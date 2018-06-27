DHA YURT BÜLTENİ - 19

Trabzon'da 40 kilo eroin ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı

TRABZON'da, gerçekleştirilen operasyonda bir otomobile zula halde piyasa değeri 3 milyon TL olan 78 paket halinde 40 kilogram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili Irak uyruklu 3 kişi gözaltına alındı.

Trabzon Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Şube ekipleri takibe aldıkları şüpheli bir otomobili durdurdu. Otomobilde yapılan aramada ön koltuğun altında zula halde 78 adet paket halinde 40 kilogram eroin ele geçirildi. Eroinin piyasa değerinin yaklaşık 3 milyon TL olduğu belirtildi. Olayla ilgili Irak uyruklu 3 kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Otomobilde eroinin ele geçirilmesi

Haber: Uğur AYDIN / TRABZON,(DHA)

Seferihisar'da 63 kaçak göçmen yakalandı

İZMİR'in Seferihisar ilçesinden yasa dışı yollardan lastik botla Yunan adalarına gitmeye çalışan, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 63 kaçak göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı uçağı, dün (salı) saat 01.55’te, Seferihisar ilçesi Azmak Koyu’nda bir grup kaçak göçmenin bulunduğunu tespit etti. Bir süre sonra ise kaçaklar lastik bot ile denize açıldı. Bölgeye gönderilen sahil güvenlik botundaki görevliler, durdurdukları lastik bottaki 34'ü Orta Afrika Cumhuriyeti, 13'ü Suriye, 7'si Kongo, 3'ü Senegal, 2'si Gabon, 2'si Irak, 1'i Angola, 1'i Fildişi Sahilleri uyruklu toplam 63 kaçak göçmeni yakaladı. Sahil güvenlik botuna alınan 23'ü kadın, 8'i çocuk toplam 63 kaçak, kıyıya geterildi. Kaçak göçmenler, kimlik tespitlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlğü'ne teslim edildi.