HABER

DHA YURT BÜLTENİ-19

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.04.2018 02:38 | Son Güncelleme

Kars'a 20 nisan akşamı yağan kar korkuttu KARS’ta gün boyu etkili olan sağanak yağış gece saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı.

Kars'a 20 nisan akşamı yağan kar korkuttu

KARS’ta gün boyu etkili olan sağanak yağış gece saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Kent merkezinde hava sakinken Kars-Digor-Iğdır Karayolu Harlar Mevkiinde şiddetli kar yağışı kendini gösterdi. Birçok aracın kayarak yoldan çıktığı, ulaşımın güçlükle sağlandığı yolda Karayolları 18'ncı Bölge Müdürlüğü ekipleri kar temizleme çalışması yaptı.
Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik ekipleri sürücüleri dikkatli olmaları ve ağır seyretmeleri konusunda uyarılırken bazı sürücüler bunu şaka sanıp yolda ilerledi. Hanlar Mevkiine geldiklerinde ise kar yağışı ve kayan TUR'ları gördüklerinde geri dönmek zorunda kaldılar. Bahar mevsimi nedeniyle yazlık lastikleriyle zincirsiz yola çıkan sürücüler karla karşılaşınca önce şaşırdılar sonra da yol açıktır düşüncesiyle devam ettiler. 2286 rakımlı Hanlar mevkiine geldiklerinde kar yağışının artması ve yaklaşık 10 santime ulaşmasıyla rampada direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıktılar.
Karayolları 18'nci Bölge Müdürlüğü ekiplerinin kar küreme çalışması başlattığı yolda Gürcistan’dan Iğdır’a doğru gitmekte olan TIR'da yoldan çıktı. TIR sürücüsü Özdemir Güler, Gürcistan’dan Iğdır’a gitmek üzere yola çıktığını ancak kar yağışı nedeniyle TIR'ın yoldan çıktığını söyledi. Sürücü Güler, öBöyle birşey beklemiyordum hazırlıksız yakalandım. Valla bu ayda karın yağması bizi şaşırttı, yarını bekleyeceğizö diye konuştu.
Yolda kalanlardan Berke İlgar ise kar yağışına ilk başta inanmadıklarını anlatarak, “Görüyorsunuz nisan ayında kar yağıyor anlatmaya gerek yok. Allah nasip ederse yazı da göreceğiz. Yola çıktık kar yağışını beklemiyorduk şimdi geri dönüyoruz. Millet kar yağdığını söyledi biz inanmadık geldik gerçekten de kar yağıyor. Nisan şakası diye inanmadık ama gerçekten kar yağıyor" dedi.
Akşam saatlerinde küne giderken kara yakalanan vatandaşlardan Müslüm Köyme de nisan ayında yağan karın şaşırttığını belirterek, “Hastaneye gittik gelirken ve geri dönerken zor anlar yaşadık. Bu ayda kar yağışını beklemiyorduk yolda kaldık yavaş yavaş ilerlemeye çalışıyoruz." şeklinde konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-------------------------------
-Kar yağışı
-Kayan tır
-Sürücünün konuşması
-Genel ve detaylar
-Vatandaşların konuşmaları
-Karayollarının çalışması

Haber-Kamera: Bedir ALTUNOK / KARS,(DHA)

Uşak'ta, Jandarma Komutanı Yüzbaşı FETÖ'den tutuklandı

UŞAK'ta, FETÖ/PDY'ye yönelik yapılan operasyon kapsamında gözaltına alınan Uşak Merkez İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Yusuf Murat Arslan tutuklandı.
Uşak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri bugün gündüz saatlerinde, FETÖ/PDY'ye yönelik operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında Uşak Merkez İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Yusuf Murat Arslan FETÖ/PDY üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alındı. İfadesi alınmak üzere emniyete götürülen Arslan, buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Haber: UŞAK,(DHA)
=========================

Milyonluk ihaleden Görmez’in oğlu çıktıMilyonluk ihaleden Görmez’in oğlu çıktı
AK Parti erken seçim için harekete geçti!AK Parti erken seçim için harekete geçti!
AK Parti'nin Meral Akşener planı!AK Parti'nin Meral Akşener planı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Survivor Cumali'den ilginç itiraflar! Canlı yayında her şeyi anlattı

Survivor Cumali'den ilginç itiraflar! Canlı yayında her şeyi anlattı

Çıplak video skandalı sürüyor! Esra Ersoy, Hacı Sabancı ile yazışmalarını paylaştı

Çıplak video skandalı sürüyor! Esra Ersoy, Hacı Sabancı ile yazışmalarını paylaştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan derbi yorumu: Allah-u alem alkoliktir

Cumhurbaşkanı Erdoğan derbi yorumu: Allah-u alem alkoliktir

Nisan ayında kar sürprizi! Şehir beyaza büründü

Nisan ayında kar sürprizi! Şehir beyaza büründü

Fatih Portakal'dan çok konuşulacak sözler! 'Sizi şaşırtacağım ama...'

Fatih Portakal'dan çok konuşulacak sözler! 'Sizi şaşırtacağım ama...'

DJ Avicii ölü bulundu!

DJ Avicii ölü bulundu!

İlginizi Çekebilir

Nisan ayında kar sürprizi! Şehir beyaza büründü

Nisan ayında kar sürprizi! Şehir beyaza büründü

Cumhurbaşkanı Erdoğan derbi yorumu: Allah-u alem alkoliktir

Cumhurbaşkanı Erdoğan derbi yorumu: Allah-u alem alkoliktir

Fatih Portakal'dan çok konuşulacak sözler! 'Sizi şaşırtacağım ama...'

Fatih Portakal'dan çok konuşulacak sözler! 'Sizi şaşırtacağım ama...'

Öğretmen Ayşe Çelik, 8 aylık bebeğiyle bugün cezaevine girdi

Öğretmen Ayşe Çelik, 8 aylık bebeğiyle bugün cezaevine girdi

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu'ndan İYİ Parti açıklaması!

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu'ndan İYİ Parti açıklaması!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Definecilerin büyük hüsranı

Definecilerin büyük hüsranı

Yolcu otobüsü yoldan çıktı: Çok sayıda yaralı var

Yolcu otobüsü yoldan çıktı: Çok sayıda yaralı var

Eski Bakan Ercan Vuralhan’ın öldürülme anı saniye saniye kamerada

Eski Bakan Ercan Vuralhan’ın öldürülme anı saniye saniye kamerada

PKK'ya darbe üstüne darbe!

PKK'ya darbe üstüne darbe!

Ardahan'da akıllara durgunluk veren kaçakçılık yöntemi! Otomobilin motoruna dana sokmaya çalıştılar!

Ardahan'da akıllara durgunluk veren kaçakçılık yöntemi! Otomobilin motoruna dana sokmaya çalıştılar!

Nisan ayında kar sürprizi! Şehir beyaza büründü

Nisan ayında kar sürprizi! Şehir beyaza büründü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.