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DHA YURT BÜLTENİ - 19

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.06.2018 01:49 | Son Güncelleme

ERBAA'DA OTOMOBİLLE PATPAT ÇARPIŞTI: 10 YARALI TOKAT’ın Erbaa ilçesinde, otomobil ile patpat olarak tabir edilen tarım aracının çarpıştığı kazada 10 kişi yaralandı.

ERBAA'DA OTOMOBİLLE PATPAT ÇARPIŞTI: 10 YARALI

TOKAT’ın Erbaa ilçesinde, otomobil ile patpat olarak tabir edilen tarım aracının çarpıştığı kazada 10 kişi yaralandı.

Kaza saat 22.00 sıralarında, ilçe yakınlarındaki Karayaka Köprüsü girişinde meydana geldi. İlçeye bağlı Salkımören köyünden şehir merkezine giden Havvas Alıcı (33) yönetimindeki 60 KK 745 plakalı otomobil, Karakaya Köprüsü girişinde Abdullah Altın (24) yönetimindeki hafriyat yüklü patpat ile çarpıştı. Kazada patpat ve otomobil sürücüleriyle birlikte her iki araçtaki Nisanur Alıcı (4), Badegül Alıcı (6), Döndü Alıcı (34), Sevim Alıcı (48) ve İbrahim Alıcı (59) ile Durdane Sarı (65), Tevrat Altın (18) ve Muttalip Altın yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza sebebiyle Karayaka Bulvarı yaklaşık yarım saat trafiğe kapandı. Araçların kaldırılmasının ardından yol yeniden trafiğe açıldı. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Görüntü Dökümü
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-Kaza yerinden görüntü
-Araçların görnütüleri

Haber-Kamera: İbrahim UĞUR/ERBAA (Tokat), (DHA)

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İKİ MOTOSİKLET KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI: 2 ÖLÜ

BURDUR’da, iki motosikletin kafa kafaya çarpıştığı kazada sürücüler Süleyman Alptekin (17) ile Bekir Kaya (16) yaşamını yitirdi.

Kaza saat 22.00 sıralarında, Köy İçi Mezarlık mevkiinde meydana geldi. Süleyman Alptekin ile Bekir Kaya'nın kullandığı plakası öğrenilemeyen motosikletler kafa kafaya çarpıştı. Kazada Bekir Kaya olay yerinde yaşamını yitirirken, Süleyman Alptekin ise çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından götürüldüğü Burdur Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kaza sırasında Kaya ve Alptekin’in başında kask olmadığı öğrenildi.

Acı haberi alan Kaya ve Alptekin’in yakınları hastane önünde fenalık geçirdi. Fenalaşan kişilere acil serviste müdahale edildi. Kaya ve Alptekin’in cenazeleri morga konuldu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü dökümü
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- Hastane önünde ağlayanlar
- Ambulans
- Hastane dış görünüş
- Kazaya karışan motor foto
- Süleyman Alptekin foto
- Detay

Haber- Kamera: Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)

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