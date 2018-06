DHA YURT BÜLTENİ - 19

Muharrem İnce: At izi it izine karıştı, devlet çöktü (EK) TOKAT'TA KONUŞTU: TÜRKİYE'YE TAZE KAN LAZIM

'KADIN ARKADAŞLARIM, 20 SENE SONRA ROBOTLAR ELEKTRONİK EVLATLARINIZ OLACAK' "Şimdi Antalya'ya tatile gidiyorsurnuz ya, 10-15 sene sonra uzay turizmi geliyor. Ben burada konuşacağım Ankara'dakiler 3 boyutlu hologram ile beni seyredecek. Mesela tıp değişecek. Herkesin gen haritası çıkarılacak. Hasta olmak daha zor olacak. Telefonlar, bilgisayarlar, 18 ayda bir bunun kapasitesi 2 katına çıkıyor. 1969 yılında Amerikalılar aya gitti. Şu anda elinizdeki telefonların kapasitesi, 1969'daki NASA'nın bilgisayarlarının 10 katı daha güçlü. Dünya hızlı bir değişim içinde. Ben nano teknoloji, quantum diyorum. Onun için robot diyorum. Kadın arkadaşlarım, 20 sene sonra robotlar sizin elektronik evlatlarınız olacak. Dünya buraya gidiyor. Erdoğan çıkıyor 'dindar ve kindar nesil yetiştireceğim' diyor. Dindar nesile hiç bir itirazım yok ama o ailenin kararı. Benim Cumhurbaşkanlığımda din dersi nasıl olacak. Muhafazakar aile derse ki 'Bana haftada 2 saat din dersi yetmez, fıkıh, hadis, siyer istiyorum'. Devlet diyecek ki başüstüne. Seçmeli kaç saat istiyorsa, isteyene istediğini kadar din dersi. Zorunlu istemeyen almayacak. İsteyene istediği kadar, istemeyene zorla yok. Bunu yapacağız. Her yıl 10 bin öğrencimizi doktora için yurt dışına göndereceğiz." Erdoğan'ın çocuk sayısına bile karıştığını, ancak kendisinin çocuk bezinin yüzde 18'lik KDV'si ile ilgilendiğini ifade eden İnce, "Ben 'hak, hukuk, adalet' diyeceğim, o 'çay, kek, oralet' diyecek" dedi. Vali ve kaymakamlara seslenen İnce, devletin verdiği yardımları Erdoğan veriyormuş gibi anlatmamaları uyarısı yaptı. Kendi dönemlerinde bu yardımların miktarını artıracaklarını hatırlatarak, "Yoksullara, gençlere, yaşlılara vereceğimiz bu paraları ben artıracağım. Ben vermeyeceğim, bu parayı CHP de vermeyecek. Şu an size verilen parayı Erdoğan, AK Parti vermiyor, devlet veriyor devlet. Biz hırsızlık yapmayacağımız için kasada daha fazla para olacak" ifadelerini kullandı.

Bursa'dan Bilecik'e gelen İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener burada yaptığı konuşmada, “Bunlar Osmanlıcı geçiniyor ya. Bir tarihçi olarak yemin ediyorum ecdat bunların yaptıklarını söylediklerini bugün sağ olsa ayakkabılarını çıkarır hepsini önüne dizer kovalar be" dedi.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingde kalabalığa hitap eden Akşener, AK Parti iktidarını eleştirdi. Akşener, baskın seçimi hükümetin kendisinin istediğini belirterek, "Şimdi baskın seçim olarak kendileri getirdi, şimdi madem her şey iyi erken seçime ne gerek vardı. Madem her şey kötü 24'ünde bunlar düzeltmek iddiasıyla yola çıkıyorlar her şey kötüyse seni niye seçelim kardeşim biz. Bilecik sera tarımının önde olduğu bir şehir. Aynı problemi yaşayan illere para yağdırılırken Bilecik'e zırnık verilmedi neden? 2014'te Bilecik'te bir büyük seralarla ilgili büyük bir sorun yaşadınız, affet yaşadınız. Çünkü Bilecik gözlerinde yok. Çünkü Bilecik Osmanlı'nın daha sonra da Anadolu'nun Türkleşmesinin merkezi de ondan. Bunlar Osmanlıcı geçiniyor ya. Yemin ediyorum, bir tarihçi olarak yemin ediyorum ecdat bunların yaptıklarını söylediklerini bugün sağ olsa ayakkabılarını çıkarır hepsini önüne dizer kovalar be." diye konuştu.