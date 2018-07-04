DHA YURT BÜLTENİ - 19

Sınırda bulup eve götürdükleri mühimmat patladı: Anne ve 2 çocuğu yaralı (EK)

KBRN TARAMASI YAPILDI Akçakale'deki ilk müdahalelerinin ardından Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen anne ile 2 çocuğun tedavileri sürüyor. Yüzlerinde ve vücutlarının çeşitli bölgelerinde yanık olduğu teshit edilen yaralılar için AFAD ekipleri de acil servise geldi. Ekipler yaralılarda Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer (KBRN) madde taraması yaptı. Ekiplerin taramasının ardından herhangi bir olumsuzluğa rastlamadıkları belirtildi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Acil servisten çıkan ambulans

- Yaralı çocukların yakınları olayı anlatması

- AFAD ekipleri acil servise gelmesi

- Yaralıların fotoğrafları

- Genel ve detay görüntüler Haber-Kamera: Ali LEYLAK /ŞANLIURFA,(DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ Kiralık oto galerisinin deposunda yangın ADIYAMAN'da, kiralık otomobil galerisinin depo bölümünde bilinmeyen nedenle çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın nedeniyle depodaki eşyalar yandı.

Yangın, akşam saatlerinde Yunus Emre Mahallesi'nde meydana geldi. Murat Kırçiçek'e ait kiralık otomobil galerisinin depo bölümünde bilinmeyen nedenle alevler yükseldi. Murat Kırçiçek, alevleri görünce itfaiyeye haber verdi. İhbarla gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık yarım saatlik müdahaleyle yangını kontrol altına aldı. Yangın nedeniyle depodaki eşyalar yanarken, ekipler soğutma çalışması yaptı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Olay yeri

- Dumanların yükselmesi

- İtfaiye ekiplerinin müdahalesi

- Yangında yanan eşyalar

- Çevredeki kalabalık

- Genel ve detay görüntüler Haber-Kamera: Mahir ALAN / ADIYAMAN,(DHA) Karabük'te kadınlar çocuk cinayetlerini protesto etti KARABÜK’te, kadınlar son zamanlarda artan çocuk istismarı ve cinayetlerini protesto etti.

Karabüklü kadınlar, son günlerde artan çocuk istismarı ve ölümlerini protesto etmek için Karabük Kent Meydanında toplandı. Ağrı'nın Bezirhane köyünde bayramın ilk günü kaybolan ve cansız bedeni bulunan 4 yaşındaki Leyla Aydemir ve Ankara Polatlı'da öldürülen 8 yaşındaki Eylül için bir araya gelen bir grup kadın basın açıklaması yaptı. Üzerinde gelinlik ve Türk bayrağı olan temsili çocuk tabutları ile eylem yapan kadınlar, çocuk istismarı ve cinayetleri için siyah kurdele takarak tepkilerini ortaya koydu. Ellerinde Leyla ve Eylül'ün fotoğraflarının yanı sıra 'İdam isteriz', 'Bana yapılanlara sessiz kalmayın' yazılı pankartlar taşıyan grup, sık sık 'İdam isteriz', 'Çocuklara uzanan eller kırılsın' sloganları attı.

Toplanan kalabalık adına konuşan Filiz Çınar, çocuk istismarının başlı başına bir felaket olduğunu belirterek, "Dün Eylül, bugün Leyla. Peki yarın hangimizin çocuğunun, hangi annenin yüreği yanacak. Daha kaç tane meleğimizi vahşice katledecekler. Bebeklerin, çocukların tacizlerine karşı çıkıyoruz zannederken, yaptıklarınızla, söylediklerinizle o tecavüzün gerçekleşmesine yardım ve yataklık ediyor olabilirsiniz. Kadınlar her gün tecavüze uğruyor tanıdıkları veya tanımadıkları kişiler tarafından. Kıyıda köşede, karanlıkta, iş yerlerinde, hatta kocaları tarafından tecavüze uğruyorlar. 3 yaşında, 3,5 yaşında, 4 yaşında çocuklar tecavüze uğruyor. İçimizi en çok bu olaylar yakıyor. En çok bu olaylarda öfkemize, aklımız, ruhumuza, ciğerlerimize sarmalıyor bizi. Çocuklara istismar başlı başına bir felaket. Bu felakete tepki gösterip dikkat çektiğini sanıpta öfkemizi artıranlar da var" dedi.

Kadınlar daha sonra Yenişehir Atatürk Anıtı'na kadar yürüyerek eylemi sonlandırdı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kent Meydanı

-Kadınların toplanması

-Tabutlardan görüntü

-Omzularda tabutların taşınması

-Basın açıklaması Süre: (04.58) - Boyutu: (557 MB) Haber-Kamera: Bülent DİKTEPE / KARABÜK,(DHA) Karabük’te Off-Roadcular çocuk istismarına tepki gösterdi KARABÜK Off-Road Kulübü (KARDOFF) üyeleri çocukların istismarı ve öldürülmelerine tepki gösterdi.

Safranbolu’dan Karabük’e özel yapım arazi araçlarıyla konvoy yaparak gelen KARDOFF ekibi son günlerde yaşanan çocuk istismarlarına ve kaçırılmalarına tepki göstermek amacıyla Kent Meydanında basın açıklaması yaptı. Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili de protestoya destek verdi. KARDOFF Kulübü Başkanı Ahmet Demir, burada yaptığı açıklamada cinsel istismar ve tecavüze tepki vermek amacıyla toplandıklarını belirterek, "Bir yandan kadınların vahşice öldürüldüğü, diğer yanda sabi sübyan istismara uğradığı beri yanda taciz ve tecavüzleri peş peşe yaşandığı kapkara bir dönemden geçiyoruz. Her şey bir dakika içinde yaşanıyor. Bir dakikalık sinir bir dakika kıskançlık ya da bir dakikalık şehvet uğruna her gün onlarca hayat kararıyor. Biz ise olan biteni sadece seyretmek ve suçu oraya buraya atmakla yetiniyoruz. En son olarak peş peşe gelen ölüm haberleri Ankara'da Eylül, Ağrı'da Leyla ve öncesinde Adana'da Gizem minik yavrularımız anne bağrından koparıldılar. Gün geçmiyor ki çocuklarımıza istismar vakası yaşanmasın. Ortaya çıkan tablo öfke ve nefret oluşturmaktadırö dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kent Meydanı

-Offroadaraçların geçici

-Basın açıklaması

-Toplu fotograf çekimi Süre: (02.58) - Boyutu: (333 MB) Haber-Kamera: Bülent DİKTEPE / KARABÜK,(DHA) İzmit'te çocuk istismarı protesto edildi İZMİT'te, Kocaelispor taraftar oluşumu Hodri Meydan grubu üyeleri son günlerde artan çocuk istismarlarına tepki gösterdi.

Kocaelispor taraftar grubu Hodri Meydan'ın çağrısı üzerine Kent Meydanı’nda bir araya gelindi. Kent meydanından yürüyüşe başlayan grup 'Çocuk istismarcılarına idam istiyoruz', 'Çocuklar yaşasın, sapıklar ölsün' yazılı pankartlarla Fethiye Caddesi'ne kadar yürüdü. Yürüyüşün ardından basın açıklaması yapan Hodri Meydan taraftar lideri Enver Güler, “Bugün Leyla ve Eylül için buradayız. Bunları yapanları lanetliyoruz. Bu yaşananlar gösteriyor ki toplumda büyük sağlık sorunları olan şerefsizler var. Şimdi ise iş birliği yapma zamanıdır. Özellikle ailelere sesleniyorum. Erkek çocuklarına küçük yaştan, ergenlik çağından itibaren cinsel yaşam eğitimi verilmelidir. Bu eğitim verilmelidir ki ilerleyen zamanlar sorunlu biri olmasın. Çocuklarımıza dokunmayın. Akıttığınız her damla gözyaşın hesabı sorulacaktır. Bu ülkede iyi niyetli insanlar olduğu kadar böyle şerefsizlerde var. Bu namussuzlar kundaktaki bebeğe bile duygusal olarak bakacak kadar şerefsizdirler. Kundaktaki bebeğe bile duygusal olarak bakanı beslemeyeceksin. Onun gözünü oyacaksın. Bu şerefsizlerin bizim ülkemizde yaşamaya hakkı yok. Bunları alıp vincin tepesinde sallandıracaksın. Bunları beslemeyeceğiz bunların yaşamaya hakkı yok. İdam istiyoruzö dedi.

Basın açıklamasının ardından grup olaysız dağıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- slogan atan vatandaşlardan görüntü

- yürüyüşten görüntü

- basın açıklaması

- detay Haber-Kamera: Selda Hatun TAN-Alişan KOYUNCU / İZMİT(Kocaeli),(DHA) FETÖ'den yargılanan Bursa eski Valisi Harput tahliye edildi (ARŞİV GÖRÜNTÜLERLE) BURSA'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, aralarında eski Vali Şahabettin Harput'un da bulunduğu17'si tutuklu 60 sanığın yargılanmasına devam edildi. Bugün yapılan duruşmada Şahabettin Harput ile iki sanık 50 şer bin TL kefalet karşılığı tahliye edildi.

FETÖ'nün 15 Temmuz başarısız darbe girişiminden sonra sürdürülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Bursa eski Valisi Şahabettin Harput, Ağustos ayında çıkartıldığı mahkemece 'Terör örgütü üyesi olmak' suçundan tutuklandı. Savcılık soruşturmasının ardından aralarında Harput'un da bulunduğu 27’si tutuklu 60 sanık hakkında Bursa 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nde, ‘silahlı terör örgütü yöneticisi olma ve terörizmin finansmanının kanununa muhalefet’ suçlarından 10 ile 20’şer yıla kadar hapis cezaları istemiyle dava açıldı. Şahabettin Harput'un suçlamaları kabul etmediği yargılama sürerken tutuklu sanıklardan 13'ü daha tahliye edildi.

Harput'un aralarında bulunduğu 14'ü tutuklu 60 sanıklı davanın yargılamasına bugün devam edildi. Duruşma sonunda mahkeme heyeti sağlık problemleri ve yaşı dikkate alınarak Şahabettin Harput ile diğer tutuklu sanıklar Mehmet Ali Yayıkcı, Ali Kemal Turan'u 50'şer bin TL kefalet ile tutuksuz yargılanmak üzere tahliyesina karar verdi. Mahkeme, Eylül ayına ertelendi.