DHA YURT BÜLTENİ - 19

Arıza nedeniyle emniyet şeridindeki otobüse TIR çarptı: 2 ölü, 10 yaralı

BURSA'da arıza yapan yolcu otobüsünü emniyet şeridine park ettikten sonra araçtan inen şoför ile 1 yolcu, hızla gelen TIR'ın çarpması sonucu feci şekilde can verdiler. Kazada otobüste bulunan 10 yolcu da yaralandı.

Kaza, gece geç saatlerde Bursa-İstanbul yolu Orhangazi ilçesinde meydana geldi. Bursa'dan Bartın'a yolcu taşıyan 50 DK 189 plakalı otobüs şoförü 49 yaşındaki Cemil Aydemir, arıza yapan aracı güvenlik şeridine çekti. Şoför Aydemir ile ismi henüz öğrenilmeyen bir yolcu, otobüsün arkasında bulunan motor bölümüne bakmak üzeri araçtan indi. Bu sırada aynı istikamete seyir halinde olan S.Y., idaresindeki 16 SC 566 plakalı TIR, hızla park halinde olan otobüse çarptı. Çarpma sonucunda şoför Aydemir ile yolcu, otobüs ile TIR arasında sıkışarak feci şekilde can verdiler. Otobüste bulunan 10 yolcu da yaralandı.

Can pazarının yaşandığı kazada olay yerine polis ekibi ile çok sayıda ambulans sevk edildi. İki araç arasında sıkışarak can veren Aydemir ile yolcunun cenazeleri hastane morguna kaldırıldı. Otobüste yaralanan 10 yolcu ise ambulanslarla hastanelere taşındı. Durumu iyi olan diğer yolcular ise otogara götürüldü. TIR şoförü S.Y.'nin polis tarafından gözaltına alındığı kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.