DHA YURT BÜLTENİ - 19

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GÜNCEL HABERLERİ  | 11.06.2018 03:59 | Son Güncelleme

Arıza nedeniyle emniyet şeridindeki otobüse TIR çarptı: 2 ölü, 10 yaralı BURSA'da arıza yapan yolcu otobüsünü emniyet şeridine park ettikten sonra araçtan inen şoför ile 1 yolcu, hızla gelen TIR'ın çarpması sonucu feci şekilde can verdiler.

Arıza nedeniyle emniyet şeridindeki otobüse TIR çarptı: 2 ölü, 10 yaralı

BURSA'da arıza yapan yolcu otobüsünü emniyet şeridine park ettikten sonra araçtan inen şoför ile 1 yolcu, hızla gelen TIR'ın çarpması sonucu feci şekilde can verdiler. Kazada otobüste bulunan 10 yolcu da yaralandı.
Kaza, gece geç saatlerde Bursa-İstanbul yolu Orhangazi ilçesinde meydana geldi. Bursa'dan Bartın'a yolcu taşıyan 50 DK 189 plakalı otobüs şoförü 49 yaşındaki Cemil Aydemir, arıza yapan aracı güvenlik şeridine çekti. Şoför Aydemir ile ismi henüz öğrenilmeyen bir yolcu, otobüsün arkasında bulunan motor bölümüne bakmak üzeri araçtan indi. Bu sırada aynı istikamete seyir halinde olan S.Y., idaresindeki 16 SC 566 plakalı TIR, hızla park halinde olan otobüse çarptı. Çarpma sonucunda şoför Aydemir ile yolcu, otobüs ile TIR arasında sıkışarak feci şekilde can verdiler. Otobüste bulunan 10 yolcu da yaralandı.
Can pazarının yaşandığı kazada olay yerine polis ekibi ile çok sayıda ambulans sevk edildi. İki araç arasında sıkışarak can veren Aydemir ile yolcunun cenazeleri hastane morguna kaldırıldı. Otobüste yaralanan 10 yolcu ise ambulanslarla hastanelere taşındı. Durumu iyi olan diğer yolcular ise otogara götürüldü. TIR şoförü S.Y.'nin polis tarafından gözaltına alındığı kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-Kaza sonrası görüntüler,
-Olay yerinden görüntüler,
-Detaylar

Haber-Kamera: Hasan BOZBEY / ORHANGAZİ(Bursa),(DHA)

Kadirli'de trafik kazası: 4 yaralı

OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde otomobilin, yol kenarında park halindeki başka bir otomobile çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.
Kaza, saat 23.30 sıralarında Kadirli-Adana Karayolu Halitağlar köyü kavşağında meydana geldi. İddiaya göre, Ali Uyguner yönetimindeki 80 KY 916 plakalı otomobil, yol kenarında park halindeki Başer Akdemir'e ait 01 F 1550 plakalı otomobile çarptı. Kazada, sürücü Ali Uyguner ile otomobilde yolcu konumunda bulunan Yurdagül Pekçalar, Damla Akdemir ve Emiş Mahti yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulanslar ile Kadirli Devlet Hastanesi ile yakındaki bir özel hastaneye kaldırıldı.
Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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- Kaza yerinden görüntü
- Kazaya karışan otomobillerden görüntü
- Ambulanslardan görüntü
- Yaralının ambulansa taşınması
- Ambulansın kaza yerinden ayrılması

Haber-Kamera: Efendi ERKAYIRAN / KADİRLİ(Osmaniye),(DHA)
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