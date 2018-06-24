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DHA YURT BÜLTENİ - 19

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.06.2018 03:15 | Son Güncelleme

Bartın'da metrekareye 74 kilogram yağmur düştü, yollar sular altında kaldı   BARTIN'da, akşam saatlerinde etkili olan yağmur nedeniyle yollar sular altında kalırken, bazı evlerin bodrum katlarını ve iş yerlerini su bastı.

Bartın'da metrekareye 74 kilogram yağmur düştü, yollar sular altında kaldı

BARTIN'da, akşam saatlerinde etkili olan yağmur nedeniyle yollar sular altında kalırken, bazı evlerin bodrum katlarını ve iş yerlerini su bastı. Meteorolojinin verilerine göre metrekareye 74 kilogram yağmur düştü.
Kent merkezinde akşam saatlerinde etkili olan yağış nedeniyle birçok yolda su birikintileri oluştu. Bazı yollar belediye ekipleri tarafından ulaşıma kapatıldı. Rögarların taşması nedeniyle Bartın-Zonguldak, Bartın-Karabük yolu Çaydüzü Mahallesi üzerinde biriken sularda araçlar güçlükle ilerledi. Aşırı yağış sonrasında yaklaşık 10'a yakın ev ve iş yerini sular bastı. Karayolları ekipleri ulaşımı aksayan yolları yeniden ulaşıma açmak için çalışma başlattı. Bartın Belediyesi ekipleri de suların yükseldiği yerlerde çalışma başlattı. İtfaiye ekipleri su basan evlerde tahliye çalışması yaptı.
Bartın Belediyesi kriz masası oluşturarak personeli göreve çağırdı. Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın yaptığı açıklamada, "Aşırı yağmur yağışı akşam saatlerinde kentimizde etkili olmaya başladı. Bizlerde tedbir olarak, kriz masası oluşturduk. Belediyede görevli bütün personeli göreve çağırdık. Yağış sonrasında oluşan sular nedeniyle yollarda ve ev ile iş yerlerinin alt katlarına sular bastı. Ekiplerimizin hepsi şu anda çalışıyor. 500 kişi şu anda görev başında, meteoroloji müdürlüğü yağışın sabah saatlerine kadar devam edeceğini bizlere bildirdi. İnşallah kötü bir durum olmadan bunu atlatırız" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-Kapanan yollardan görüntü
-Suyun içinde giden otomobiller
-İşyerlerini temizleyen insanlar
-Su basan evler
-Trafik ve belediye ekipleri
-Evleri su basan insanlarla röp.

Haber-Kamera: Ayhan ACAR /BARTIN,(DHA)

Otomobil motosiklete çarptı: 2 çocuk ağır yaralandı

AYDIN'ın Koçarlı ilçesinde, motosikletle gezmeye çıkan Oğuzhan Uygun (14) ve arkadaşı Çetin Gürel'in (15) üzerinde bulunduğu motosiklete aynı yöne giden otomobil çarptı. Kazada motosikletteki çocuklar ağır yaralanırken, kazanın ardından kaçan sürücü bir süre sonra teslim oldu.
Kaza, dün saat 21.30 sıralarında ilçe girişinde meydana geldi. Plakasız motosikletle gezmeye çıkan ve kafalarında kask olmayan Oğuzhan Uygun ve Çetin Gürel'in bulunduğu motosiklete aynı yöne giden Fuat Altındiş yönetimindeki 09 AAR 870 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaklaşık 50 metre savrulan motosikletteki Uygun ve Gürel ağır yaralandı. Kazayı gören çevredekiler durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaralı çocukları ambulanslarla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Burada tedaviye alınan Uygun ve Gürel'in hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi. Yaralı çocuklardan Oğuzhan Uygun'un, AK Parti Koçarlı Kadın Kolları Başkanı Yasemin Uygun'un oğlu olduğu öğrenilirken, kazanın ardından olay yerinden kaçan otomobil sürücüsü Fuat Altındiş ise jandarma karakoluna gelerek teslim oldu. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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- Kaza yerinden görüntü
- Otomobil ve motosikletten görüntü
- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Burhan CEYHAN / KOÇARLI(Aydın),(DHA)
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