tek şeritten sağlandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. MERAK, MADDİ HASARLI KAZAYA NEDEN OLDU

Kazaya bakmak için yavaşlayan sürücüler nedeniyle trafik olumsuz etkilendi. Kazaya bakan bir TIR sürüsü ile otomobil sürücüsünün araçları çarpıştı. Kazada yaralanan olmadı.

EKMEK HASSASİYETİ

Bu arada, yaralılara yardım etmek için duran bir kadın da yola saçılan ekmekleri toplayarak yol kenarındaki yeşil alana koydu. GÖRÜNTÜ DÖKÜM

-Yaralılara müdahale edilmesi

-Kaza yapan aracın görüntüsü

-Aracın çarptığı direğin görüntüsü

-Trafikten görüntüler

-Maddi hasarlı kazanın görüntüsü

-Ekmek toplayan kadın

-Detaylar Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA) ==================================================== BBP Sivas İl Başkanı Bulut:Takipsizliğin kaldırılması bizi memnun etti BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Sivas İl Başkanı Uğur Bulut, kurucu Genel Başkan Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada savcılığın bazı şüpheler üzerine takipsizlik kararını kaldırmasına ilişkin, "İğne ile kuyu kazıyarak bugünlere gelmenin, Muhsin Yazıcıoğlu ve yol arkadaşları suikastinin müsebbiblerinin kanun önünde hesap verecek olmalarının Türk Devleti açısından duyduğum memnuniyeti paylaşıyorum" dedi.

BBP Sivas İl Başkanı Uğur Bulut, parti binasında düzenlediği basın toplantısında, 20 Haziran 2016 tarihinde Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'ana dosya' diye tanımladıkları 132 şüpheli hakkında yürütülen soruşturma kapsamında takipsizlik kararı verildiğini, buna karşılık yaptıkları itirazın 2. Sulh Ceza Hakimliğince değerlendirildiğini söyledi. Bulut, "Türk adaletinden bundan sonra beklediğimiz helikopterin düşürüldüğü bölgedeki köylüleri kimin ya da kimlerin tehdit ettiğinin belirlenmesi, cenazelerin kaldırılmadan önce olay yerine savcıların neden intikal ettirilmediği, helikopter üzerindeki cihazların neden söküldüğü, helikopterin düşme anında jetlerin orada bulunma nedenleri, İsmail Güneş'in çenesi kırık vaziyette saatlerce telefonda nasıl görüşme yapabildiği, bölgede uçan jetlerin pilotlarının Suriye'de düşen pilotlar olup olmadığı, radar kayıtlarının yaklaşık 4 dakikalık görüntülerinin neden gizlendiği, kaza kırım ekibinin soruşturma kapsamına alınması, arama kurtarma ekibine verilen bilgilerin yanlışlığı ve gecikme sebebin, 'Muhsin Yazıcıoğlu bulundu' bilgisini açıklayarak Alperenlerin ve köylülerin arama yapmasını engelleyenlerin neden böyle bir açıklama yapma gereği duyduklarının mahkeme önünde Türk Ceza Kanunu gereğince sorulması en büyük dileğimiz ve isteğimizdir. Büyük Birlik Partililer ve Alperenler olarak yüce Türk milletinin içinden bir Hamza yürekli, koç hakimin çıkacağı, Muhsin Yazıcıoğlu ve yol arkadaşlarının hesabını soracağına olan inancımız tamdır" dedi.

'TAKİPSİZLİĞİN KALDIRILMASI BİZİ MEMNUN ETTİ'

Takipsizlik kararının kaldırılmasının Büyük Birlik Partililer ve Alperenleri memnun ettiğini belirten Bulut, "İğne ile kuyu kazıyarak bugünlere gelmenin, Muhsin Yazıcıoğlu ve yol arkadaşları suikastinin müsebbiblerinin kanun önünde hesap verecek olmalarının Türk devleti açısından duyduğum memnuniyeti paylaşıyorum. Tüm iyi insanlardan beklentimiz odur ki bizim yanımızda olsunlar. Muhsin Yazıcıoğlu suikasti Türk Devleti için önemlidir" ifadelerini kullandı. Toplantıya kazada hayatını kaybedenlerin yakınları ile partililer katıldı.

Görüntü Dökümü

-Basın toplantısından görüntüler

-İl Başkanı Uğur Bulut'un acıklaması

-Genel Detay Haber-Kamera: İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA) ================================ Ödemiş'te cinayet: 2 ölü, 1 yaralı İZMİR'in Ödemiş ilçesinde, İbrahim Bülbül (32) ve Erdoğan Gölcük (30) öldürülmüş, Gültekin Köle (32) ise aynı yerde yaralı halde bulundu. Olay yerindeki bir av tüfeği ve bir tabancaya incelenmek üzere el konuldu. Bugün saat 15.00 sıralarında, Ödemiş-Şirinköy Karayolu'nun 2'nci kilometresindeki Kerpiçlik Mevkii’nde yaralı bir kişi olduğunu görenler, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri, İbrahim Bülbül ile Ödemiş'te berberlik yapan Erdoğan Gölcük'ün cesetlerini bulurken, Gültekin Köle'nin ise yaralı olduğu anlaşıldı. Yapılan incelemede, Bülbül'ün başından, çiftçilik yapan eniştesi Köle'nin ise sırtından tabancayla, Gölcük'ün ise bacağından av tüfeğiyle vurulduğu belirlendi. Gültekin Köle ambulansla Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Köle'nin sağlık durumun iyi olduğu, hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. Yaşamını yitiren İbrahim Bülbül ile Erdoğan Gölcük'ün cesetleri ise jandarma ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi.