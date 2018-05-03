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DHA YURT BÜLTENİ - 19

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.05.2018 20:30 | Son Güncelleme

Balıkesir’e şehit ateşi düştü   TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü operasyonda, teröristlerin daha önceden tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Astsubay Cemil Erkek'in (32) Balıkesir'de oturan baba ocağına ateş düştü.

Balıkesir’e şehit ateşi düştü

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü operasyonda, teröristlerin daha önceden tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Astsubay Cemil Erkek'in (32) Balıkesir'de oturan baba ocağına ateş düştü.

TSK’nın Afrin'de yürüttüğü Zeytin Dalı operasyonundan Balıkesir’e acı haber geldi. Bölgede sürdürülen arama tarama faaliyetleri sırasında teröröstlerin daha önceden tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu Astsubay Cemil Erkek şehit oldu. Balıkesir’in Karesi ilçesi Yağcılar Köyü'nde oturan Rahim ve bahriye Erkek çiftine acı haberi askeri yetkililer, sağlık görevlileri eşliğinde verdi. Erkek çifti çocuklarının şehadet haberi ile büyük üzüntü yaşadı. Acı haberin ardından şehidin baba ocağına Türk Bayrağı asılırken, yakınları taziyeye geldi.

Sarıkamış'tan geçici görevle Afrin'e giden şehit Erkek'in eşi Selma Erkek ile evli olduğu ve 2 çocukları bulunduğu öğrenildi. Selma Erkek ile çocuklarının Sarıkamışta oturduğu öğrenildi.

Devrim DERİN/BALIKESİR, (DHA)

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Elektrikli bisiklet üzerinde tehlikeli yolculuk

KONYA'da 4 kişilik ailenin elektrikli bisiklet üzerindeki tehlikeli yolculuğu kameralara yansıdı. Bisiklet üzerinde ayak ucuyla güçlükle durabilen çocuğun, düşmemesi ise olası bir faciayı önledi.
Görüntüler saat 18.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Rauf Denktaş Caddesi üzerinde kaydedildi. Üzerinde ikisi çocuk 4 kişinin bulunduğu elektrikli bisiklet önce trafik lambalarında kırmızı ışıkta geçerek hem kendileri hemde diğer araç sürücülerini tehlikeye soktu. Yoluna devam eden bisiklet üzerinde yolcu olarak bulunan çocuk dikkat çekti. Oturacak yer olmaması nedeniyle bir yandan ayak ucuyla bisikletin pedal kısmına basan ve bir yandan da annesini tutan çocuğun düşmemesi ise olası bir faciayı önledi. Yoğun araç trafiğinde bir süre böyle ilerleyen elektirikli bisiklet, daha sonra bir parka gelerek durdu. Bu anlar kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi.

Görüntü dökümü:
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- Ailenin elektrikli bisiklet üzerinde trafikte seyretmesi

Haber-Kamera: Tolga YANIK / KONYA (DHA)

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PKK operasyonunda 6 kişi adliyeye sevk edildi

KAYSERİ'de 1 Mayıs öncesi, terör örgütü PKK propagandası yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 8 şüpheliden 6'sı, adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlükleri ekipleri, 1 Mayıs öncesi bölücü terör örgütü PKK'nın eylem ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik yapılan çalışmayla, örgütün propagandasını yaptığı saptanan 8 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada ise 2 av tüfeği ve bu tüfeğe ait 902 fişek, 1 kurusıkı tabanca ve 283 mermi ele geçirildi.

Şüphelilerden İlyas S., Erbil U ise ifadeleri alındıktan sonra Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatıyla serbest bırakıldı. Mehmet Ö., Remzi A., Selman T., Süleyman Y., Ali Ü.ve Ercan T. ise sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

PKK PROPAGANDASI YAPAN 2 KİŞİ TUTUKLANDI

1 Mayıs öncesi, terör örgütü PKK propagandası yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan ve sorgularının ardından adliyeye çıkarılan 6 kişiden Mehmet Ö. ile Ali Ü. tutuklandı. Remzi A., Selman T., Süleyman Y. ve Ercan T. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Haber-Kamera: KAYSERİ, (DHA)

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