DHA YURT BÜLTENİ - 19

Kamyonet şarampole devrildi: 3 yaralı ADIYAMAN'da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle şarampole devrilen kamyonetteki 3 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Adıyaman-Çelikhan karayolunun 25'inci kilometresinde meydana geldi. Ormaniçi köyü yakınlarında Aziz Toprak yönetimindeki 02 AR 223 plakalı kamyonet, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada, sürücü ile kamyonette bulunan Kamber Erdoğan ve Zahide Erdoğan, yaralandı. Yaralılar, kazayı görenlerin çağırdığı ambulanslarla tedavi için Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Olay yeri

- Kazaya karışan kamyonet

- Kamyonette bulunan eşyaların yola savrulması

- Jandarmanın güvenlik önlemi alması

- Ayrılan ambulans

- Genel ve detay görüntüler Haber-Kamera: Mahir ALAN / ADIYAMAN,(DHA) Bakan Arslan: 5 bin kişi daha PTT ailesine katılacak (2)

BURSA'NIN ULAŞIM YATIRIMLARI MASADA Tofaş'ın Bursa'daki fabrikasında gerçekleşen törenin ardından, Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu ve Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Bursa Büyükşehir Belediyesi Doburca Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen Ulaştırma Koordinasyon Toplantısı'na katıldı. Buradaki toplantının ardından basın açıklaması yapan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Bursa'nın ulaşım yatırımlarını masaya yatırdıklarını söyledi. Hükümetler olarak Bursa’ya bugüne kadar yaptıklarımız ve bundan sonra da yapacaklarımızı masaya yatırmanın avantajını gördüklerini belirten Arslan, "Dünden bugüne, Bursa adına ülkemiz adına her kim çivi çakmışsa minnetlerimizi iletiyoruz ama bir de bir gerçek var ki son 15 yılda yaptıklarımız 80 yılda yaptıklarımızın 3 katı, bazen 4 katı. Biz Bursa’da 2002 öncesi 10 yıllık periyotta 1 milyar 800 milyonluk ulaştırma alanında yatırım yapmışken, sadece bizim bakanlığımız son 15 yılda Bursa’da yaptığı yatırımlar 6 milyar 815 milyon fiilen bizim yaptığımız yatırım ve 6.5 milyar da kamulaştırma dahil yap işlet devret modeliyle Bursa’da İstanbul ya da İzmir istikametine yaptığımız otoyollar ki toplam 13 milyar 315 milyon yatırım demek. Eski parayla 13 katrilyon para demek. İşte bu bizim memnuniyetimizi ortaya koyması adına, bizi ziyadesiyle memnun ediyor" dedi.

'BİZE DÜŞEN BURSALININ SEYAHAT KONFORUNU ARTIRMAK'

Bursa'daki yatırımlar hakkında bilgi veren Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, "Bursa’da yapmamız gereken birçok hizmet var zira Bursa, ülkemizin ihracatı sanayisi adına çok önemli bir görev ifade ediyor. Bize düşen Bursalının seyahat konforunu artırmak yolculuk konforunu artırmak ama aynı zamanda Bursa sanayicisinin de ürününün hedef pazarlara ulaştırmak, üzerimize düşeni yapıyoruz. Bursa ürünlerinin özellikle demiryolu ile taşınması ile ilgili doğu istikametinde Ankara ve daha da doğuya orta Asya’ya kadar gidebilecek olan hızlı trenden de bahsedeceğim. Aynı zamanda Bursa’nın yüklerinin demiryolu marifetiyle limanlara erişmesi çok önemli. Bursa Gemlik limanı demiryolu bağlantısı ile ilgili proje çalışmalarımız devam ediyor. Aynı zamanda daha da önemsediğimiz Bandırma ile İzmir arasında mevcut elektrikli sinyalli hale getirdiğimiz demiryolumuz var ve o demiryolu ile ilgili bu kadar konforlu hale getirilmişken Bursa’yı da biz o demiryoluna bağlayarak hem Bandırma’dan Bursa’ya, Bursa’dan da Ankara’ya kadar demiryolunu kesintisiz hale getirmiş olacağız. Hem de Bursa’yı Bandırma limanı ve İzmir’deki Alsancak limanına da bağlamış olacağız. Bursalılara verdiğimiz söz kapsamında Bursa’yı Bilecik üzerinden hem İstanbul’a hem Ankara’ya hızlı tren ile bağlamak ve böylece Bursalının Ankara’ya 2 saat 15 dakikada veya İstanbul’a 2 saat 15 dakikada hızlı tren konforuyla gitmesini sağlamaktı. Bursa Yenişehir arası altyapı çalışmalarımız devam ediyor yüzde 45’lere geldi. Yenişehir’den Bilecik’e altyapının tamamlanması Bilecik Bursa arası 106 kilometrenin tamamının da üst yapısının yapılmasıyla ilgili ihaleleri yaptık. 3 Nisan'da teklifleri aldık değerlendirmelerimiz devam ediyor son aşamaya gelindi, önümüzdeki ay içerisinde tamamen ihale süreçlerini bitirip böylece Bursa Bilecik dolayısıyla Ankara İstanbul hızlı treninde de üst yapıya başlamış olmak.

'HEDEFİMİZ 2020'DE BURSA'YI HIZLI TRENLE TANIŞTIRMAK'

Hedefimiz en geç 2019 sonuna kadar hızlı tren hattının tamamının bitirilerek test aşamasına getirilmesi ve 2020’ye Bursa’yı ve misafirlerini hızlı tren ile tanıştırmak. Bu projeyi çok önemsiyoruz. 1 milyar 210 milyon para harcadığımız bir proje. Tamamlandığında ise maliyeti 5 milyar 600 milyon olacak. Sadece Bursa hızlı treni için harcadığımız para 106 kilometrelik hat için. Bursa bunu ziyadesiyle hak ediyor" dedi. 'BURSALILARI BU KONFORLU HİZMETLE BULUŞTURACAĞIZ'

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'nın ardından konuşma yapan Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, "Sayın Bakanımız, hızlı trenin 2019'un sonunda tamamlanacak olması, yüksek hızlı tren konusunda Bursa'nın ve Bursalıların kafasında oluşturulmaya çalışılan algıları bertaraf edecek mahiyette net ve sarih birtakım açıklamalarda bulundu. İhale süreci başladı ve 2019 yılı sonunda inşallah Bursa'nın yüksek hızlı trenle ilgili test sürüşlerine başlayacağız. Bursalıları bu konforlu hizmetle 2020'de buluşturacağız" diye konuştu.

Toplantıya, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'na bağlı 6 genel müdür ve yardımcısının yanı sıra, Bursa Valisi İzzettin Küçük, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti İl Başkanı Ayhan Salman, ilçe belediye başkanları, AK Parti ilçe başkanları ve bazı AK Parti Bursa milletvekilleri katıldı.

Toplantının ardından Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan Ankara'ya giderken, Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, BTSO'ya giderek BTSO Başkanı İbrahim Burkay'a 'Hayırlı Olsun' ziyaretinde bulundu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Toplantı salonundan görüntüler

-Bakan Arslan açıklama

-Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu Açıklama

-Salondan detaylar

-BTSO ziyaret

-Detaylar SÜRE: 6.38 DK - BOYUT: 742 MB Haber-Kamera: Mehmet İNAN-Gürkan DURAL / BURSA,(DHA) Bakan Tüfenkci: Operasyonları bozan Cumhurbaşkanı seçeceğiz (3)

BAKAN TÜFENKCİ, ADAY ADAYLIĞI BAŞVURUSU YAPTI Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci ile Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz AK Parti Malatya İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Bakan Tüfenkci, ziyarette beraberindeki AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık ile birlikte milletvekilli aday adaylığı için başvuru yaptı.

Parti binasında kalabalığa konuşan Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, şimdiye kadar hep hükümetli parlamentonun kurulduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Doğrudan millet kurmadı. Siz seçerdiniz Milletvekillerini. Milletvekilleriniz orada nasıl bir hükümet kurulacağını karar verirdi. Bundan dolayısıyla bu hükümetin ismi parlamento hükümetiydi. Haziran seçimlerinde hatırlıyoruz değil mi? Haziran seçimlerinde hükümetin nasıl kurulacağı belli oldu mu? Nasıl kurulacağı bilinmedi. Kim kimle nasıl kurulur anlaşılamadı. Dolayısıyla bir zaman kaybına yol açtık. Millet dedi ki 'bu yetkiyi size verdim ama bak Haziran'da pekte kullanamadın' bundan sonra bu yetki kendi egemenlik millete aittir. O egemenliğin bir parçası olan nasıl ki parlamentoyu teşkil etme yetkisi millette ise yeni anayasa değişikliğini hükümeti kurma yetkisini kendisine aldı. Sabah oy vereceksiniz. Akşam sandıklar açıldığında hükümetin kimi kuracağını biliyorsunuz değil mi? O halde hükümeti kurmaya kim karar verdi? Millet verdi. O halde bu hükümetin adı millet hükümeti. Bu hükümet kesinlikle daha demokratiktir. Milletin iradesine daha çok dayanacaktır. Niçin? Biz daha önce yüzde 34'le bu ülkeyi yönettik mi? Yönettik. 2002'deki seçimde aldığımız oy destek yüzde 34'tü. Daha sonra yüzde 47'yle yönettik. 46 buçuk, 47'yle 2007 seçimlerinde. Şimdide yüzde 49'la yönetiyoruz. Sorun şu; bundan sonra yüzde 34'le bu ülkeyi yönetebilmek mümkün mü? Yüzde 47'yle yönetebilmek mümkün mü? 49'la yönetebilmek mümkün mü? Ne gerekiyor? Yüzde 50+1 gerekiyor. İşte hangi sistemin daha demokratik olduğunu anlamak için buna bakmak lazım."

Bakan Tüfenkci ise hükümet sisteminde yüzde 70'e yakın evet oyu verdiğini hatırlatarak, "Vatandaş dedi ki 'artık yeni bir sisteme geçmesi lazım' Türkiye'nin eski sistemindeki arızalarından kurtulması lazım. Eski sistemle 3 buçuk kat büyüyen Türkiye inşallah cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle en az bugüne kadar yapılanların 3 katı daha büyüyecek ve Türkiye'de insanlarımız refah düzeyi artacak. Daha fazla demokrasi daha fazla insan hakları ve daha fazla refah düzeyine erişmek için inşallah 24 Haziran'da hep beraber cumhurbaşkanımızı Recep Tayyip Erdoğan olarak biz tescillemiş olacağız" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Parti binası önünde bakanların karşılanması

- Toplantıya katılanlardan görüntü

- Bakan İsmet Yılmaz'ın açıklaması

- Bakan Bülent Tüfenkci'nin konuşması

- Bakan Tüfenkci ve AK Parti'li Çalık'ın aday başvurusu

- Genel ve detay görüntüler Haber-Kamera: Taha AYHAN / MALATYA,(DHA) Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım, partilerinin İzmir İl Kongresi'ne katıldı (4)

İZMİR TİCARET ODASI'NI ZİYARET ETTİLER Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım, mitingin ardından İzmir Ticaret Odası başkanlığına yeni seçilen Mahmut Özgener'i ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım, burada özel meclis toplantısına katılarak iş dünyasına mesajlar verdi. İTO Meclis Salonu'nda, meclis üyeleri ile birlikte konuklarını ağırlayan Mahmut Özgener ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasındaki samimi konuşma, dikkatlerden kaçmadı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından ilk olarak Başbakan Yıldırım konuşma yaptı. BAŞBAKAN YILDIRIM KONUŞMA YAPTI

Kürsüye gelen Başbakan Binali Yıldırım, İzmir'in ilk iktisat kongresinin toplandığı yer olduğunu belirtti. AK Parti'nin İzmir'e birçok yatırım yaptığını anlatan Başbakan Binali Yıldırım, "İzmir'in çevre yolu yoktu. İzmir'in bütün trafiği Altınyol dediğimiz yoldan yapılıyordu. Şimdi 53 kilometrelik çevre yolu var. Ama şimdi bana 'İzmir'in bir numaralı sorunu ne' diye sorsalar sanırım 'trafik derim' diye konuştu. 24 Haziran'ın yeni bir dönem olduğunu kaydeden Başbakan Yıldırım, şunları söyledi:

"24 Haziran seçimleri ile Türkiye 94 yıllık yönetim sisteminde değişikliğe gitti. Sandıkta, vatandaşlarımızın ülkeyi kimin yöneteceğine karar vereceği bir seçim yapacağız. Ve böylece ülkemiz, zaman ekonomisini çok daha iyi değerlendiren yeni bir sürece girecek. Bürokratik süreçler hızlanacak, ülkenin ihtiyacı olan hizmetler hızlı şekilde yapılacak. Ülkenin ihtiyacı olan reformlar yapılacak."

"İMAR BARIŞI 10 GÜN İÇİNDE YAPILACAK"

İzmir'de 50 milyar liralık kamu yatırımı yaptıklarını söyleyen Yıldırım, özel sektör yatırımlarının ise 500 milyar lira olduğunu belirtti. İzmir'de geçmiş yılların ihmalini, açığını kapatmaya devam ettiklerini söyleyen Yıldırım, imar barışına dair de açıklamalarda bulunarak şöyle dedi:

"İzmir'de konutların yüzde 60'ını ilgilendiren düzenleme yapıyoruz. Türkiye'nin genelini ilgilendiren bir sorun var. Mülkiyet, imar, ruhsat ile ilgili bir sorun. Bütün bunları ortadan kaldıracak ve yılların biriktirdiği sorunu çözecek düzenlemeyi önümüzdeki 10 gün içerisinde çıkarıyoruz. Bunun adı imar barışı. Vatandaşlarımızla barışıyoruz. Bu bir imar affı değil. İmar barışı. Mevcut durumun bir anlamda hak sahiplerinin lehine tescil edilmesidir. Türkiye genelinde 12 milyon konutu ilgilendiriyor. Bu reform nitelinde bir düzenlemedir." "410 KİLOMETRE YOL YAPTIK"

Son 15 yılda ülkede 10 milyonun üzerinde insana istihdam olanakları sağladıklarını, İzmir'de bu rakamın 485 bin olduğunu kaydeden Yıldırım, "Sadece geçen yıl İzmir 82 bin yeni istihdam üretti. İzmir gün geçtikte gerek küresel yatırımcılar gerekse ülkemizin yerli yatırımcıları tarafından tercih edilen yer haline geldi. Operasyon merkezlerinin buraya kaydırıldığı bir cazibe merkezi olmayı sürdürüyor. İzmir, bir eğitim, sanayi şehri. 15 yıl içinde İzmir'de 410 kilometre bölünmüş yol yaptık. İstanbul-İzmir Otoyolunu yapıyoruz. Osmangazi Köprüsü de dahil Bursa'ya kadar bitti. Hızlı tren çalışmalarını da 2020 yılına kadar bitirmeyi hedefliyoruz. Her ne kadar son başbakan olsak da İzmir'e olan sevgimiz son olmayacak. Bundan sonra da devam edecek" diye konuştu.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da İzmir'in küçük liman kasabasıyken önemli bir kent haline geldiğini vurguladı. Hisarcıklıoğlu, "İzmir, Akdeniz çanağının yıldızı. Tek başına milli gelirin yüzde 6'sını, toplam vergi gelirlerinin 12'sini ülkemize kazandırmakta. Başbakan Binali Yıldırım'ın '35 İzmir 35 proje'si ile dev yatırımlara başlandı. İzmir çok daha cazip bir yaşam merkezi haline geldi. Karşımıza çıkan her engele rağmen neler yapabileceğimizi, büyüme rakamları ile bir kez daha ispat ettik. Özel sektör ve devlet işbirliği ile birçok sıkıntıyı aştık. Tüm kazanımların temelinde güven ve istikrar yatmakta. Önümüzdeki dönemde de güven ve istikrarı devam ettirmeliyiz. Masa başından bize ahkam kesen reyting şirketlerini de hep birlikte mahkum ederiz. Daha çok çalışmaya, üreteye devam edeceğiz. Dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına sokacağız" dedi

"ÜÇÜNCÜ CUMHURBAŞKANI"

İzmir Ticaret Odası'nın tarihi boyunca iki cumhurbaşkanı tarafından ziyaret edildiğini söyleyen Mahmut Özgener, "İkisi de ülkemizin tarihinde ve ekonomisinde çığır açan isimlerdi. İlki 31 Ocak 1931 tarihinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk. İkincisi 24 Aralık 1992 tarihinde 8. Cumhurbaşkanımız Turgut Özal. Üçüncü Cumhurbaşkanı konuğumuz ise Sayın Recep Tayyip Erdoğan oldu" diye konuştu. Bu ziyaretin kent ve bölge özelinde; kendisi, Oda ve üyeler nezdinde çok önemli olduğunu düşündüğünü ifade eden Mahmut Özgener, projelere değinerek şunları söyledi: "Hepimizin bildiği gibi hayata geçirilen mega projeler ülkemizi uluslararası arenada zirveye taşıdı. Sinop Nükleer Santrali, Akkuyu Nükleer Santrali, Müşterek Taaruz Uçağı başta olmak üzere savunma sanayi projeleri, Kanal İstanbul, İstanbul'a 3. Havalimanı, Marmaray, Haydarpaşa Liman Projesi, yüksek hızlı tren projeleri, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Avrasya Tüneli, Yeni İpek Yolu, 1915 Çanakkale Köprüsü, Osmangazi Köprüsü, 3 katlı büyük İstanbul Tüneli tüm dünyanın dikkatini çeken önemli yatırımlardan sadece bazıları. Dünyadaki 10 mega projenin, 6'sının ülkemizde gerçekleştiriliyor olmasından büyük onur duyuyoruz."

"PROJEERİNİZİN DESTEKÇİSİYİZ"

İZBAN, Konak Tüneli, stadyum projelerinin İzmir'in kaderini değiştirecek projeler olduğunu belirten Mahmut Özgener, "Gebze - Orhangazi- İzmir Otoyolu kentimiz adına müteşekkir olduğumuz projelerden sadece bir kısmı. İzmir adına önemli bir dileğimiz var. İnciraltı- Bostanlı arasında yapımı planlanan 1200 metre tüp geçit, İzmir Körfez Geçiş Projesi'nin bir an önce başlaması ve kentimiz için hayal ettiğimiz bir projenin daha hayata geçmesi. Ancak burada özellikle belirtmek isterim ki; Konak Tüneli'nde yaşanan zorlu hukuki süreçler ve bu nedenle yaşanan neredeyse 3 yıllık gecikmenin yeni projelerde karşımıza çıkmaması en önemli temennimiz. Bizim değişim vurgumuz, aynı zamanda bu istemezükçü zihniyetin de değişmesi anlamını taşıyor. Bu zihniyetin karşısında olduğumuzu önemle vurgulamak istiyorum. Bu kenti dünyanın sayılı merkezlerinden birisi haline getirmek ortak hedefimiz ise; hep birlikte bu dev projelerin yanında durmalı ve destekleyicisi olmalıyız. Biz İzmir Ticaret Odası olarak, kentimiz adına yapılacak her türlü mega proje ve yatırımın destekçisiyiz. Üzerimize düşen görev neyse, layıkıyla gerçekleştireceğimizden de hiç şüpheniz olmasın."

İzmir Ticaret Odası olarak özel projelerinin olduğunu açıklayan Özgener, Çeşme'nin bir dünya markası olmasının hiç de uzak bir hedef olmadığını vurguladı. Alaçatı Havalimanı'nı bu hedefin gerçekleşmesinde çok büyük bir adım olarak gördüğünü ifade eden Özgener, "Tüm KOBİ üretim atölyelerinin çağın şartlarına uygun bir şekilde, altyapı ve lojistik problemlerini çözerek, atölye kentler oluşturacağız. Üyelerimizin yabancı pazarlara açılması adına dünya piyasaları ile ilgili bilgilere istedikleri anda ulaşabilecekleri bilgi bankaları oluşturacağız" diye konuştu. "ÜÇÜNCÜ CUMHURBAŞKANI OLARAK BURADA OLMAK BENİM İÇİN MUTLULUK"

İzmir Ticaret Odası'nda bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mahmut Özgener'i yeni görevi nedeniyle tebrik edip, "Üçüncü cumhurbaşkanı olarak burada olmak benim için mutluluk. Gerek Atatürk, gerekse Turgut Özal, sonra da benim burada olmam bu kurumlara ne büyük ilgi gösterdiğimizi gösterir. Türkiye için çalışana yatırım yapan, üreten, istihdam sağlayan herkesin yanındayız. Yanında olmayı da sürdüreceğiz. İzmir Ticaret odası 80 bin üyesiyle büyük bir potansiyeli ifade eden bir güç. Böyle bir gücün Türkiye'ye Türk ekonomisine katkı sunmasını istiyoruz. Kurtuluş Savaşı ve sonrasında yaşanan mükbadele, İzmir'in sosyal ve ekonomik görünümünü değiştirdi. Yunan askerlerinin çekilirken yakmaları bu güzel şehrin birikimine sekte vurdu. Bizim ecdadımız asla yıkmak, yakmak yok etmek değil daima inşa etmek yanlısı olmuştur. Bunun için eline geçen tüm imkanları sonuna kadar kullanmayı prensip edindi" dedi.

İktisat Kongresi'nin de İzmir'de yapılmasının rastgele alanın bir karar olmadığını vurgulayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ekonomik özgürlüğün sembolü olarak görülmüştür. İzmir her alanda ilerleme kaydetti. Ancak İzmir'in bir türlü kendisinden beklenen atılımı gerçekleştirmediğini üzülerek ifade ediyorum. Yapılanlar önemlidir ama izmir'in potansiyelinin yanında yetersizdir. Bu bakımdan İzmir'i 2023 hedeflerinin öncü şehirlerinden birisi yapmak için daha çok çalışacağımız döneme giriyoruz. İzmir'in istikrara ve güvene her yönden çok değer vermesi lazım. İki kelimeyi kutlu kelimeler olarak analım. Bunun üzerinde ısrarla durmamız lazım; güven ve istikrar. İzmir ve Ege bölgesi Demakrat Parti'ye, Menderes'e verdikleri destekle demokrasiye olan bağlılıklarıyla göstermiştir. Buna rağmen şehir arzu ettiği ilerlemeyi yapamıyorsa bir yerlerde tıkanıklık var demektir. Açık konuşmak gerekirse belediyelerin yapması gereken pek çok yatırımı bakanlıklarımız aracılığıyla yaptık ekstra destek çıkardık" dedi.

"EN ÜRETKEN BAKANIMIZI ADAY GÖSTERDİK"

Başbakan Binali Yıldırım'ın geçmişte İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığına da değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bakanlar kurulumuzdaki en pratik, en üretken, en becerikli bakanımızı büyükşehir belediye başkan adayı olarak, milletvekili olarak İzmir'e gönderdik. İzmir kendisinin hizmetine talip olmayınca biz de Binali Bey'i başbakan olarak Türkiye'nin hizmetine sunduk. Verdiğimiz tüm desteğe rağmen İzmir hala patinaj yapıyorsa hep birlikte üzerinde durup düşünmemiz lazım. İzmir'in dünya kenti olması bizim projemizdir. Büyük EXPO'yu İzmir'e kazandırmak için çok çalıştık ama olmadı. İzmir'in şu özeleştiriyi yapması lazım. Acaba İzmir tüm kuruluşları, lobileriyle aynı gayreti ve performansı gösterdi mi? Kendimizi de bir hesaba çekeceğiz. Bunun cevabını bulacak olanlar da ancak sizlersiniz. Birlikte çalışacağız, el birliği, güç birliği, gönül birliği yapacağız, herkes farklı bir yöne çekerse çok enerji harcarız ama bu arabayı kımıldatamayız. Sizlerin huzurunda İzmir'e diyoruz ki, gelin bir defa bu düzeni değiştirelim. Farklılıkları zenginlik unsuru haline getirelim. İzmir'i aritmetik değil, geometrik büyüme sürecine sokalım. Gelin İzmir'i şaha kaldıralım. İzmir'de bu potansiyeli görüyoruz. İzmir hiç kimsenin ideolojik saplantılarına kurban edilemeyecek kadar önemli, büyük bir şehirdir. Tek sorun İzmir'in bu önemini İzmir'deki bazı kesimlerin hala anlamamış olmasıdır. Türkiye önümüzdeki dönemde iki kat büyürse, İzmir'i çok daha büyütmemiz şarttır. Yatırım için her şehirde böyle potansiyele sahip değiliz. Ben burada bu kadar içten, samimi, hasbi konuşuyorum ama sizlerden de aynı karşılığı bekliyorum" dedi.

24 HAZİRAN SEÇİMLERİ VURGUSU

Türkiye'nin 24 Haziran'da yapacağı seçimin çok önemli olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Her seçim önemlidir ama 24 Haziran seçimlerini diğerlerinden farkı var. Türkiye seçimlerle birlikte cumhuriyetin kuruluşundan itibaren en önemli değişimi hayata geçirecek. Yeni yönetim sistemine geçecek. Artık yürütme yasamadan farklı bir şekilde oluşturulacak. Buna karşılık cumhurbaşkanı bütçe görülmeleri hariç meclis çalışmalarında hiçbir yetkiye sahip olmayacak. Gazi'nin bize emanet ettiği cumhuriyeti daha ileriye taşımak için 15 yılda nasıl çalıştıysak bundan sonrada aynı şekilde çalışacağız. Koalisyonlarla geçen 1990'lar pek çok bakımdan kayıp yıllar olarak envanterimize girmiştir. AK Parti ekonomik mirasın üzerinde ülke yönetimini devraldı. Bizim istikrarı korumak için ne kadara titiz olduğumuzu bilen iş dünyasıdır. Vesayetin oyunlarından darbe girişimlerine kadar nerelerle mücadele ettiğimizi sizler de biliyorsunuz" dedi.

24 Haziran'da Türkiye'nin yeni bir yönetim sitemine geçeceğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Menderes ve Özal başta olmak üzere eski sistemin arızalarının mağduru ne kadar değerimiz varsa, hepsinin de ruhunu şadettiğimize inanıyoruz. Yeni dönemin en büyük faydası ekonomiye olacak. Türkiye 15 yılda 3.5 kat büyüdü. Ama biliyoruz ki bazı alanlarda arzu ettiği ivmeyi yakalayamadı. Bunun küresel boyutları kadar kendi sistemimizden kaynaklanan durumları da vardır. Artık kararları daha hızlı vermek, uygulamak, hedeflerimize daha hızlı ilerlemek mecburiyetindeyiz. 24 Haziran'ın ardından iş dünyasıyla birlikte seferberlik ruhuyla çalışmaya başlamamız şarttır. İş dünyasının bütün projelerine ne kadar destek verdiğimizin bizzat sahidi sizlersiniz. Yeni dönemde eldeki tüm imkanları kullanacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Babakan Yıldırım, daha sonra İzmir Ticaret Odası'ndan ayrıldı.