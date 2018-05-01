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DHA YURT BÜLTENİ - 19

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.05.2018 19:36 | Son Güncelleme

YOLCU MİNİBÜSÜ İLE KAMYON KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI: 7 YARALI KAHRAMANMARAŞ'ta, yolcu minibüsü ile kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen kazada 7 kişi yaralandı.

YOLCU MİNİBÜSÜ İLE KAMYON KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI: 7 YARALI

KAHRAMANMARAŞ'ta, yolcu minibüsü ile kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen kazada 7 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Göllü Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Adem Kiraz yönetimindeki 46 M 0 488 plakalı yolcu minibüsü, karşı yönden gelen Bayram Çayır'ın kullandığı 46 BN 466 plakalı kamyonla kafa kafaya çarpıştı. Kamyon sürücüsünün yara almadan atlattığı kazada minibüs sürücüsü Adem Kiraz ile 6 yolcu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü
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- Yaralıya müdahale edilmesi
- Kaza yapan araçlar
- Polisin tutanak tutması
- Yaralının ambulansa taşınması
- Genel ve detay görüntüler

Haber: Ömer KOÇ Kamera: KAHRAMANMARAŞ (DHA)

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TIRA ARKADAN ÇARPAN MİNİBÜS İKİYE BÖLÜNDÜ

AMASYA'da önünde seyreden TIR'a arkadan çarpan minibüs, iki parçaya ayrıldı.

Kaza, bugün Alpaslan Türkeş Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Sezer Hombaç'ın idaresindeki 05 FE 533 plakalı minibüs, yolun sağ şeridinde seyir halindeki İskender Temel'in yönetimindeki 42 GN 576 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Sürücülerin yara almadan atlattıkları kazada, minibüsün iki parçaya ayrıldı. Kaza ile ilgili polis tarafından soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü
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-Tırdan ve minibüsten detay
-Diğer detaylar

Haber-Kamera: Sinan HARMANCI/AMASYA,(DHA)

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MERSİN'DE 1 MAYIS KUTLANDI

MERSİN'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, merkez ve ilçelerde çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Kutlamalara CHP Mersin Milletvekilleri Hüseyin Çamak, Aytuğ Atıcı, Mezitli Belediye Başkanı CHP'li Neşet Tarhan, Yenişehir Belediye Başkanı İbrahim Genç'de katıldı.

Tevfik Sırrı Gür Stadyumu önünde toplanan kalabalık, kortej halinde Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü. Yürüyüşte düdük çalan katılımcılar, "Yaşasın 1 Mayıs", "Faşizme karşı omuz omuza", "Yaşasın işçi dayanışması" sloganları attı. Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı yürüyüş sonrasında Cumhuriyet Meydanında toplanan kalabalık, davul zurna eşliğinde halay çekti. Kutlama alanının hemen yanında bulunan süs havuzunda çocukların yüzmesi ilginç görüntüler oluştururken, bir süre sonra görevliler tarafından farkedilen çocuklar havuzdan çıkarıldı. Tertip komitesinin katılımcılara hitabının ardından, türkücü Hüseyin Turan sahne aldı. Anamur, Tarsus ve Silifke ilçelerinde düzenlenen kutlamalarda da alanlara çıkanlar eğlendi. Yaklaşık 3 saat süren etkinliklerin ardından kutlama olaysız bir şekilde son buldu.

Görüntü Dökümü
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Polis noktasından görüntü
Alana gelenler
Polisin üst araması yapması
Taşınan pankartlar
Gruplar yürürken
Slogan atanlar
Süs havuzunda yüzen çocuklardan genel ve detay

Haber: İbrahim MAŞE-Kamera: Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA)

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ADANA'DA COŞKULU 1 MAYIS KUTLAMASI

ADANA'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, büyük bir coşkuyla kutlandı.

KESK, DİSK, Türk-İş ve TMMOB'un öncülüğünde merkez Seyhan İlçesi'ndeki Kasım Gülek Kavşağı'nda toplanan binlerce kişi, Uğur Mumcu Meydanı'na yürüdü. Çeşitli döviz ve pankartlar taşıyan grup, sık sık hükümet karşıtı sloganlar attı. CHP ve HDP milletvekillerinin yanısıra aralarında eşcinsellerin de bulunduğu göstericiler, yürüyüş boyunca renkli görüntüler oluşturdu. Polisin yoğun güvenlik önlemi aldığı yürüyüşe katılanlar, arama noktasından geçirilerek miting alanına girdi. Miting alanında halay çekip slogan atan eylemcilere seslenen 1 Mayıs Tertip Komitesi Başkanı Muzaffer Yüksel, 1 Mayıs'ı kutladı. Mitingde ünlü sanatçı Mustafa Özarslan da konser verdi.

Görüntü Dökümü
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- Açılan pankartlar
- Yürüyüşten görüntüler
- Polisin güvenlik önlemi alması
- Çatılardak özel harekat polisleri
- Miting alanından genel görüntüler

Haber:Yusuf BAŞTUĞ-Kamera:Eser PAZARBAŞI/ADANA,(DHA)

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KIBRIS GAZİSİ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

MANİSA'nın Kula ilçesinde hayatını kaybeden 65 yaşındaki Kıbrıs gazisi Muammer Bedez, düzenlenen askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Kıbrıs gazisi Muammer Bedez, 3 gün önce tarlasında koyunlarını otlattığı sırada yılan sokması sonucu rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Bedez, yoğun bakımda verdiği 3 günlük yaşam savaşını kaybetti. Cenaze, İbrahimağa Mahallesi'ne götürülüp yakınlarından helallik istenmesinden sonra, askeri törenin yapılacağı Kula Merkez Kurşunlu Camii'ne getirildi. Törene, Kula Kaymakamı Osman Güven, İlçe Jandarma Komutanı Nedim Yerli, Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, İlçe Askerlik Şubesi Komutanı Hüseyin Bakırlı, AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Palabıyık, Kula Muharip Gaziler Derneği Başkanı Mehmet Çürük ve birçok gazinin yanı Bedez'in yakınları katıldı.

Cenaze, öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Kula Aile Kabristanlığı'nda toprağa verildi.

Görüntü Dökümü
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- Cenazenin Camiye getirilişinden görüntü
- Cenaze namazından görüntü
- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Hasan YİĞEN / KULA (Manisa), (DHA)

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