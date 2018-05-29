DHA YURT BÜLTENİ - 19

Asi Nehri'ne giren dalgıç, boğuldu HATAY'da tarlaya giden sulama borularının kapaklarını kapatmak için Asi Nehri'ne giren dalgıç Ahmet Dönmez (44), boruların arasına sıkışınca, boğularak hayatını kaybetti.

Olay, öğle saatlerinde merkez Antakya ilçesi Narlıca Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Hatay Büyükşehir İtfaiyesi'nde görevli ve aynı zamanda dalgıçlık yapan Ahmet Dönmez, tarlaya gelen sulama borularının kapaklarını kapatmak için kendisinden yardım isteyen çiftçi bacanağının yanına gitti. Boruların kapaklarını kapatmak için Asi Nehri'ne giren Dönmez, ilk kapağı kapattıktan sonra boruların arasında sıkıştı. Dönmez'i yaklaşık 7 metre derinlikteki sıkıştığı yerden kurtarmaya çalışan bacanağı, başarılı olamayınca 112 Acil Servis'i ve polisi arayarak yardım istedi. Olay yerine sevk edilen jandarma ve polise bağlı sualtı ekipleri, boruların arasında Dönmez'i bulamayınca, arama çalışması başlatıldı. Yaklaşık 8 saat süren aramanın ardından sulama borusunun içinde olduğu belirlenen Dönmez'in cansız bedeni, ekiplerce çıkartıldı. Evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenilen Dönmez'in cesedi, polisin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından morga kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Olay yerinden görüntü

- Ahmet Dönmez'in suya girdiği noktanın görüntüsü

- Kurtarma çalışmalarından görüntü

- Çalışmayı izleyen meraklı vatandaşlardan görüntü

- Ambulanstan görüntü

- Sualtı ekiplerinden görüntü

- İtfaiye aracından görüntü

- Dönmez'in cesedinin sudan çıkarılması

- Cesedin ambulansa taşınması

- Ambulansın gidişi

- Dönmez'in yakınlarından görüntüleri Haber-Kamera: Hüseyin BOZOK / HATAY,(DHA) Fethiye'de iki İngiliz turistin çadırda cesetleri bulundu MUĞLA'nın Fethiye ilçesine tatil için gelen İngiliz turistler Samuel James (51) ve arkadaşı Jane Amanda'nın (46) kamp yaptıkları koydaki çadırda cesetleri bulundu.

Olay, bugün gündüz saatlerinde Günlüklü Koyu'nda meydana geldi. Tatil için koya gelen İngiliz Samuel James ile arkadaşı Jane Amanda, kamp yapmak için çadır kurdu. Uzun süre çadıra giren çıkan olmayınca durumdan şüphelenen Günlüklü Koyu görevlileri kontrol etmek için çadıra girdiklerinde James ve Amanda'nın cansız bedeni ile karşılaştı. Görevlilerin ihbarı üzerine gelen jandarma ekipleri yaptığı incelemede James ve Amanda'nın vücutlarında herhangi bir silah veya kesici alet yarasına rastlamadı. Talihsiz turistlerin cesedi, savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi. Jandarmanın olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.