DHA YURT BÜLTENİ-19

BAKAN FARUK ÖZLÜ 'TÜRKİYE'NİN EKONOMİSİ SAĞLAMDIR' Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Bolu'da partisinin seçim koordinasyon merkezinin açılışına katıldı. Bakan Özlü yaptığı konuşmada, "Bilindiği gibi geçen sene yüzde 7,4 bir kalkınma gerçekleştirdik. Bir büyüme hızı gerçekleştirdik. İnşallah bu yıl da ben ilk çeyrekte büyümenin en az yüzde 7,5 seviyesinde olacağını tahmin ediyorum. Yani Türkiye'nin hızlı büyüyeceğine ve bu oranları sürdüreceğine inanıyorum. Türkiye'nin ekonomisi sağlamdır. Türkiye'nin ekonomisi güçlü temellere dayanmaktadır. Geçici bir takım dövizdeki hareketlenmelerin inşallah 25 Haziran'dan sonra stabil olacağına her şeyin rayına oturacağını ifade etmek isterim." dedi. 'ANTARKTİKA'YA ÜSSÜMÜZÜ KURACAĞIZ'

Faruk Özlü, Türkiye'nin Antarktika'ya kuracağı bilim üssü ile ilgili olarak, "Türkiye Antarktika'da bir bilim üssü kurmak istiyor. Bu proje bizim bakanlığımıza Cumhurbaşkanımız tarafından gönderildi. Geçen sene projeye başladık. Geçen sene ilk bilim seferimizi yaptık. 9 kişilik bir heyet gönderdik. Bu sene ikinci bilim seferimizi yaptık. Bu sene yaklaşık 28 kişilik bir heyet gitti. Antarktika'da söz sahibi olan ülkeler var. bunlar danışman ülke statüsündeki ülkeler. 29 ülke var, Türkiye danışman ülke olma statüsünde olmak istiyor. Yani Antarktika'da söz sahibi ülkelerden birisi olmak istiyor. Geçen aylarda güvenlik sebebiyle Afrin'de bir operasyon yürüttük. Türkiye'nin güneyinde Suriye'de. Ama Afrin'deki operasyonla eş zamanlı olarak sessiz sedasız bir operasyon da Antarktika'da yürüttük. Antarktika ikinci bilim seferini tamamladık. Antarktika'da üssü kuracağımız alanı aşağı yukarı belirledik, tespit ettik. Şimdi elde ettiğimiz verilerle Antarktika'da konuşlanacağımız yerdeki kuracağımız üssün mimari projelerini yapacağız. İnşallah bu senenin sonunda üçüncü seferimizi düzenleyip giderken de hazırladığımız üs malzemelerini getireceğiz, oraya üssümüzü kuracağız. Gelecek yıl 2019'da da Türkiye Antarktika konusunda söz sahibi ülkeler olan danışman ülkeler sınıfına girmek için başvuruda bulunacağız. İnşallah, Türkiye Antarktika konusunda danışman ülkeler statüsüne geçecek. Güzel bir süreç yürütüyoruz. Güzel bir proje yürütüyoruz. Yine bu arada Antarktika'daki Kutup Araştırmaları Ulusal Bilim Programı'nı yayınladık. Zaten Antarktika konusunda danışman ülke olmak için yerine getirilmesi gereken 3 şart var. Bu şartlardan birisi meclisten Antarktika Anlaşması'nın onaylanmasıydı. Onu geçen sene gerçekleştirdik. Bir de 3 sefer yapmamız gerekiyor. İki sefer yaptık 1 sefer kaldı. İnşallah gelecek yıl son seferi tamamladıktan sonra Antarktika'ya üssümüzü kuracağız."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Bakan Özlü'nün iftar sofrasından ayrılması

-Vatandaşlarla sohbet etmesi

-Mısır alması

-Açılış

-Açıklamalar

-Detaylar Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA) =================================================== BAKAN YILMAZ: TÜRKİYE'NİN GÜÇLÜ YÖNETİM, GÜÇLÜ PARLAMENTOYA İHTİYACI VAR MİLLİ Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, "Zor bir dönemden geçiyoruz. Zor dönemde Türkiye'nin güçlü bir yönetime, güçlü bir parlamentoya ihtiyacı var. İnşallah bunu hep birlikte sağlarsak, Türkiye'nin yarını bugünden daha aydınlık olacaktır" dedi. Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz seçim çalışmaları kapsamında Sivas'ın Koyulhisar ilçesini ziyaret etti. Bakan Yılmaz'a AK Parti milletvekili adayları Rüstem Yüce ve Yaşar Sayan eşlik etti. Burada ilçe meydanında vatandaşlara hitap eden Yılmaz, 24 Haziran'da yapılacak seçimlere değinerek, geçen yılki referandumda bu seçime karar verildiğini anımsattı. Yılmaz, bu seçimde hükümeti halkın kuracağını belirterek, "Sabah oy kullanacaksın, akşam sandıklar açıldığı zaman hükümeti kimin kurduğunu bileceksin. Dolayısıyla bu hükümete millet hükümeti diyoruz. Millet bu hakkı, geçen yıl kendisine aldı. Bu seçimde de bu hakkın kullanılmasını yerine getirecek. İki oy kullanacaksınız. Biri cumhurbaşkanlığı için, hükümeti kursun diyeceksiniz. Diğeri milletvekilleri için parlamentoyu, yasama organını oluştursun diyeceksiniz. İnşallah güçlü bir destek ile güçlü bir hükümete ihtiyacımız var. Güçlü milletvekilleriyle güçlü bir parlamentoya ihtiyacımız var" diye konuştu.

'TÜRKİYE'NİN GÜÇLÜ BİR PARLAMENTOYA İHTİYACI VAR' Hükümet ve parlamentonun güçlü olması durumunda Türkiye'nin de güçlü olacağını vurgulayan Yılmaz, "Zor bir dönemden geçiyoruz. Zor dönemde Türkiye'nin güçlü bir yönetime, güçlü bir parlamentoya ihtiyacı var. İnşallah bunu hep birlikte sağlarsak, Türkiye'nin yarını bugünden daha aydınlık olacaktır. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Biz diyoruz ki 16 yılda, 80 yılda yapılamayan hizmetlerin kat kat fazlasını yaptık. Eğer herkesin elinde bir adalet terazisi varsa 80 yılda yapılanları bir tarafa koysun, bir de AK Parti döneminde yapılanları bir yere koysun, kesinlikle 16 yılda yapılanlar 80 yılda yapılanlardan daha ağır gelir" ifadelerini kullandı. Konuşmasının ardından Yılmaz, ilçe meydanında bir süre vatandaşlarla sohbet etti. Yılmaz, daha sonra seçim çalışmaları kapsamında Gölova ve Akıncılar ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi. Bakan Yılmaz son olarak Suşehri ilçesine giderek burada iftarda vatandaşlarla birlikte orucunu açtı. Bakan Yılmaz, iftar sonrası vatandaşlardan 24 Haziran seçimlerinde destek istedi.

Görüntü Dökümü:

-Ziyaretlerden görüntüler

-İlçedeki konuşması

-İftar programı Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA) =================================================== İNCE, ISPARTA'DA KONUŞTU: FEN LİSESİNDEKİ DE, İMAM HATİPTEKİ DE BENİM EVLADIM CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin Kütahya’nın ardından Isparta Hükümet Meydanı’ndaki mitingine binlerce Ispartalı katıldı. Polis bariyerleriyle kapalı alana girişlerde herkes üst aramasından geçirildi. Ellerinde Türk bayrakları ve Atatürk bayraklarıyla mitinge katılanlar ilginç görüntülerde oluşturdu. İnce taraftarları, yüzlerine Muharrem İnce’nin fotoğrafının bulunduğu maskeler taktı. Miting alanında 'Öğrencilere en büyük karne hediyesisin', ‘Hayvanları ahıra bağladım, mitinge geldim’, üzerinde 9’uncu Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’in fotoğrafının bulunduğu ‘Ona İnanma SDÜ’yü ben kurdum’ gibi döviz ve pankartlar da dikkati çekti. İnce "Ben fizik öğretmeniyim, üç sene de imam hatiplerde görev yaptım. O çocukların hepsi benim evladım. Fen lisesindeki de, imam hatipteki de benim evladım" dedi.

'HİÇBİRİ MEYDANA ÇIKIP 'MAĞDURUM DA MAĞDURUM' DİYE AĞLAMADI Ispartaspor atkısı takılan ve Isparta gülleriyle karşılanan Muharrem İnce, “Bu ülkede o zaman devlet adamları vardı. Rahmetli Ecevit, rahmetli Demirel, rahmetli Erbakan, rahmetli Türkeş, onlar devlet adamıydı. Hepsi hapiste yattı. Hiçbirisi meydanlara çıkıp ‘mağdurum da mağdurum’ diye ağlamadı. Ama son dönemde birisi var, topu topu 4 ay yattı. O hapse girmeden önce arkadaşı gitti, mobilyalar değişti, dışarıdan garson tutuldu, her akşam mangal partileri yapıldı. Dışarıya çıktı ‘Hapis yattım Allah hapis yattım’ diyorö dedi. ‘SARAYI NİYE YIKAYIM, O KÜLTÜRÜ, ŞATAFATI YIKACAĞIM’ Meydanları gezerek ‘ekmek, iş, aş, gençlere iyi bir eğitim’ dediğini belirten İnce, “Bacası tüten fabrikalar, fabrikaların bacası tütsün diyorum. O meydanlara geliyor, ‘Muharrem İnce camileri yıkacak, imam hatipleri kapatacak’ diyor. Erdoğan yalan konuşma, dürüst ol biraz. Açık açık diyor ki ‘okulları yıkacak mısın, köprüleri yıkacak mısın’ diyor. Ben ona dedim ki ‘O sarayı senin başına yıkarım’ dedim. O anlamış ki sarayı yıkacak. Ya sarayı niye yıkayım. O kadar masraf olmuş. Ama ben oturmayacağım, orayı gençlere vereceğim bilim merkezi olacak. 'Sarayı başına yıkacağım' derken, o saray kültürünü, şatafatı yıkacağım diyorum. ‘İmam hatipleri kapatacak’ diyor. Bak Erdoğan, imam hatipleri ağzına alma, o çocukları kullanıyorsun, oy için kullanıyorsun. Ben fizik öğretmeniyim, üç sene de imam hatiplerde görev yaptım. O çocukların hepsi benim evladım. Fen lisesindeki de, imam hatipteki de benim evladım. 1.5 milyon imam hatipli çocuk işsiz. Onlara iş bulmanın derdindeyimö diye konuştu.

‘DİN DERSİ İSTEMEYENE YOK’ 'Çocuklarımızı iyi eğiteceğiz, iş bulacağız, nano teknoloji, uzay madenciliği' dediğini kaydeden İnce, “Ben bunları anlatıyorum. O geliyor meydanlara ‘dindar ve kindar nesil’ diyor. Dindar nesil yetiştirilmesine hiçbir itirazım yok ama o ailenin işidir, aile nasıl isterse. Bakın nasıl yapacağız. Bir, din dersini, biri diyorsa ki ‘ben muhafazakar bir aileyim, benim çocuğuma 1-2 saat din dersi yetmez, yanına bir saat hadis olsun istiyorum’, öbürü diyorsa ki ‘ben bir saat kelam olsun’. Başımız üstüne. Seçmeli olarak hadis, kelam hangisini istiyorsak devlet onu verir. Öbürü de diyorsa ‘ben istemiyorum’, istemeyene de zorla vermeyiz bu kadar basit. Sorunları bu şekilde çözeceğizö dedi. ‘ERDOĞAN SEÇİLİRSE DOLAR 8-10 LİRA’ Isparta’dan Erdoğan’a bir önerisi olduğunu dile getiren İnce, “Bak Erdoğan, sevgili Erdoğan, değerli hemşerim meydanlarda ‘İnce’ diye diye ince hastalığa tutulacaksın, korkuyorum. Bak Türkiye’nin büyük sorunları var. Bu büyük sorunlar yorgun birisiyle çözülmez, bu sorunların çözümüne yeni bir taze kan lazım. Meydanlarda ‘İnce İnce’ diyeceğine, bak bugün Merkez Bankası, son bir ayda iki defa faiz artırımı yaptı. Yani kredi faizi yüzde 25’e geldi. Bu ortamda kimse yatırım yapmaz. Merkez Bankası tarihinin en yüksek faizi bu. Sevgili Ispartalılar Erdoğan bir daha seçilirse dolar 8-10 lira memleket batacak, ben size söyleyeyim. Çünkü Türkiye’de, dünyada kavga etmediği kime yok. Ben onunla kavga etmeyeceğim, o ne derse desin projelerimi anlatacağımö dedi.

İnce, sahneden Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Isparta mitingindeki ‘Üniversiteyi kim yaptı Isparta’ya’ sözlerinin olduğu videoyu izletti. İnce, “Üniversiteyi kim yaptı Isparta’ya diyor. Ya üniversite 92 yılında kuruldu. Sen 92’de daha Beyoğlu’na belediye başkanı seçilememiştin. Üniversiteyi kim yaptı Isparta’ya, Demirel yaptı. Bak, ‘Ona inanma, üniversiteyi ben kurdum’ diyor baba. Öyle değil mi? ‘SANA BİLE KATLANDIM’ “Peki başka bir yalanını daha göstereyim sizeö diyerek bir video daha izleten İnce, şöyle konuştu: “4 Mayıs’ta cumhurbaşkanı adayı olduğumda parti rozetini çıkardım. ‘Tamam ben CHP’de hizmet ettim ama cumhurbaşkanı olduğumda herkesin cumhurbaşkanıdır, artık bana parti rozeti yakışmaz, Türk bayrağı rozeti takayım’ dedim. Ve sayın Akşener’i, sayın Karamollaoğlu’nu, sayın Demirtaş’ı ve sayın Erdoğan’ı ziyaret ettim, hiç kimseyi de ayırmadan. 500’er lira da hesaplarına para yatırdım. Tabi ki onların benim 500 lirama ihtiyacı yok. Ama ortam yumuşasın, Türkiye rahatlasın, barış, kardeşlik olsun, birbirimizi kucaklayalım, sarılalım, uzlaşalım. Demirtaş’ı ziyaret ettim ve Erdoğan’la görüştüm ve Hakkari’ye gittim. Hakkari’de ‘Sayın Akşener’in, sayın Demirtaş’ın, sayın Karamollaoğlu’nun, sayın Erdoğan’ın sizlere selamları var’ dedim. Bu insanlık değil mi? Bakın şimdi bunu almış, sadece Demirtaş’ınkini çekmiş, geliyor Isparta’ya, Nevşehir’e, ‘Bak bak, hapishanede Demirtaş’ı ziyaret etmiş’ diyor. Bir, ziyaret ettin mi diye soruyorsan, ben mert adamım ettim. İki, senin gibi yalancı değilim. Üç, seni de ziyaret ettim. Gösterelim gerçeğini ve Erdoğan’ın montajını. Şimdi sizin vicdanınıza sesleniyorum değerli Ispartalılar, bu mantıktaki bir adam bu memleketi yönetemez. Bu barış, huzur, başarı getirmez. Ben saklı, gizli bir şey yapmıyorum ki, milletin önünde adaylara gidip ziyaret ediyorum, başarılar diliyorum. Ne var bunda, sana bile geldim, sana bile katlandım. Memleket için katlandım.ö

KEMAL SUNAL VE İLYAS SALMAN VİDEOLARI Son günlerde bir ‘paşa’ tartışması olduğunu dile getiren Muharrem İnce, Erdoğan’ın, ‘Anayasaya göre ben şu anda hepsinin paşasıyım’ sözleri olan bir video ile Kemal Sunal’ın bir filminden ‘Ben de paşayım, sen de paşasın, hepimiz paşayız’ esprisinin olduğu sahneyi izletti. İnce, “Siz beni güllerle, gülsularıyla karşıladınız Allah da sizin yüzünüzü güldürsünö dedi. İnce, daha sonra Erdoğan’ın, ‘Bir gün milletimiz tamam derse ancak biz o zaman kenara çekiliriz’ sözlerinin olduğu videoyla İlyas Salman ve Kemal Sunal’ın oynadığı filmdeki‘vakit dolmuştur tamam’ sözlerinin yer aldığı bir sahneyi izletti ve “Bakın bağırıp, çağıran bir cumhurbaşkanı değil, gülümseyen, çocukları kucaklayan, gençlere iş bulan bir cumhurbaşkanı olacağımö dedi. EMEKLİYE BAYRAMLARDA ASGARİ ÜCRET Hükümetin emeklilere bayramdaki 1000 lira sözünü hatırlatan ve emeklilere ‘Almaya gittiniz mi’ diye soran İnce, “Kaç lira 1000 mi, 750 mi. Emekliye Ramazan ve Kurban bayramında bir maaş dediler, onu bile düzgün veremediler. Size söz Muharrem İnce’nin cumhurbaşkanlığında 1000 lira falan değil, asgari ücret kaç paraysa asgari ücretö dedi. İnce şöyle devam etti:

‘YIRTIK AYAKKABILI GÜNLERİNİ UNUTTUN’ “Bazen bir köylü çocuğu olarak meydanlara kasketle çıkıyorum, bisiklete, traktöre biniyorum, zeybek oynuyorum. Çünkü ben bu millete tepeden bakmıyorum. Bu milletin bir parçasıyım. Sıradan bir kamyon şoförünün oğluyum. Geçenlerde diyor ki ‘takmış kafasına bir kasket, kasketi 3-5 liraya alırsın’ diyor. İşte Erdoğan senin bilmediğin şey o, kasketi 3-5 liraya satın alırsın da onun içindeki teri satın alamazsın sen. Sen neyi unuttun biliyor musun, Erdoğan senin unuttuğun bir şey var, imam hatip lisesine giderken, kenar mahallede otururken, o cebinde harçlık olmadığı, yırtık ayakkabılı günlerini çoktan unuttun. Onları unuttun. Sen saraylara alıştın Erdoğan. Sen saray yetmiyor bir tane, 5 de İstanbul’da var, o da yetmiyor Marmaris’e 300 odalı yazlık yapıyor. Aha burada söz, o yazlık sarayı engelli çocuklara tahsis edeceğim. Birer hafta aileleriyle tatil yapacaklar orada, sırayla. Öyle bir yapı olamaz. Meydanlara geliyor laf söylüyor, ‘camileri, köprüleri, hastaneleri yıkacak’ diyor. Ya ince hastalık böyle bir şey olsa gerek. Durum vahim. Daha 15-20 gün var, ne yapacak, ben de merak ediyorum.ö

‘81 MİLYONA KARDEŞİM DİYORUM’ Köprü tartışması olduğunu, bunun en çok Isparta’da yapıldığını da belirten İnce, “Niye Demirel’in memleketi. 40-45 sene önce rahmetli Demirel Boğaz Köprüsü’nü yaptı. Bir de Erdoğan yaptı, bir de ikinci köprüyü Özal yaptı. Şimdi Demirel’in yaptığı köprüye gidiyorsun 11 lira, 5.5 lira gidiş, 5.5 lira dönüş. Demirel’in yaptığı köprünün parası hazineye, devlete kalıyor. Bir de Erdoğan’ın yaptığı köprüden geçiş yapın, 114 lira gidiş, 114 lira geliş. Erdoğan’ın yaptığı köprü yabancı şirketlere gidiyor para. Bir de Ramazan ve Kurban bayramında Demirel’in yaptığı köprü bedava, Erdoğan’ınki parayla. Erdoğan daha köprüyü yapılmadan sattı, bana diyor ki, ‘sen yapamazsın köprüyü, çıraklar yapamaz’ diyor. Bak Erdoğan, bak gözünü sevdiğim benimle laf ebeliğine, yarışına girme seni perişan ederim. Sen benimle laf yarışına girersen sana prompter’dan yazarlar o da bozulur, havada kalırsın. Sayın Erdoğan, demirden, betondan köprü yapmak kolay iş, ben gönüllere köprü yapmaya çalışıyorum. Hiç kimseyi ayrım yapmıyorum. Ak Partililer, Ülkücüler, HDP’liler, Saadet Partililer, İyi Partililer kardeşimdir. 81 milyona kardeşim diyorum ben. Ben toplumu barıştırmak, sen toplumu kutuplaştırıyorsunö dedi.

AK PARTİLİ ANNELERE SESLENDİ Ak Partili annelere seslendiğini belirten İnce, "Ak Partili kardeşlerim, anneler size sesleniyorum, Erdoğan gibi çocuklarınızın oyuna talip değilim, gençleri iyi yetiştireceğizö dedi. Şeker fabrikalarının satışına da değinen İnce, “Size bir soru, bir fabrikayı mı yönetmek kolaydır, Türkiye’yi mi yönetmek. Fabrika daha kolaydır. Ya onlar şeker fabrikalarını yönetemiyor. Fabrikayı yönetemeyen adam Türkiye’yi yönetebilir mi. 455 milyar dolar borcumuz var, bunun 355 milyar dolarını Erdoğan yaptı. Onun döneminde oldu. Şimdi Erdoğan’la İnce arasında başka bir fark var, sorabilirsiniz. Ben cumhurbaşkanı olduğumda her akşam 8-10 kanalda bağırıp, çağıran bir adam olmayacağım. Televizyonlara çıkacağım ama yandaş gazetecilerle değil, üniversite öğrencileriyle çıkacağım. Bugün 34’üncü gün bugün içime oturan iki olay var. Birincisi bir arkadaş anlattı, kağıt toplayan bir çocuk görmüş. Çocuğa ‘hayalin ne’ demiş, çocuk, ‘büyük karton bulmak’ demiş. Büyük kartonlar daha çok para yapıyor. Çocuklarımıza hayal kurdurtmayı unutturdu bu, ben çocuklarımıza hayal kurdurtacağımö diye konuştu.

‘AYRAN BİLE YERLİ DEĞİL’ İçini acıtan bir olay daha olduğunu anlatan İnce, “Adıyaman’a gittim, çiftçiler tütün ekemiyor, yasaklamış tütünü, ekersen hapis cezası var. İçenler Amerikan tütünü içiyor. Meydana gelmiş tütün zehirlidir demiş, bunu bilmeyen var mı. Peki, Türk tütünü zehirli de Amerikan tütününde vitamin mi var insafsız, vicdansız. Bir de ‘yerliyim, milliyim’ diyor. Ya senin sarayındaki mermerler Afyon’dan, Isparta’dan mı geldi, Hindistan mı geldi, nereden geldi. İçtiğin çay bile, taktığın gözlük, bindiğin uçak bile yerli değil. Senin döneminde ayran bile yerli değil. İnek Uruguay’dan, saman Euro’yla Bulgaristan’dan geliyor, milliymiş. 1 Mart tezkeresinde ne oy verdin sen. Destekledin Amerikan askerlerini. Yerliymiş, milliymiş. Süleyman Şah Türkiye toprağıdır. Anıtkabir’de 81 vilayetten toprak vardır. Selanik’teki evinin bahçesinden bir toprak vardır, bir de Süleyman Şah Türbesi’nden toprak vardır. Süleyman Şah’ı oradan oraya gezdirdin. Rahmetli sağlığında bile o kadar seyahat etmedi. Sen misin milliö dedi.

‘BU TOPRAKLARDA MÜSLÜMANLIĞI ERDOĞAN’DAN ÖĞRENECEK DEĞİLİZ’ Erdoğan’ın bir videosunu daha izleten İnce, Rabia işaretini de eleştirerek, şunları söyledi; “Yani önceden diyor ki, ‘işler kötü gitmeye başladı mı hemen dış güçler derler’ diyor. Sonra da diyor ki dış güçler. İşte bu klasik Erdoğan. Bir de bunun bir numarası daha var. Bir kere dolar 5 lira oldu, bunu yapması lazım, artık dörtten vazgeçmesi lazım. Şimdi onun dördünü açıklıyorum size, yolsuzluk, yoksulluk, yasaklar, yalanlar. Kadın kardeşlerime sesleniyorum. Araplar kız çocuklarına isim vermiyor, onları insan yerine koymuyorlardı eski dönemlerde, onun için ‘birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü’ diyorlardı. Numara veriyorlar çocuklara, Rabia dördüncü demektir. Oradan kutsal bir şey çıkartmaya kalkmayın, bilin yani ne olduğunu. Bu topraklarda Müslümanlığı Erdoğan’dan öğrenecek değiliz. Yani sizden önce Müslüman değil miydik biz. Hadi oradan, kimsiniz siz. Utanmadan meydanlara gelip ‘buzdolabı varsa medeniyet vardır’ diyor. Köylü çocuğuyum, 40 senedir buzdolabı var evimizde. Buzdolabından medeniyet çıkarıyor. Sen gelmeden önce buzdolabı yoktu da ağaç kovuklarında mı saklıyorduk yiyeceklerimizi? Sen bir şey yaptın, buzdolabının içini boşalttın. Şimdi hep birlikte bu sahtekarlara cevap verinö dedi.

‘ABBAS YOLCU BİZ KAZANACAĞIZ’ Bisiklete ve traktöre bindiği fotoğraflarının montajlanıp cami içindeymiş gibi gösterildiğini de belirterek tepki gösteren İnce, “Samsun’da bisiklete bindim, caminin içine yerleştirmişler. Uşak’ta traktöre bindim, o traktör resmini camiye yerleştirmişler. Millet namaz kılıyor, sözde ben parmağımla oynuyorum. Bunlar kim biliyor musunuz FETÖ’nün çırakları. Bekliyorum montajlarınızı daha, ben FETÖ’cüler montaj, dublaj yapıyor zannediyordum, meğer ustaları buradaymış. Bu bir şeyin işaretidir, bu Abbas yolcu. Bunların Kabataş yalanları vardı hani cuma günü açıklayacaklardı, şimdi de Ankara’da bir yalan uyduruyorlar. Bunlardan kurtulmanın bir tane yolu var, çok çalışmak. Sonunda ne görüyorsun diyorsanız, bilin kazanacağız. Ama bunu yalnız yapamam bunu beraber yapacağız. Bir oyla cumhuriyeti, bir oyla çocuğunun kaderini değiştireceksin. Komşunu ikna edeceksin, o gün tatile gitmeyeceksin. Ayrım gayrım yok, başörtülü açık yok. Kimseyi ayırmıyoruz. 81 milyon hedefimiz, Ak Partili kardeşlerimiz de rahat edecek. Bu zor günlerden taze bir kanla, yeni bir enerjiyle çıkacağızö dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Alandan detay görüntü

- Muharrem İnce'den detay görüntü

- Alandaki pankartlardan detay görüntüler Haber: Mehmet ÇINAR - Kamera: Emrah GÜL ISPARTA, (DHA) ========================================================= HDP'Lİ BULDAN: 24 HAZİRAN'IN 1 KASIM'I OLMAYACAK HALKLARIN Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, AK Parti'nin, 7 Haziran 2015'teki seçimlerde HDP'nin yakaladığı başarıyı sindiremediğini ve ülkeye zulmederek 1 Kasım'da tekrar seçim yaptığını belirterek, "Şu bilinsin ki, 24 Haziran'ın 1 Kasım'ı olmayacak. Artık Türkiye halkları, Türkiye toplumu AKP'nin gitmesinden yana bir tavır aldı ve bu tavır 24 Haziran'dan sonra seçim sonuçlarına güçlü bir şekilde yansıyacak" dedi. HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, İzmir İl Örgütü'nün Alsancak semtindeki Tarihi Havagazı Fabrikası'nda düzenlediği iftar yemeğine katıldı. Yemeğe HDP İzmir Milletvekili Ertuğrul Kürkçü, HDP İzmir milletvekili adayı Yalçın Yanık'ın yanı sıra birçok partili katıldı. HDP İzmir eş başkanları Semra Uzunok ve Çerkez Aydemir'in yaptığı konuşmaların ardından kürsüye çıkan Buldan, AK Parti iktidarını eliştirdi. Buldan, "Hepinizin bildiği gibi gidici olduğunu anlayan AKP, baskın seçim kararı aldı, bizler de tüm parti organları olarak bu seçim için çalışıyoruz. Ancak yarış eşit şartlarda geçmiyor, sevgili Selahattin Demirtaş cezaevinde mücadelesini sürdürüyor ve oradan halkımıza seslendi. Aslında 7 Haziran 2015 bizlere çok şey hatırlatıyor. İfade etmek isterim ki, 2015 7 Haziran'ında yaşamış olduğumuz o büyük coşkun, o büyük moral bugün bir kez daha Türkiye'ye hakim ve bu atmosfer hala devam ediyor. Şu anda görüyoruz ki hava bizden yana, toprak, su, deniz, rüzgar bizden yana. 24 Haziran'da da rüzgar esmeye devam edecek ve bizler büyük bir zafer elde edeceğiz" dedi.

'24 HAZİRAN'IN 1 KASIM'I OLMAYACAK' AK Parti'nin, 7 Haziran 2015'te HDP'nin yakaladığı başarıyı hazmedemediğini vurgulayan Buldan, "AKP hükümeti 7 Haziran 2015'ten sonra ülkeyi bir kez daha seçime götürmüştü ve 1 Kasım seçimleri yapılmıştı. Ama buradan söylemek isterim ki 24 Haziran'ın 1 Kasım'ı asla ve asla olmayacak. 7 Haziran'dan 1 Kasım'a giderken ülkeye yaşatılan zulümler, bu kez 24 Haziran'dan sonra tekrarlanmayacak. Çünkü bu kez çok kararlı ve inançlı bir halk var. Artık Türkiye halkları, Türkiye toplumu AKP'nin gitmesinden yana bir tavır aldı ve bu tavır 24 Haziran'dan sonra seçim sonuçlarına güçlü bir şekilde yansıyacak" dedi. 'ROBOSKİ'NİN, SUR'UN EMRİNİ KİM VERDİ?' Son günlerde konuşulan Kandil'e yönelik askeri operasyon konusuna da değinen Buldan, "Bunun, bu ülkeye getireceği herhangi bir kazanç yoktur. Olacak olan yine insanlarımıza olacak, bu düşünce gencecik fidanlarımızın toprağa düşmesini sağlayacak. Türkiye halkları savaşa prim vermiyor, bunu kabul etmiyor. Türkiye'yi yönetmek bu kadar ucuz değil. Ölmek ve öldürmek için değil, yaşamak ve yaşatmak için bu ülkeyi yönetmek lazım" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Selahattin Demirtaş'a yönelik olarak söylediği, "Bu insanın eline 53 Kürt kardeşimizin kanı bulanmıştır" sözlerine de değinen Buldan, "Öyleyse ben de buradan soruyorum, Roboski'nin emrini kim verdi? Sur'un emrini kim verdi? Silvan'ı, Sur'u, Cizre'yi yakıp yıkmanın emrini kim verdi? Bunu size sormak isteriz" diye konuştu. Yapılan ney dinletisinin ardından iftar organizasyonu sona erdi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Yemekten görüntü

- Ertuğrul Kürkçü'den görüntü

- Pervin Buldan'ın konuşmasından görüntü

- Genel ve detay görüntü Haber- Kamera: Davut CAN / İZMİR, (DHA) ======================================================= İNCE’NİN İLK GECE MİTİNGİ BURDUR’DA CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, ilk gece mitingini saat 21.20 sıralarında Burdur’da yaptı. Isparta mitinginin ardından Burdur’a geçen ve Burdur Belediyesi’nin Bahçelievler Mahallesi’ndeki halka açık iftar programına katılan İnce, daha sonra Burdur Şeker Fabrikası önündeki miting alanına geçti. 'KIRAATHANE AÇACAKMIŞ, PROJEYE BAK'

Alanı dolduran çok sayıda Burdurluya seslenen İnce, "Herhalde bugün çok sevinçlisinizdir. Erdoğan bugün gençlere bir proje açıklamış, kıraathane açacakmış. Bu 34 günde bence kimyası bozuldu, yakında ince hastalığa tutulursa şaşırmam. Burdur’da Mehmet Akif Ersoy’un, Fakir Baykurt’un memleketinde, şehrin içindeki şeker fabrikasını 487 milyona satacaksın, sonra gideceksin diyeceksin ki kıraathane açacakmış, millet kıraathanesi. Ama orada iskambil oynanmayacakmış diyor. Ne var sana mı soracağız iskambil oynarken. İsteyen oynar, istemeyen oynamaz ona da mı karışacaksın. Meydan meydan geziyorum aş, iş, tenceredeki et, mutfağa giren et, kadın bilir tencerede aş mı kaynar, taş mı kaynar. Gelecek diyorum, uzay, iletişim, nano teknoloji, endüstri 4.0, kuantum, uzay madenciliği diyorum, o gelmiş 16 yılın sonunda kıraathane açacağım diyor. Kıraathane açacakmış, projeye bak. Fabrika aç bacaları tüten" dedi. 'ÇİFTÇİYE MAZOTU 3 LİRADAN VERECEĞİM' Burdur et ve sütün başkentiyken hayvancılığın canına okuduklarını dile getiren İnce, "Yem fiyatları süt fiyatlarını geçti. Çiftçi mazotunu dolduramıyor. Sözümüz söz 24 Haziran’dan sonra Allah’ın izni, milletimizin isteğiyle cumhurbaşkanı seçildiğimde çiftçiye mazotu 3 liradan vereceğim. Şimdi meydanlara geliyor, anlatıyor ama hiç proje yok, fabrika, gelecek, vizyon yok. Ya bana sataşıyor ya da kıraathane falan diyor. Başka dediği de bir şey yok. Meydanlara gelip iftira atıyor" dedi.

'PROMPTERINI, CAMINI DA AL GEL' Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çırak eleştirilerini de gündeme getiren İnce, "Meydan meydan geziyor arkamdan konuşuyor. Mert adam yüz yüze konuşur. Meydanlara geliyor çırak diyor bana. Bak bilmediği şeyleri anlatayım. Erbakan hoca diyordu ya, bu sınıftan kaçanlardan. Bence çıraklık da yapmamış, yapsa şunu bilir. Ustalar çıraklar arasında şöyle bir laf vardır, ‘Çırak ustayı geçemezse o meslek ölür’ derler. Çırak bile değil daha. Bana çırak diyor. Peki Bay Erdoğan, o ‘bay’ derken ‘elitist, seçkinci’ demek istiyor. Bana diyor ya ‘Bay İnce’, tam tersine seçkinci, elitist sensin, halk çocuğu benim, bu milletin yerlisi, millisi benim. Bay Erdoğan sana Burdur’dan sesleniyorum, zerre kadar cesaretin, zerre kadar bilgin varsa, diploman varsa diye sorma olan var olmayan var, kıskanır. Onu sorma, olanı var olmayanı var. O zaman madem ekonomiyi benden iyi biliyorsun neden bir televizyonda benim karşıma çıkmıyorsun. Sizce çıkar mı, çıksın mı, bak Erdoğan Burdurlular seni benim karşımda televizyonda tartışmada görmek istiyor. Hadi gel, prompter’ını, camını da al gel, yanına danışmanlarını al gel, gel hepiniz gelin" dedi.