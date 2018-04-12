DHA YURT BÜLTENİ- 19

Burada kendisine ikram edilen sezonun ilk çağlasını da yiyen Bakan Kurtulmuş, gazetecilerin kalenin ne zaman açılacağı ile ilgili sorularına cevap verdi. Bakan Kurtulmuş, "Bu kalenin ihya edilmesi, bu caminin yeniden ihya edilmesi, buradaki kültürel varlıkların yeniden onarılması ve özellikle de Mardin Kalesi'nin sivil halka ziyarete açılması, Mardin'in önemli öncelikli turistik hedeflerinden birisi olması gerekir. Bakanlık olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İnşallah önümüzdeki yıldan itibaren bu kalenin imar ve restoresi için ilgili ödenekleri de bir şekilde çıkarıp çalışmaları başlatacağız. Sahip olduğumuz bu güzellikleri sonraki nesile daha düzgün bir şekilde aktarabilmenin gayreti içerisinde olmamız lazım. İnşallah beraber Mardin halkı da bu işi benimseyerek ve sahiplenerek Mardin'in tarihi dokusunu güçlendirir kuvvetlendiririz."dedi.

Bir gazetecinin "Kaleyi açmanın bir süresi var mı?"sorusuna cevap veren Kurtulmuş, "Tabii önce niyet ve imkan meselesi. İmkanlarımız olsa bunu yarın sabahtan itibaren başlatırız. Ama nihayetinde bakanlığımızda çok kısıtlı bütçe ile hareket eden bakanlıklardan biri. Türkiye'nin ne yazık ki her bölgesinde yüzlerce, binlerce onarılmayı, restore edilmeyi bekleyen eserlerimiz var. Bunları onarmak için çok az ödenek ayırabiliyoruz. Bunları restore etmek için bir sıraya koyuyoruz. Ama Mardin Kalesi'ni öncelikli hale getirmemiz lazım. Mardin kentine yapılacak en iyi hizmetlerden birinin bu olacağını düşünüyorum."dedi.