DHA YURT BÜLTENİ - 19

Bursa'daki yoğun yağış hayatı olumsuz etkiledi. Merkez Osmangazi ilçesi, Hüdavendigar Mahallesi, Bend Caddesi üzerindeki ikametleri su bastı. Burada bulunan Ali Kallem isimli vatandaşın ise hayvanları telef olurken isyan etti. "İkinci kez burası böyle oldu diyen" vatandaş, "Her şeyimiz battı. Bu 2 oldu. Biz burada her sene böyle maf mı olacağız? Birileri para kazansın, halk perişan olsun. Olacak iş mi bu. 100 tane tavuğum kümeste telef oldu. Kümeste hepsi kapalıydı, hepsi telef oldu" ifadelerini kullandı.

Işık, Türkiye ile ilgili yazılan her oyunu bozmaya devam edeceklerini söyleyerek, şöyle konuştu:

"Türkiye'deki her senaryoyu bu güne kadar boşa çıkaran bir milletimiz var. Türkiye ile ilgili masa başında yazılan her oyunu sahada etkisiz hale getiren feraset sahibi bir milletimiz var. Sizlere şükran borçluyuz. İnşallah önümüzdeki süreçte de yazılan her senaryoyu, Türkiye ile ilgili yazılan her oyunu sizler bozmaya devam edeceksiniz. Birlikte yürümeye devam edeceğiz. Ülkemizi büyütmeye, milletimizi daha iyi bir seviyeye çıkartmaya, gençlerimize ve çocuklarımıza çok daha güçlü Türkiye oluşturmak için birlikte çalışmaya devam edeceğiz"

