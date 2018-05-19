DHA YURT BÜLTENİ-19

GÖLBAŞI'NDA ENGELLİLER BİR GÜNLÜĞÜNE ASKER OLDU ADIYAMAN'ın Gölbaşı ilçesinde, engelli gençler bir günlüğüne asker olmanın sevincini yaşadı. Sosyal Hizmet Merkezi ve İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen törene 13 engelli genç temsili asker olmak için aileleriyle birlikte katıldı. Gölbaşı İlçe Jandarma Komutanı Erdinç Ağcakoyunlu, düzenlenen törende yaptığı konuşmada, şunları söyledi: "Her gencin yapması gereken kutsal bir görevdir. Sizler bu üniforma ve birazdan edeceğiniz askerlik yeminiyle tam bir asker olacaksınız. Bu gün sizlere kısa da olsa kutsal askerlik görevinin gurur ve onurunu yaşatmaktan ve şanlı Türk ordusunun birer neferi olarak sizleri aramızda görmekten mutluluk duyuyoruz. Bir kısmınız doğuştan, bir kısmınız ise hayatın belli bir döneminde geçirmiş olduğunuz rahatsızlık nedeniyle kaderin bu cilvesiyle yaşamak zorunda kaldınız. Ancak şunu bilmelisiniz ki yaşama sımsıkı sarılarak, içinizdeki umudu hiç kaybetmeden ve hayata tutunarak gösterdiğiniz azim ve özveriyle hepimize örnek teşkil ediyorsunuz" dedi.

GGölbaşı Kaymakamı Can Aksoy ise, "Asker annelerine hoş geldiniz diyorum. Onlar da bugünün vermiş olduğu mutlulukla çocuklarına bakıyorlar. Sadece evin babası olarak askere gidilmez. Evde geride bekleyenlerde birer askeri fert olarak her zaman cephede ve görevdeki personeli beklerler. Bu anlamada asker ailelerimizin duygularına ortak oluyorum" diye konuştu. Yemin töreninin ardından aileler, çocuklarıyla hatıra fotoğrafı çektirdi. Görüntü Dökümü

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- İlçe Jandarma Komutanı Erdinç Ağcakoyunlu’nun konuşması

- Gölbaşı Kaymakamı Can Aksoy’un konuşması

- Engelli Cihan Mercan’ın konuşması

- Engelli annesi Gülnaz Doğuç’un konuşması

- Yemin töreni

- Genel ve detay görüntüler Haber-Kamera: Ahmet KORKMAZ-ADIYAMAN-DHA) ================================================= 3 AYRI İŞYERİNDEN 17 BİN TL'LİK HIRSIZLIĞA 6 GÖZALTI ADIYAMAN'da, 3 ayrı işyerinden 17 bin TL'lik tespih, saat, yüzük ve gümüş çalan 6 şüpheli yakalandı. Olay, geçen perşembe günü Ulucami Mahallesi'nde meydana geldi. Tarihi Oturakçılar Pazarı'nda bulunan 3 işyerine giren kimlikleri belirsiz 6 kişi, 17 bin TL değerinde gümüş, yüzük, saat ve tespih çaldı. İhbarla işyerine gelen polisler, güvenlik kameralarını inceleyip, parmak izi aldı. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, 6 kişinin kapı kilidi ile camını kırdıkları, işyerine girip içerisinde bulunan eşyaları çalarak olay yerinden ayrıldıklarını belirledi. Polis, kamera kayıtlarından şüphelilerin A.A., H. B., M.E.T., M.S., A.Y. ve M.S. olduğunu belirledi. Kimlik tespitleri yapılan 6 şüpheli polis tarafından kent merkezinde farklı adreslere düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada çaldıkları tespih, saat, yüzük, gümüşler, levye ve makas ele geçirildi. Soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

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- Güvenlik kamera görüntüleri

- Polislerin işyerinde inceleme yapması

- Şüphelilere operasyon yapılması

- Şüpheliler yakalanması

- Genel ve detay görüntüler Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA) ================================================ BAŞBAKAN YARDIMCISI IŞIK: DÜNYA MAZLUMLARININ SESİ OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ BAŞBAKAN Yardımcısı Fikri Işık, Kudüs mitinginde Kudüs ve Filistin halkının haklı davasının yanında oldukları mesajını tüm dünyaya verdiklerini belirterek, "Kudüs davası başta olmak üzere dünya mazlumlarının sesi olmaya, dünya mazlumlarının nefesi olmaya devam edeceğiz" dedi. Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde AK Parti Gebze İl Başkanlığı tarafından düzenlenen iftara katıldı. Tatlıkuyu Kapalı Pazar alanında düzenlenen iftarda konuşan Işık, "Dün sayın Cumhurbaşkanımızın katıldığı, Kudüs mitingindeydik. Yüz binlerce insan oraya geldi ve Kudüs'ün ve Filistin halkının haklı davasının yanındayız mesajını bütün dünyaya verdi. Eminim ki o dünkü miting bazılarının uykusunu kaçırdı. Eminim ki o dünkü miting, ya biz ne yaparsak yapalım bu İslam dünyasından ses çıkmaz, bunlar harekete geçemezler, bunlar işte biraz bağırır çağırırlar ama bir şey yapmazlar diyenlere ciddi bir korku saldı. İslam dünyasında bunu yapabilen tek bir ülke var. O da Türkiye. Filistin davasını Kudüs davasını, mazlumların davasını savunabilen, gür bir sesle savunabilen tek bir ülke var o da Türkiye. Elbette bu haklı davayı savunmaya devam edeceğiz. Kudüs davası başta olmak üzere dünya mazlumlarının sesi olmaya, dünya mazlumlarının nefesi olmaya devam edeceğiz. Bu tarihimizin bize yüklediği bir sorumluluktur. Hem Kudüs'e karşı hem de tüm mazlum milletlere karşı yapılan her zulme hayır demek, bundan dolayı da yapılması gereken her çalışmayı yapmak tarihin bize yüklediği bir sorumluluktur. İnşallah bunları yapmaya devam edeceğiz" dedi.

Işık konuşmasını şöyle sürdürdü: "Ancak Türkiye eğer 15 sene önceki 20 sene önceki Türkiye olsaydı, hiç bu söylediklerimizi yapma imkanımız olabilir miydi? Türkiye ekonomide, siyasette, politikada, savunma sanayinde kendine yeten bir ülke olmasaydı o gür sedayı İstanbul'da Yenikapı'da duyabilir miydik? Eğer bugün Cumhurbaşkanımız yapılan her türlü tehdide rağmen yolundan dönmüyorsa işte o önce rabbinden aldığı güç ve sizden aldığı destek sayesindedir. Eğer milletimiz iktidarımızın ve Cumhurbaşkanımızın arkasında durmasa bu kadar gür bir sesle hak ve hakikat haykırılabilir miydi? Yarın Bosna programıyla ilgili bir suikast ihbarı yapılmış. Bunlar bilmiyorlar ki her birimizin ecel kalkanı vardır. Eğer bu yola çıkanlar ölümü öldürmezse bu yol emin adımlarla ve kararlılıkla yürünmez. Bunu dünyaya en iyi şekilde gösteren liderimiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır." Görüntü Dökümü

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- Fikri Işık'ın alana gelişi

- Masalardan görüntüler

- Fikri Işık'ın konuşması

- Detay

Haber: Uğur AYDIN Kamera: Dinçer AKBİR / KOCAELİ (DHA) ==================================================== Rize'de şampiyonluk kutlaması gerginliği RİZE'de, Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray'ın şampiyonluğu araçları ile oluşturdukları konvoyla kutlayanlara yönelik tepki gösteren ve caddeyi ulaşıma kapatarak konvoyun önünü kesen Çaykur Rizesporlu bir grup taraftara, polis cop ve biber gazı ile müdahale etti. Tuzcuoğlu Memişağa Belediye Parkı'nda toplanan yaklaşık 100 kişilik Çaykur Rizespor taraftarı, Galatasaray'ın şampiyonluğunu oluşturdukları araç konvoyu ile kornalar eşliğinde tur atarak kutlayan sarı kırmızılı taraftarlara tepki gösterdi. Caddeyi trafiğe kapatan yeşil mavili taraftarlar, 'İstanbul takımlarının şampiyonluğu Rize'de kutlanamaz' ifadeleri ile araç konvoylarının geçişine izin vermedi. Polis ekipleri dağılmaları yönünde uyardığı gruba cop ve biber gazı ile müdahale etti. Taraftarlar polisin müdahalesi ile ara sokaklara dağıldı. Gerginlik üzerine sarı kırmızılı taraftarlar şampiyonluk kutlaması yapamadı.