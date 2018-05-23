DHA YURT BÜLTENİ - 19

BAKAN ALBAYRAK, VAN'DA: "TÜRKİYE'DE 5 YILDA YAŞANANLAR İBRETLİK DERECEDE" Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Hakkari'deki incelemelerinin ardından Van'a geldi. Bakan Albayrak, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu'nu makamında ziyaret etti. Daha sonra kent merkezinde esnafları ziyaret ederek AK Parti İl Başkanlığı'na geçen Albayrak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın belirlediği çizgiye ulaşmak için gece gündüz çalışmaları gerektiğini belirterek şöyle konuştu: "Suriye, Irak, Ortadoğuda, Türkiye’de 5 yılda yaşananlar ibretlik denecek nitelikte. Tarihsel manada bakıldığında çok önemli gelişmeleri yaşatıyor ve yaşatacak. Bunda en önemli görevi, yükü üstlenen ülke de Türkiye. Bunun başında da Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan var. Bu sürecin içinde bir mücadelenin içine girdik. Bu yolda Cumhurbaşkanımıza en büyük desteği veren partinin neferleri, bu davanın yükünü omuzlayan bu teşkilat, 15 Temmuz’da da bunu tüm Türkiye’ye gösterdi. Yeni bir safhaya geçtik. Ortadoğu güvenlik politikaları ve yaşanan istikrarsızlık, en önemlisi son dönem siyasetinde yaşadıklarımız, hepimize ibretlik bir şeyler anlatıyor. Burada teşkilatlar olarak, sizlere düşen bu resmi anlatmak. Teşkilat olarak bize düşen, 24 Haziran'a giderken bu ülkenin 100 yılının, kaderinin şekilleneceği sürece girerken şu resmi anlatmak. Ortadoğu'da Arap coğrafyası nasıl tehdit içinde görüyoruz. Arap kardeşleri öldürülürken, bütün dünya sessizce bu zulmü izlerken, dünyaya sesini haykıran kim var. Suriye’de, Irak’ta bütün bu katliamlar ülkeyi bölme, operasyonel süreç yaşanırken, ayakta kalan tek ülke Türkiye değil mi?"

'BU COĞRAFYANIN TEK UMUDU RECEP TAYYİP ERDOĞAN' Bakan Albayrak, içinde bulunulan çoğrafyanın bin yıllık bir hesaplaşmayla karşı karşıya olduğunu belirterek, "Bu coğrafyanın tek umudu Türkiye, Recep Tayyip Erdoğan. Bunu görmemiz, göstermemiz lazım. Bu liderlik ve Türkiye'nin omuzuna yüklenen sorumluluk hepimize. Sadece evlatlarımız için bölgenin, ülkenin, 81 milyonun değil etrafımızdaki din kardeşlerimizin, dava kardeşlerimiz, coğrafyada boğazlanan mazlum kardeşlerimiz için de, dimdik ve güçlü ayakta olmamız lazım. Bu istikamette olduğumuz sürece, kararlı süreç zerre şaşmadan daha güçlü adımlarla 24 Haziran'dan sonra da devam edecek. Ülkenin milletin bekası için sonuna kadar korkusuzca devam edecek. Bunun teminatı Recep Tayyip Erdoğandır" dedi. HAKKARİ'Yİ BÖLGENİN KAYAK MERKEZİ, VAN'I TURİZM MERKEZİ YAPACAĞIZ Terörün ülkeye ve bölge halkına verdiği zararlara da değinen Bakan Albayrak, "Bölgeyi ve coğrafyayı istikrarsızlığa sürükleyen terör belasını, bu topraklardan kazıdıkça her şey daha güvenli, daha güzel, daha istikrarlı, mutlu ve umutlu olacak. Bölge halkının gündeminden bu resmi tasfiye edeceğiz. Bunun tezahürüdür ki; son iki yıldır çok güçlü ve kararlı bir süreç ilerliyor. Bölgemiz artık korkularla, acılarla, kan ve gözyaşlarıyla anılmayacak. Hakkari'yi bölgenin kayak merkezi, Van'ı bölgesel turizm merkezi yapacağız, çünkü bu yıl Türkiye olarak belki de turizm rekorunu kırdığımız bir yıl olacak. Bütün yaşananlara rağmen. Çukur siyasetine bel bağlayanların bölgeyi nasıl ateşe verdiğine şahit olduk. Polisimize, askerimizi, komşumuza, insanımıza, esnafımıza, iş yerlerine taş atan, kurşun sıkan, malını yağmalayanlara, Yasin Börü'leri vahşice şehit edenlere hepimiz şahit olduk. Bugün hem Türkiye, hem de Suriye ve Irak'ta yaptığımız operasyonlarda, bölgeyi istikrarsızlığa sürüklemeye çalışıp kan ve göz yaşını büyütmeye çalışanların hepsinin ipinin uzaklara dayandığını görüyoruz. Kimliğine bakıyorsunuz eğitim verenlerin bu topraklardan değil, bu dili bile konuşmuyor. Bölge vatandaşlarımızın bu kırılmaya çok daha net şahit olduğu ve görmesi gerektiği bir dönemden geçiyoruz" diye konuştu.

OYNANAN OYUNLARA ALDIRIŞ ETMEYİN Bakan Albayrak, son dönemde ekonomi üzerinde oynanan oyunları siyasi mühendis olarak değerlendirip, dış politikada Türkiye'yi zora sokma gayretleriyle ilgili operasyonları gözlemlediklerini de kaydetti. Bakan Albayrak, "Bölgedeki her türlü tehdide, istikrarsızlığa rağmen Türkiye büyüme rekoru kırdı. Türkiye ekonomisi ve devleti bu sağlam temeller üzerine oturduğu için, 24 Haziranla birlikte bütün bunlarda geçip gidecek. 24 Haziran güven ve istikrar ortamının devamı için çok önemli bir tarihtir. Yeni sıçrama döneminin başlangıç tarihi olacak. El ele, omuz omuza hep birlikte Türkiye'yi arzuladığımız heflere birlikte taşıyacağız." dedi. Bakan Albayrak, açıklamaların ardından AK Parti Van İl Başkanlığı tarafından Edremit İlçesi'ndeki bir otelde verdiği iftar yemeğine katıldıktan sonra kentten ayrıldı. Görüntü Döküm

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- Valiliği ziyareti

- Esnafları ziyareti

- Açıklamaları

- Genel ve detay Behçet DALMAZ/VAN,(DHA) =========================================================

MHP Grup Başkanvekili Usta’dan önemli açıklamalar MİLLİYETÇİ Harekat Partisi Grup Başkanvekili ve Samsun Milletvekili Erhan Usta, emeklilikte yaşa takılma, af konusu, MHP Genel Başkanı Bahçeli’nin Alaattin Çakıcı’yı ziyaret etmesi ve partilerine yapılan kaset kumpası konusunda açıklamalarda bulundu. MHP Samsun İl Başkanlığı bir kafeteryada düzenlenen toplantı ile milletvekili adaylarını basına tanıttı. İftar sonrası MHP İl Başkanı Taner Tekin kısa bir konuşma yaptıktan sonra MHP Samsun Milletvekili adayları da tek tek kendilerini tanıttı. Tanıtımın ardından konuşan MHP Grup Başkanvekili ve Samsun Milletvekili Erhan Usta, gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. ‘7 BİN HİZMET SÜRESİNİ DOLDURMUŞ 150 BİN KİŞİ VAR’ 7 bin hizmet süresini doldurmuş ancak yaşı bekleyen yaklaşık 150 bin kişinin olduğunu belirten Usta, “7 bin hizmet süresini doldurmuş ancak yaşı gelmediği için emekli olamayan şuanda zannediyorum 150 bin kişi kesin vardır. MHP olarak bu arkadaşlara emeklilik hakkının verilmesinden yana olduğunu düşünüyoruz. Açıklayacağımız seçim beyannamesinde de bununla ilişkin bir kanun düzenleme yapılması konusunda TBMM’de faaliyette bulunacağımızı ifade ettikö dedi.

‘HÜKÜMET ENİNDE SONUNDA AF KONUSUYLA İLGİLİ OLUMLU YAKLAŞACAK’ Hükümetin eninde sonunda af konusuyla ilgili olumlu bir yaklaşım içerisinde olacağını ifade eden Usta, “Af konusu önemli bir konu, bu genel bir af değil. Genel başkanımız konuyu ifade ederken, bundan özellikle terör suçlularının, kadına, çocuğa karşı şiddet ve cinsel istismarda bulunanların bu tür belli suçları dışarı tutarak gerçekten kader mahkumu diyebileceğimiz ve şu anda cezaevlerinde çok zor şartlarda cezasını çeken insanlara onların yüzünü güldürecek bir fırsat tanınması, bir fırsat getirilmesi konusunu gündeme getirdi. Burada genel başkanımızın ifade ettiği diğer bir husus da önümüzdeki dönemde seçim ortamı içerisinde hapishanelerden kaynaklı bir ülkede bir karışıklık çıkartma yönünde bir riskle karşı karşıya olduğumuzdan bu ifade edildi. Dolayısıyla ben eninde sonunda, bugün olmasa da yarın, belki seçimden sonra bu konuyla ilgili hükümetin olumlu bir yaklaşım içerisinde olacağını ve bu işin olumlu bir şekilde sonuçlanacağını düşünüyorum. Çünkü Devlet Bahçeli bir konuyu 3 defa dile getirdiyse onun üzerinde iyi düşünmek lazım. İllaki bir şey başımıza gelmeden tedbir almak için gelmesi gerekmez. Bu tedbirleri zamanında almanın faydalı olacağını düşünüyorumö diye konuştu.

‘ALAATTİN ÇAKICI ÜLKÜCÜ OLARAK BİLİNİR’ Devlet Bahçeli’nin Alaattin Çakıcı’yı hastanede ziyaret etmesini değerlendiren Usta, “Alaattin Çakıcı son zamanlarda başka şekilde anılmış olsa da özellikle 1980 öncesinde Asala terör örgütüyle büyük mücadele etmiş, fedakarlıklar göstermiştir. Ülkücü olarak bilinen bir kişidir. Dolayısıyla genel başkanımızın onu hastanede ziyaret etmesi de bu anlamda son derece anlamlıdırö diye konuştu. MHP’ye kaset kumpası yapan emniyet müdürünün tutuklandığını belirten Usta, “Bu dönemde MHP’ye yapılan kumpas, hem 15 Temmuz öncesinde MHP’yi karıştırmaya ve ele geçirilmeye yönelik yapılan hareketler, olağanüstü kurultay çalışmaları hem de 15 Temmuz birbirleriyle alakalı 3 esas konudur. Bunların 3’ünü birbirleriyle bağımsız düşünmemek lazım. Hepsinin geldiği nokta 15 Temmuz’durö dedi. Görüntü Dökümü-HD

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-İftardan detay

-MHP Grup Başkanvekili ve Samsun Milletvekili Erhan Usta’nın konuşması (SÜRE: 03.35 DK.)-(BOYUT: 403 MB) Haber-Kamera: Gökhan İÇKİLLİ-SAMSUN-DHA

================================================ Sevgilisiyle buluşan eski kocasını, kadının eşine yakalattı AYDIN'ın Nazilli ilçesinde yaşayan S.A. ile eşi M.D.'nin ilişkisi olduğunu öğrenen B.G., durumu S.A.'nın eşine haber verdi. Kızgın koca, Ankara'dan eşiyle buluşmaya gelen M.D.'yi evde bekleyen arkadaşlarıyla yakaladı. Yaşanan arbededen bir fırsatını bularak kaçan M.D., yaşanan kovalamacada okulun demir parmaklıklarına sıkışınca polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olay gündüz saatlerinde, Nazilli ilçesindeki Yavuz Selim İlköğretim Okulu bahçesinde meydana geldi. Ankara'nın Sincan ilçesinde yaşayan B.G. (34), 13 yıllık kocası M.D.'nin (36), Aydın'ın Nazilli ilçesinde yaşayan evli ve bir çocuk annesi S.A. (30) ile ilişkisi olduğunu öğrendi. Eşinin telefonunu kontrol eden kadın, kocasının daha önce Aydın'a giderek sevgilisiyle buluştuğunu telefondaki resimleri görünce anladı. Sosyal medyadan yaptığı araştırma sonucu S.A.'nın eşi A.A.'ya (33) ulaşan B.G., eşinin telefonundaki fotoğrafları aldatılan kocaya göndererek durumu anlattı. B.G. bu ilişki yüzünden kocası M.D.'ye boşanma davası açtı. Boşanma davası sürerken gizlice kocasının telefonun tekrar ele geçiren B.G., eşinin Whatsapp konuşmalarından S.A. ile tekrar buluşacağını öğrenmesi üzerine durumu A.A.'ya bildirdi. Öte yandan B.G.'nin eski eşi M.D.'den geçen 13 Nisan'da boşandığı öğrenildi.

EŞİNİ, AİLESİNE YOLLAYARAK BEKLEMEYE BAŞLADI Eşinin kendisini aldattığını öğrenen A.A., eşi S.A'nın ailesini çağırarak durumu bildirdi. Aile kızlarını alarak Kuşadası ilçesindeki evlerine götürdü. Plan yapan A.A. durumu babası ve arkadaşlarına haber vererek Yıldıztepe Mahallesi'ndeki evinde M.D.'yi beklemeye başladı. Ankara'dan gelen M.D.'nin sokakta beklediğini pencereden gören A.A. işe gitme bahanesiyle apartmandan çıktı. A.A.'nın gittiğini zanneden M.D.'nin apartmana girmeye çalıştığını gören A.A.'nın arkadaşlarını fark eden M.D. kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamacanın ardından yakalanan M.D. ile A.A. ve arkadaşları arasında arbede çıktı. Kızgın koca ve arkadaşlarının elinden bir anlığına kurtulan M.D. Yavuz Selim İlköğretim Okulu'nun demir parmaklıklarından bahçeye atlamaya çalışırken A.A.'nın arkadaşları tarafından tekrar yakalandı. Ayağı demir parmaklıklara sıkışan M.D.'yi gören okul öğretmenlerinden biri yaklaşarak ne olduğunu öğrenmeye çalıştı. Olayı öğrenen öğretmen durumu polise bildirdi.