DHA YURT BÜLTENİ-19

2 gündür kayıp olan genç kız kayalıklarda yaralı bulundu ZONGULDAK'ta, 2 gündür kayıp olan lise öğrencisi Selinay Dilara G. (17), polisin kurduğu özel ekip tarafından deniz kenarındaki kayalıkların arasında yaralı olarak bulundu. Kayalıklardan düşmüş olabileceği düşünülen genç kız, tedavi altına alındı. Pazartesi günü evden okula gitmek için çıkan Selinay Dilara G.’nin kaybolması üzerine ailesi, kızlarının hayatından endişe ettiklerini belirterek polise başvurdu. Genç kızın bulunması için İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince kurulan özel ekip çalışma başlattı. Polis, şehir merkezi ve genç kızın gidebileceği yerlerde güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan incelemede, Selinay Dilara G.’nin Kozlu ilçesi istikametinde gittiğini tespit eden ekipler, arama çalışmalarını bu bölgede yoğunlaştırdı. Genç kız, 'Stano' isimli arama-kurtarma köpeği ile yapılan aramada, ilçede bulunan Değirmenağzı mevkiindeki kayalıkların arasında bulundu. Selinay Dilara G., polis, 112 Acil, AFAD ve Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kayalıklardan tekneye alındı. Kozlu Limanı’ndan ambulansla Bülent Ecevit Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Selinay Dilara G.’nin hayati tehlikesinin bulunmadığı ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kızlarının bulunduğu haberini alan yakınları ise hastaneye akın etti. Aile kızlarının yaşadığını öğrenince mutluluk gözyaşlarına hakim olamadı.

Polis, Selinay Dilara G.’nin yaklaşık 40 metreyi bulan kayalıklardan düşmüş ve 2 gün boyunca kayalıklarda mahsur kalmış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Limanda kızın ambulansa alınması

Hastaneye götürülmesi

Hastane önünde yakınlarının beklemesi

Hastaneden, olay yerinden detaylar HABER-KAMERA: Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK, (DHA) ================================================ Hakkari'de 2'nci Uçkun Festivali düzenlendi HAKKARİ Valiliği, yüksek kesimlerde zor şartlarda toplanan uçkun otuna dikkat çekmek için festival düzenledi. Bu yıl 2’ncisi düzenlenen festivalde, uçkun yeme yarışması ve uçkun güzellik defilesi düzenlendi. Yarışmada dereceye girenlere çeyrek altın hediye edildi. Vali Cüneyit Orhan Toprak, Hakkari dağlarında yetişen uçkun otunun birçok hastalığa şifa kaynağı olduğunu, herkesi kente beklediğini söyledi. Türkücü Aydın Aydın’ın geçen yıl yeğeni İdris Aydın'ın düğününde ilkini gerçekleştirdiği ‘Uçkun Festivali' geleneksel hale getirilerek bu yıl Valilik tarafından düzenlendi. Bağışlı köyünde Aydın Aydın’in evinin bahçesinde düzenlenen uçkun festivaline, Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, eşi Funda Toprak, Vali Yardımcısı Bekir Abacı, İl Jandarma Alay Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Osman Kızılban, Gençlik Hizmetleri ve Spor il Müdürü Reşit Güldal ve çok sayıda vatandaş katıldı. Vali Toprak ve Aydın Aydın, festival öncesi Bağışlı köyüne bağlı Yeniköprü mevkiindeki dağın yamacında uçkun otu topladı. Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Toprak, yörede 'yayla muzu' olarak bilinen uçkunun birçok hastalığa iyi geldiğinin kanıtlandığını belirtti. Vali Toprak şöyle konuştu:

"Hakkari'miz, görenlerin hayranlık duyduğu coğrafi yapımız, aynı zamanda bize şu anda elimde tutmuş olduğum uçkun gibi gerçekten sağlık kaynağı, şifa kaynağı bitkileri de bizlere sunuyor. Karların erimesinden sonra mayıs ayında, hatta haziran ayında meyve olarak adlandırdığımız bu bitkimiz, buralarda yeşermekte. Boyu yaklaşık yarım metre ile 1,5 metre arasında değişmekte olup, kuzukulağı familyası dediğimiz bir bitkidir. Fakat faydalarını saymakla bitiremeyiz. Öncelikle kan şekerini düzenleyici bir etkisi var. Sindirimle ilgili sorunları hallediyor. Tansiyonla ilgili sorunlara çok faydalı gelebiliyor. Bunun yanında A vitamini ve C vitamini de zaten kendisidir. Burada başlangıç olarak bir festival de düzenledik." Uçkun otunun toplanmasıyla ilgili vatandaşlara ricada bulunan Vali Toprak, "Bu doğal olarak çoğaldığı için rüzgarın etkisiyle araziye yayılıyor ve kendi kendine çoğalıyor. Burada vatandaşlarımıza ricam; Hakkari’de olsun, başka bölgelerde olsun, bunları kökünden koparmamaları. Bir de bir alanda uçkun bulunduğu zaman bunun tamamının değil, yüzde 20’lik kısmını gövdeden olacak şekilde koparsınlar. Çünkü böyle olduğu zaman bu bitkide çoğalma oluyor. Hakkari’de bu yerinde üretildiği için fiyatları gayet uygun. Ama başka illerde bunun fiyatları daha yüksek. Onun için ben ülkemizin her köşesindeki vatandaşlarımızın bu bitkiye yönelmelerini ve tüketmelerini tavsiye ediyorum. Hakkari’ye gelirlerse misafirimiz olurlar. Herkesi doğa harikası ilimize bekliyoruz. Bu yıl 2’ncisini düzünlediğimiz bu festivalimizi bundan sondaki yıllarda daha kapsamlı yapacağız" dedi.

EN HIZLI UÇKUN YEME YARIŞMASI DÜZENLENDİ Konuşmaların ardından yöresel kıyafetli kızların defilesi ilgiyle izlendi. Defileden sonra, en hızlı uçkun yeme yarışması düzenlendi. Ardından da en güzel kuzu yarışması yapıldı. Yarışmada dereceye girenlere, Vali Toprak ve Aydın Aydın tarafından birer çeyrek altın ödül verildi. Festivale destek veren Hakkari Belediyesi’nin halk oyunları ve erbane ekibinin gösterisi ise büyük alkış aldı. Festivalde Aydın Aydın'ın söylediği şarkılarla halaylar çekildi. Vali Cüneyit Orhan Toprak ve eşi Funda Toprak da, vatandaşlarla kol kola girip halay çekti. Vali Toprak ve festivale katılan yaklaşık bin davetliye uçkun çorbası ve yöresel yemekler ikram edildi. Türkücü Aydın Aydın, uçkun festivalini, geleneksel hale getireceklerini belirterek, festivalin düzenlenmesinde büyük destekleri olan Hakkari Valiliği ve Belediye Başkanlığına da teşekkür ettiklerini söyledi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Köydeki dağın yamacına uçkun toplamaya giden Vali Cüneyit Orhan Toprak ve beraberindekiler

-Sanatçı Aydın Aydın, kopardığı uçkun'u Vali Toprak'a gösterirken

-Uçkunlardan detaylar

-Vali Toprak'ın açıklaması

-Uçkun kökleri

-Sanatçı Aydın Aydın festivale katılan çocuklara uçkun ikram ederken

-Uçkun yiyen Vali Toprak

-Vali Toprak, yanına gelen asker üniformalı bir çocukla uçkun yiyerken

-Yöresel kıyafetli kız defilesi

-Gösteri yapmaları

-En güzel kuzu yarışması

-Vali Toprak birinci gelen kıza çeyrek altın hediye etmesi

-Kuzu yarışması

-Vali Toprak birinci gelen kuzuya altın takması

-Halay çeken Vali ve eşi

-Detaylar

-Yöresel yemekler

Behçet DALMAZ- Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA) =========================================== Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan, Fransa'daki bildiriye tepki DİYANET İşleri Başkanı Ali Erbaş, Fransa'da Kuran-ı Kerim ile ilgili yayınlanan bildiriye tepki göstererek,"O 300 kişi içinde Hıristiyan var mı bilmiyorum, varsa kendi kitabınıza bakın Yahudilere karşı neler var İncil'de" dedi. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde gerçekleştirilen 'Bilgiden Bilince Gençlerle Baş Başa" isimli konferansa katıldı. Erbaş, Fransa'da yayınlanan bildiriye tepki göstererek, "Fransa'da geçen hafta 300 kişinin hatta Fransa'da Cumhurbaşkanlığı yapmış Sarkozy isimli kişinin de içinde bulunduğu 300 kişinin imza attığı o bildiriyi görmüşsünüzdür. Öyle büyük bir cehalet var ki sanki Kuran-ı Kerim farklı inançlardan insanları öldürmeyi teşvik ediyormuş gibi bir mesaj var o bildirinin içinde. Aslında bir yalan ya da yanlış, yalan değilse de büyük bir yanlış var. O 300 kişinin içinde Hıristiyan var mı onu bilmiyorum eğer varsa siz önce kendi kitabınıza bakın bakalım neler var Yahudilere yönelik İncil'de. Önce bir bakın bakalım ona" diye konuştu.

Erbaş, eğitimin olmadığı yerde öğrenilen bilgiyle ortaya çıkan din istismarının terör örgütlerine dönüştüğünü belirterek, "Bir takım eğitim kurumları olmayan yerlerde elde edilen bilgilerin din istismarına nasıl sebep olduğunu biz alanda görüyoruz. Bazen öyle oluyor ki bu din istismarı terör örgütüne dönüşebiliyor. Çok yanlış bir takım olayların ortaya çıkması neticesinde büyük sıkıntılar yaşayabiliyoruz" dedi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Erbaş'ın konuşması

Salondan detaylar Aziz GÜVENER/ADAPAZARI(Sakarya),(DHA) ====================================== Engelli gençler temsili askerlik yaptı KARAMAN'da engelli 19 genç, temsili olarak 1 günlüğüne askerlik yapıp, yemin etti. İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen yemin töreni Lütfi Elvan Fuar ve Kongre Merkezinde yapıldı. Törene, Karaman Valisi Fahri Meral, Garnizon Komutanı Albay Kazım Yurdakul Türkmen, İl Jandarma Komutanı Albay İlhan Şen, vatani görevlerini 1 günlüğüne temsili olarak yapan gençlerin aileleri katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program, engelli askerlerin birliklerine teslim olma ve askeriyedeki bir günlerini anlatan sinevizyon gösterisiyle devam etti. Daha sonra 19 genç, bayrak ve silah üzerine ellerini koyarak yemin etti. Aileri bu anları ölümsüzleştirmek için cep telefonlarının kamerasına kaydetti.