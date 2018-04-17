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DHA YURT BÜLTENİ-19

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.04.2018 19:10 | Son Güncelleme

Kapıkule'de 4 milyon liralık uyuşturucu ele geçirildi EDİRNE'de Kapıkule Sınır Kapısı'ndan giriş yapan bir TIR aracının boş dorsedeki tahta çıtalarına gizlenmiş 4 milyon lira değerinde 153 kilo 208 gram esrar ele geçirildi.

Kapıkule'de 4 milyon liralık uyuşturucu ele geçirildi

EDİRNE'de Kapıkule Sınır Kapısı'ndan giriş yapan bir TIR aracının boş dorsedeki tahta çıtalarına gizlenmiş 4 milyon lira değerinde 153 kilo 208 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan Sırp uyruklu sürücü Zoran S. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Türkiye'ye giriş yapmak için Kapıkule Sınır Kapısı'nda gelen Sırbistan uyruklu Zoran S.'nin (50) kullandığı yükü olmayan TIR aracı, sürücüsünün pasaport işlemlerinden sonra X-ray taramasından geçirildi. TIR aracının dorsesinde farklı yoğunluklar tespit edilmesi üzerine detektör köpeği 'Jack' ile birlikte detaylı arama yapıldı. Dorse üzerindeki brandayı sabitlemek için kullanılan tahta çıtalara gizlenmiş 390 paket halinde 153 kilo 208 gram esrar ele geçirildi.

'ARACA NASIL GİRDİĞİNİ BİLMİYORUM'

Olayla ilgili olarak gözaltına alınan araç sürücüsü Zoran S., uyuşturucudan haberi olmadığını ifade ederek, "TIR aracımda ele geçirilen uyuşturucu maddeleri bana ait değildir. Bu maddelerin TIR aracında olduğundan haberim yok. Araca nasıl girdiklerini bilmiyorum" dedi. Savcılık sorgusunun ardından mahkemeye sevk edilen Zoran S., 'uyuşturucu veya uyarısı madde ithal etme' suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu. Ele geçirilen uyuşturucunun piyasa değerinin 3 milyon 900 bin lira olduğu belirtildi. Soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü:
-TIR'da köpekli arama
-Tahta çıtaların açılması
-Uyuşturucu paketlerinin bulunması
-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Engin ÖZMEN/EDİRNE,(DHA)-

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HAKKARİGÜCÜ KADIN FUTBOL TAKIMININ 1'İNCİ LİG SEVİNCİ

TÜRKİYE Futbol Federasyonu (TFF) Kadınlar 2'inci Ligi'nde yapılan Playy-Off maçlarında, ilk ikiye girmeyi başaran Hakkarigücü Kadın Futbol Takımı, 1'inci Lig'e yükseldi. Hakkari'ye gelen kadın futbol takımının futbolcuları, kent merkezinde sevinç turları attı.

TFF Kadınlar Futbol Ligi 2'inci Lig'de mücadele eden Hakkarigücü Kadın Futbol Takımı, Nevşehir ve Malatya'da yapılan Playy-Off müsabakalarında ilk iki takım arasında kalarak 1'inci Lige çıkmayı başardı. 1'inci Lig'e yükselen Hakkarigücü Kadın Futbol Takımının futbolcuları, Hakkari'ye girişlerinde sevinç gösterileri arasında karşılandı. Kadın futbolcuları, vatandaşlar tebrik ederek alkışlarla karşıladı. Futbolcular, yeni Valilik binası önünde hatıra fotoğraf çekerken, bugüne kadar kendilerine her türlü maddi ve manevi destekte bulunan Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak'a teşekkür etti.

Görüntü Dökümü
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- Kadın futbolcuların şehir merkezinde araçlarla sevinç turları atması
- Hakkari valiliği önünde toplu fotoğraf çekmesleri
- Genel Detay

Haber-Kamera: Mehmet ÖZKAN / HAKKARİ,(DHA)

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SİVAS KALESİ'NİN YAMACINDA 15 METRELİK ÇUKUR OLUŞTU

SİVAS'ta tarihi Sivas Kalesi yamacındaki çökme sonucu yaklaşık 2 metre genişliğinde, 15 metre derinliğinde çukur oluştu.

Olay, saat 17.00 sıralarında Kaleardı Mahallesi'nde bulunan tarihi Sivas Kalesi yamacında meydana geldi. Vatandaşların kaleye çıkarken kullandığı yol üzerinde bulunan kale yamacında bilinmeyen bir nedenden çökme meydana geldi. Çökme sonrası yaklaşık 2 metre genişliğinde, 15 metre derinliğinde çukur oluştu. Çukuru gören çevredeki vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Mehmet Delibaş olay sırasında bölgeden geçtiğini belirterek, "Motosikletle kaleden aşağı doğru iniyordum. Daha sonra bir ses duydum. Yamaca doğru çıktım. Bir baktım burası çökmüş. Polise ve belediyeye haber verdik. Gelip bakacaklar. 15 metre derinliğinde var. İçinde ne var bilmiyoruz" dedi.

Bölgeye gelen zabıta ekipleri güvenlik önlemi aldı. Sivas Anıtlar Kurulu uzmanları ve arkeologların yarın çukurla ilgili çalışma yapacağı öğrenildi.

Görüntü Dökümü
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-Çukurdan görüntüler
-Çukurun içinden görüntüler
-Vatandaşların çukura bakması
-Mehmet Delibaş röportaj
-Belediye ekipleri inceleme
-Güvenlik önleminin alınması
-Genel Detay

Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI-İrfan ÖZŞEKER

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HAKKARİ'DE PARK HALİNDEKİ ARAÇ KUNDAKLANDI

HAKKARİ'de, park halindeki araç kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kundaklandı.

Olay sabaha karşı saat 02.00 sıralarında, merkez Dağgöl Mahallesi'ndeki Pagan Caddesi'nde meydana geldi. N.E.'nin evinin önüne park ettiği 65 NV 382 plakalı araç, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce ateşe verildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine, olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Motor kısmından yanan araç itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Yangın sonrası araçta büyük maddi hasar meydana geldi. Polis, olayı gerçekleştirenleri yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı. Soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü
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-Kundaklanan araçdan genel ve detaylar
-Polis ekiplerinin inceleme yapması
-Hasar gören araç

Haber-Kamera: Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)

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