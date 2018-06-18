DHA YURT BÜLTENİ - 19

Cipin tabanından 85 kilo eroin çıktı KOCAELİ'de, TEM Otoyolu'nda takibe alınarak durdurulan cipte yapılan aramada aracın tabanına gizlenmiş 85 kilo eroin ele geçirildi. Irak uyruklu 3 kişi gözaltına alındı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'a gitmekte olan Irak plakalı bir cipi takibe aldı. TEM Otoyolu'nda durdurulan cipte narkotik köpeği ile arama yapıldı. Köpeğin tepki vermesi üzerine polisler, koltukları sökerek döşemeleri kaldırdı. Aracın içerisindeki profillerin içerisinden ve kaldırılan tabanın altından eroin dolu paketler çıktı. 85 kilo eroin ele geçirilirken, Irak uyruklu 2'si kadın 3 kişi gözaltına alındı. 3 kişinin İran'dan aldıkları eroini İstanbul'a götürdükleri belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Köpekle arama yapılması

Koltukların sökülmesi

Profilin içerisinden paketlerin çıkması

Aracın tabanının sökülmesi

Eroin dolu paketlerden görüntü Haber-Kamera: Selda Hatun TAN / İZMİT(Kocaeli),(DHA) Uyuşturucudan öldüğü iddia edilen gencin 3 arkadaşı tutuklandı

ZONGULDAK'ta uyuşturucu madde kullandıktan sonra fenalaştığı ileri sürülen Emre Kemaloğlu, hastanede hayatını kaybetti. Kemaloğlu'nun ölümünün ardından gözaltına alınan 3 arkadaşı tutuklandı.

Emre Kemaloğlu, önceki gün Kozlu ilçesinde kardeşinin kına gecesi sırasında fenalaşınca hastaneye kaldırıldı. Doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen Kemaloğlu, kurtarılamadı. Kemaloğlu'nun sentetik uyuşturucu madde kullanımına bağlı hayatını kaybettiği değerlendirilirken, kesin ölüm sebebinin otopsi raporunda ortaya çıkacağı belirtildi. Kemaloğlu, Kozlu Aziziye Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Kemaloğlu'nun ölümü ile ilgili Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Zonguldak Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kemaloğlu'nun gece birlikte olduğu 3 arkadaşını gözaltına aldı. Emniyetteki işlemerinin ardından adliyeye sevk edilen Berkant G., Koray Ç. ve Soner B. tutuklandı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Emre Kemaloğlu’nun cenazesi

-Emre Kemaloğlu’nun fotoğrafı

-Hastane görüntüsü

-Adliye görüntüsü

Haber-Kamera: Cüneyt ÖZFİDAN / ZONGULDAK,(DHA) Geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın, korkuttu SAMSUN Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir geri dönüşüm fabrikasında belirlenemeyen bir nedenden çıkan yangın paniğe neden oldu.

Yangın, Samsun'un Tekkeköy ilçesi Kerimbey Mahallesi Organize Sanayi Bölgesinde bulunan bir geri dönüşüm fabrikasında akşam saatlerinde çıktı. Fabrikada alevlerin yükseldiğini gören çalışanlar polise ve itfaiyeye haber verdi. Fabrikaya polis, çok sayıda itfaiye ekipleri ve ambulans sevk edildi. Samsun Büyükşehir Belediyesi'nde bağlı İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, yangına müdahale ederek söndürmeye çalıştı. Çoğu plastik atık olan yangında fabrikanın arka kısmındaki binalarda oturanlar itfaiye tarafından evleri boşaltıldı. Yangın, yaklaşık 1 saatlik çalışma sonrasında kontrol altına alınırken, soğutma çalışmasının halen devam ettiği belirtildi. Polis yangının çıkış nedeni ile ilgili soruşturma başlattı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Yangından detay (Cep telefonu)

-İtfaiyenin müdahale etmesi (Cep telefonu)

-Yangından fotoğraflar

(SÜRE: 38 SANİYE) - (BOYUT: 74.20 MB) Haber: Hakan AKGÜN / SAMSUN,(DHA) Uygulama noktasında otomobil çarpan polis memuru yaralandı SİVAS'ta uygulama alanında otomobilin çarptığı trafik polisi Talha İbiş, bacağından yaralandı.

Kaza saat 19.00 sıralarında Sivas-Kayseri karayolu üzerinde Kovalı köyü yakınlarında meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen 88 D 77610 İran plakalı otomobil, uygulama alanına girerken polis memuru Talha İbiş'e çaptı. Çarpmanın etkisiyle İbiş, ekip aracı ile otomobil arasında sıkıştı. Sol bacağından yaralanan İbiş, meslektaşlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulansla Sivas Numune Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan İbiş'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. İsmi açıklanmayan sürücü gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Hastaneden görüntü

-Yaralı polisin görüntüsü Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI / SİVAS,(DHA) İnce: Sürekli geçmişi kötülüyor ama Çiller'den medet umuyor (EK)

100'ÜNCÜ MİTİNGİNİ KİLİS'TE YAPTI CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Gaziantep'teki mitinde konuşmasını tamamladıktan sonra Kilis'e geçti. Seçim kampanyası süresince düzenlenen 100'üncü mitingde Kilis'te konuşan İnce, hükümetin Suriye politikalarını eleştirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik eleştirilerini burada da sürdüren İnce, "O bana 'Bay Muharrem' diyor, millet ona 'Bay bay' diyecek. Bay Muharrem diyor 'Menderes asılırken, sen neredeydin? Cahil. Rahmetli Menderes, acı bir olay; hiç kimse tasvip etmiyor, kınıyorum, babam da Menderes'çiydi. Bana soruyor bu tarih cahili, bana soruyor 'Menderes asılırken neredeydin?' Yahu Menderes 1961'te asıldı, ben 1964'te doğdum" dedi.

'HEDEFİMİZ AVRUPA BİRLİĞİ OLACAK'

Cumhurbaşkanı seçilmesi durumda Bakanlar Kurulu'nu her kesimden vatandaşlardan oluşturacağını ifade eden İnce, "Allah'ın izniyle, milletimizin isteğiyle seçildiğimde sadece CHP'lilerden seçmeyeceğim. Her kesimden insanlarla kuracağız Bakanlar Kurulu'nu. Türkiye'nin yönünü yeniden batıya çevireceğiz. Hedefimiz Avrupa Birliği olacak. Çocuklarımızı iyi eğiteceğiz, iyi okullarda okutacağız" diye konuştu. KÜÇÜK YAĞMUR'UN DÖVİZİNDEKİ YAZIM HATASINI DÜZELTTİ

İnce, konuşması sırasında, üzerinde 'Muharem amca. Ben hep gülmek ve şeker yemek istiyorum' yazılı dövizi taşıyan Yağmur isimli bir kız çocuğunu da yanına çağırıp okula gidip gitmediğini ve karnesinin nasıl olduğunu sordu. İnce, ardından küçük Yağmur'a, babasının dövize yazdığı ismindeki bir 'R' harfinin eksik olduğunu söyleyerek, cebinden çıkardığı kalemle tamamladı. İnce, "Buraya bir tane daha r ekleyeceksin. Ben öğretmenim biliyorsunuz düzeltmeden duramam. Yağmur bunlar şeker fabrikalarını sattı, keke bile şeker bulamazlar ama Muharrem amcan yeni fabrikalar yapacak. Tamam mı? Haydi bakalım, geç bakalım" dedi.

'O ŞİİRLERİ BEN YAZDIM'

Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Samsun mitinginde 'Tatanka' isimli şiir kitabını eleştirmesiyle ilgili ise şunları söyledi:

"Otuz sene önce benim bir şiir kitabımı almış eline. 'Bak bak neler yazmış.' Ben Erdoğan değilim. 'O şiirleri kim yazdı?' Ben yazdım ben. İtirazın mı var? Sen ne anlarsın şiirden? Senin önüne bir prompter koyarlar, o promterdan okursun. Ben yazdım. Sen Necip Fazıl'ın şiirlerini oku da 'Yok erotikmiş, yok şuymuş, buymuş.' Oku bakayım Necip Fazıl'ın şiirlerini. Onu da onu da bilmiyorsun cahil adam. Ben yazdım. Saklım, gizlim yok. Saklamıyorum. O şiir kitabını parayla da satmadım. Bir gün Yalova eşrafını topladım, ortaya da bir sandık koydum. 'Bu kitaptan alabilirsiniz ama sandığa para atacaksınız' dedim. O topladığım paralarla da okuduğum ilkokula bir fizik öğretmeni olarak fen bilgisi laboratuarı yaptım. Cahil adam ama sana bir şey söylüyorum. Eğer böyle eski defter açmaya çok meraklıysan ben hazırım. Yüzüklerin Efendisi'nin bir alışveriş listesini açıklayabiliyorum. İstersen bunu yapayım. Ne demek istediğimi sen anlarsın. Bırak bu işleri, iki dakika delikanlı ol, karşıma çık. Bu işleri bırak. Bak millet aç aç, millet sefil. 4 milyon Suriyeli'ye 40 milyar dolar para harcadın."

İnce konuşmasının ardından kentten ayrıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Muharrem İnce'nin gelişi

- İnce'nin vatandaşları selamlaması

- Maydana girişteki ara noktası

- Davullarla karşılanması

- Genel ve detay görüntüler Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU / KİLİS,(DHA) Erdoğan: Münbiç'te, 'devriye gezme olayı' dedik, o da başladı (EK)

FINDIK ÜRETİCİLERİMİZİN MAĞDUR OLMASINA MÜSADE ETMEYECEĞİZ Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, fındık üreticilerinin mağdur edilmeyeceğini belirterek, Toprak Mahsulleri Ofisi'nun (TMO), fındık üreticisinin yanında olduğunu, verdikleri sözün de her zaman arkasında olduklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ordu'da ruhsatlı alanlarda fındık üretimi yapan üreticilere destek verdiklerini, dünyadaki üretimin çok büyük bir bölümünü tek başına Türkiye'nin karşıladığını söyledi. Erdoğan, "Fındık, ülkemizin en önemli tarım ürünlerinden biri. Fındık üreticilerimizin her meselesi bizim için önemlidir. Tarım Bakanlığı'mız başta olmak üzere bu konuyla ilgili, tüm kurumlarımız fındık üretiminin daha sağlıklı hale getirilmesi konusunda çok ciddi hazırlık içinde. Siz muhalefetin esip gürlediğine bakmayın. Onlar sadece konuşur biz ise ne söylediysek yaparız. Fındık üreticilerimizin mağdur olmasına müsade etmeyeceğiz. Bugüne kadar Ordulu çiftçilerimize 3 katrilyon lirayı aştık, destek sağladık. 2002'den bu güne yaklaşık 46 bin Ordulu vatandaşımızı İŞ-KUR aracılığıyla iş sahibi yaptık. TMO bu konuda fındık üreticisinin yanındadır. Kendileriyle toplantılarımı yaptım ve hiç bu muhalefetin atıp tutmasına, gürlemesine bakmayın. Bunlar yalanı rahat söylerler. Bunların iktidarlarında fındık müstahsilimizin ne hale geldiğini biliyorsunuz. Bu oyunlara gelmeyin. Şu 5 gün içerisinde de bunların defterini tam manasıyla dürün" dedi.

OKEY TAŞLARIYLA OYALANDIĞI İÇİN ANLAMAZ BU İŞTEN

'Millet kıraathaneleri'ni de anlatan Erdoğan, "Gençlerimizi kötü alışkanlıklardan kurtaralım ve buraları ücretsiz yapacağım' dedim. Bu dokundu beyfendiye. Ben 'kek' dedim o keklik anladı napim. 24 saat bu kütüphaneler açık olacak. Kütüphane terasında gençler icabında 5'li 10'lu gruplar burada sohbet edebilecek. 24 saat bu millet kütüphanesi açık olacak. 7'den 70'e. Biz kitap medeniyetinden geliyoruz, okuma kültüründen geliyoruz. Bu iskambilci olduğu için, okey taşlarıyla oyalandığı için anlamaz bu işten" diye konuştu. TÜRKİYE CARİ AÇIĞINI KAPATIR AMA MUHALEFET AÇIĞINI NE YAPACAĞIZ ONU BİLEMİYORUM

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin kendisine sürekli iftiralar attığını, mahkemelerde mahkum olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye cari açığını kapatır ama muhalefet açığını ne yapacağız onu bilemiyorum, burada sıkıntı var. Ana muhalefet partisinin başında bir zat var, birde 'gel bakalım Muharrem' diyerek sahaya sürdüğü cumhurbaşkanı adayı bir zat var. Hangisi aday belli değil. Beyannameyi kim okuyor, Genel Başkan. Aday kim? Başkası. Kılıçdaroğlu'nun yalanlarına, iftiralarına tutarsızlıklarına alışmıştık. Bize ettiği hakaretler, attığı iftiralar sebebiyle mahkemelerde mahkum olduğu tazminatların hesabını tutamaz olduk. Biliyorsunuz Bay kemal 'Man adası' diye iftira attı. Mahkeme kararını verdi 197 bin TL'ye mahkum etti. Ondan sonra bir tane daha iftira attı, 187 bin TL'de ordan mahkum etti. Daha çok şeyler gelecek. Bende nihai mahkeme kararı verince bunu fakir fukara ile paylaşacağım. Bu paralar bizim gırtlağımızdan geçmez" diye konuştu.

BAHTIMIZA YA KILIÇDAROĞLU ÇIKIYOR YA MUHARREM

Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin, yalan ve iftira konusunda Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ile yarıştığını söyleyen Erdoğan, "CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı yalan ve iftira konusunda adeta genel başkanıyla yarışıyor. Partisindeki kongre yarışlarını çok kolay kaybetmiş olsada yalan ve iftira yarışında oldukça hızla ilerliyor. Arada bir ne söylüyormuş diye şöyle konuşmalarına bakayım diyorum; 10 tane lafı arasında bir tane doğru bulamayınca, kendi adıma değil ülkem ve milletin adına üzülüyorum. Koskoca Türkiye'nin Cumhurbaşkanı adaylığına böylesine küçük bir kişiliğin çıkarılmış olması karşısında 'yazık' demekten başka bir şey elimizden gelmiyor. Biz istemezmiyiz yüksek kalibreli bir adayla yarışmayı. Biz istemezmiyiz karşımızda sikletimize uygun birisi olsun. Ama bahtımıza çıka çıka ya Kılıçdaroğlu çıkıyor ya Muharrem çıkıyor. Bizim siyasetteki imtihanımızda bu olsa gerek" dedi. EKRANDAN VATANDAŞLARA İZLETTİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçtaroğlu'nun SSK Genel Müdürü iken bir televizyon programında yaptığı konuşmalarını da Reji'ye ekrana verdirip SSK hastanelerinin durumunu ve yapacakları şehir hastanelerini vatandaşlara izleten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ordu'ya şehir hastanesi yapacaklarını da söyledi. 900 yataklı Ordu Şehir Hastanesi ihale sürecinin bitiminde inşaatının başlayacağını da anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ordu'ya 16 yılda 20,4 katrilyon liralık yatırım yaptıklarını, devam eden projelerin tamamlanacağını, deniz üzerine dolguyla kurulan Ordu-Giresun Havalimanı'nın da 2015 yılındaki yolcu sayısının 223 binden, 2017'de 1 milyon 193 bine çıktığını sözlerine ekledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Mitingde pankartlardan görüntü

-Miting alanı dışında vatandaşlardan görüntü

-Mitingden detay görüntü (SÜRE: 3.44 DK) (BOYUT: 221 MB) Haber-Kamera: Nedim KOVAN-Ali YAZAN-Yavuz ŞEN / ORDU,(DHA) Buldan’dan 'Susurluk ittifakı' çıkışı MERSİN’deki mitingde konuşan HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, eski başbakan Tansu Çiller ile eski bakan Mehmet Ağar’ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından İstanbul’da düzenlenen mitinge katılmalarını ‘Susurluk İttifakı’ olarak değerlendirdi. Türk bayraklarının da açıldığı mitingde Buldan, "Bu ülkeyi 90’lı yallara götürmenin çabası içindeler. Susurluk kamyonunun nereye çarptığı bellidir. AKP hükümetinin de, ittifakın da bu ülkeyi nereye götüreceği bellidir" dedi.

Partisinin il başkanlığınca Tevfik Sırrı Gür Stadyumu önünde düzenlenen mitingde HDP flamalarının yanı sıra Türk bayrağı da açıldı. Burada coşkulu kalabalığa seslenen Buldan, insanların kendi kimliklerini kullanmak ve inançlarını özgürce yaşamak istediklerini ancak AK Parti Hükümeti’nin buna izin vermediğini öne sürüp, 16 yıllık iktidarı süresince ülkeye savaştan başka hiçbir şeyi getirmediğini iddia etti.

TALEPLERİ DİNLEMEDİLER

Kürtlere zulmedildiğini ve Alevi inancının yok sayıldığını savunan Buldan, "Kadınların özgürlük mücadelesinde karşılaştıkları zorlukları biliyoruz. Genç yoldaşlarım kendi geleceklerine hazırlık yaparken, bu ülkeyi gençliğin büyük sorunlar yaşadığı bir ülke haline getirdiler. Akkuyu Nükleer Santrali’ni Mersin’e getirdiler ve bu ülkenin bütün güzelliklerini ellerinin tersiyle iterken, Mersin halkının taleplerini tanımadılar. Santrale Mersin halkı ‘evet’ demedi, Mersin halkı onay vermedi. ‘Biz zehir solumak istemiyoruz’ dediler. Ancak AKP Hükümeti, kendi çıkarları için o santralin temellerini bu ile attılar. Akkuyu Nükleer Santrali’ne ‘hayır’ diyen Mersinliler, 24 Haziran’da da AKP’ye ‘hayır’ diyecek, sandıkta cevabını verecek" diye konuştu

ANLADIKLARI TEK ŞEY SAVAŞ

Ülkede işsizliğini büyük bir problem olduğunu ve öncelikli planların istihdama yönelik olması gerektiğini dile getirerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın millet kıraathaneleri projesini eleştiren Buldan, şunları söyledi:

"Aş yok, iş yok. Mersin’de sefalet var. Gençler işsiz kahvelerde otururken, bu ülkenin cumhurbaşkanı, ‘Gençlere kahveler açacağız’ diyor. Bu ülkenin gençleri, esnafı sizden kahve istemiyor. Onlar sizden gelecek istiyor, iş istiyor, aş istiyor. Onlar özgür yarınlar istiyor. Ancak; onların anladıkları tek şey var. Bu ülkenin bütün paralarını S-400’lere vermek için harekete geçtiler. Anladıkları tek şey savaş araçlarına yatırım yapmak. Onlar bu ülkede ekonominin bu halde olmasına kendileri sebep oldular. O kadar parayı savaş araçlarına yatıracaklarına, İstanbul’a 3’üncü köprü ve havaalanı yapacaklarına, buradaki halklar arasında bir gönül köprüsü kurabilirlerdi. Ancak bugün Türk’ü Kürt’e düşman ettiler. Farklı inançları Kürtlere düşman ettiler. Partimizi terörist görerek, partimizi dinsiz ilan ederek bir algı yaratmaya çalışıyorlar. Herkes biliyor ki HDP bir Türkiye partisidir."

SUSURLUK İTTİFAKI KURDULAR

Buldan, eski başbakan Tansu Çiller ile eski bakanlardan Mehmet Ağar’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İstanbul’da düzenlediği mitinge katılmalarını da şöyle değerlendirdi:

"Yaptıkları bir Cumhur İttifakı vardı. Ancak bunun içine farklı kesimleri de aldılar. Tansu Çiller'i getirdiler, Mehmet Ağar’ı getirdiler, Sedat Peker’i getirdiler. Susurluk ittifakı kurdular ve bu ülkeyi 90’lı yallara götürmenin çabası içindeler. HDP olarak 90’lı yıllara geri dönülmesine asla izin vermeyeceğiz. Onların heveslerini kursaklarında bırakacağız. Tansu Çiller’in gittiği yere Recep Tayyip Erdoğan’ı da göndereceğiz. Susurluk kamyonunun nereye çarptığı belli olmaz, AKP hükümetinin de, ittifakın da bu ülkeyi nereye götüreceği bellidir." HALKIMIZIN YALANLARINIZA KARNI TOK

Suruç’ta yaşanan olayların provokasyon olduğunu savunan Buldan, "Onlar büyük oyunlar peşindeler. Suruç’ta yapılanları gördük. Suruç halkı dimdik ayakta olduğu için, onlara biat etmedikleri için en büyük oyunu Suruç’ta oynadılar. AKP hükümeti Suruç’un altında kalmıştır, Suruç provokasyonunun altında ezilmiştir. O ezikliğin utancıyla bu yüzyılda yaşayacaklar. Suruç’ta yaptıkları provokasyonu kendi milletvekili adayları, whatsapp yazışmalarını sosyal medyaya yansıttı. Hepimiz bunu okuyoruz. Bir AKP adayı diyor ki, ‘Suruç’ta yeni bir Roboski yaratmak istediler ancak başaramadılar. Halk ve cumhurbaşkanı yanlış bilgilendirildi’ diyor. Evet, cumhurbaşkanı yanlış bilgilendiriliyor ancak bu tuzağın içinde hem Cumhurbaşkanı, hem AKP hükümeti var. Biz bu oyunları daha önce yaşadık. Ankara katliamını, Suruç katliamını kimse unutmadı. Roboski’de yaşananları Kürt halkı unutmadı. Diyarbakır patlamasını hiçbirimizi unutmadık. Her seçim öncesi provokasyon yaratmaya çalışanlar şunu bilsinler ki; artık halkımız uyandı. Artık halkımızın sizin yalanlarınıza karnı tok. İşte bu oyunları bozacak olan halkımız kararını verdi ve 24 Haziran’da size öyle bir tokat atacak ki bir daha yüzünüzü yerden kaldıramayacaksınız." dedi.