DHA YURT BÜLTENİ-19

'ABD TERÖR ÖRGÜTLERİNİ YÜREKLENDİRİYOR'

Bölgenin huzura ihtiyacı olduğunu ifade eden Işık, şöyle konuştu:

"Huzur hepimiz için gerekli. Bölge içinde gerekli dünya içinde gerekli. Bundan 30 sene öncesinin dünyasında değiliz. İsrail ve Amerika yaptığı bu hareketlerle DEAŞ'a can suyu sağlıyor. Terör örgütlerini yüreklendiriyor ve terörün maalesef dünyanın her yerinde eylem yapması için doğal bir zemin oluşturmanın gayreti içerisinde. Biz bir yandan DEAŞ gibi terör örgütleriyle mücadele ederken, diğer taraftan dinimizin bu terör örgütleriyle adının birlikte anılmasından duyduğumuz rahatsızlığı ve bundan dolayı yapmamız gereken mücadeleyi verirken, diğer taraftan bu terör örgütleriyle mücadele ettiğini ifade eden ülkelerin yaptıkları aslında hiçbir şekilde akılla mantıkla izanla izah edilemez. ABD'de hala sağduyulu siyasetçilerin olduğunu biliyoruz. Onların biraz inisiyatif alması ve bu gidişi bütün dünyayı yakabilecek büyük bir habercisi olduğunu özellikle görülmesi lazım. Aslında şu an dünya soğuk savaşa rahmet okutacak bir gerginlik ve belirsizlik dönemi yaşıyor. Her birimizi yakından ilgilendiren son dönemde dünyada önemli gelişmeler var. Şu anda Amerikan Çin rekabeti bir ekonomik savaşa dönüşmüş durumda"