DHA YURT BÜLTENİ-19

Kapıkule'de 4 milyon liralık uyuşturucu ele geçirildi

EDİRNE'de Kapıkule Sınır Kapısı'ndan giriş yapan bir TIR aracının boş dorsedeki tahta çıtalarına gizlenmiş 4 milyon lira değerinde 153 kilo 208 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan Sırp uyruklu sürücü Zoran S. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Türkiye'ye giriş yapmak için Kapıkule Sınır Kapısı'nda gelen Sırbistan uyruklu Zoran S.'nin (50) kullandığı yükü olmayan TIR aracı, sürücüsünün pasaport işlemlerinden sonra X-ray taramasından geçirildi. TIR aracının dorsesinde farklı yoğunluklar tespit edilmesi üzerine detektör köpeği 'Jack' ile birlikte detaylı arama yapıldı. Dorse üzerindeki brandayı sabitlemek için kullanılan tahta çıtalara gizlenmiş 390 paket halinde 153 kilo 208 gram esrar ele geçirildi.

'ARACA NASIL GİRDİĞİNİ BİLMİYORUM'

Olayla ilgili olarak gözaltına alınan araç sürücüsü Zoran S., uyuşturucudan haberi olmadığını ifade ederek, "TIR aracımda ele geçirilen uyuşturucu maddeleri bana ait değildir. Bu maddelerin TIR aracında olduğundan haberim yok. Araca nasıl girdiklerini bilmiyorum" dedi. Savcılık sorgusunun ardından mahkemeye sevk edilen Zoran S., 'uyuşturucu veya uyarısı madde ithal etme' suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu. Ele geçirilen uyuşturucunun piyasa değerinin 3 milyon 900 bin lira olduğu belirtildi. Soruşturma sürüyor.