DHA YURT BÜLTENİ-19

O KOCA YİNE DEHŞET SAÇTI: 4 YARALI MUĞLA'da, Mustafa Gazi K. (56), daha önce ateşe verdiği eşine ait kafeteryaya bugün bir kez daha gelip, dehşet saçtı. Eşi, kayınvalidesi ve kaferyadaki kendisine engel olmaya çalışan bir garsonu tabancayla ateş ederek, bir garsonu da başına tabancanın kabzasıyla vurarak yaraladı. Kaçmaya çalışan öfkeli koca, kendisini durduran jandarmalara da zor anlar yaşattı. Otomobilin içerisinde başına silah dayayan Mustafa Gazi K., Muğla İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Coşkun Sel tarafından ikna edilip, gözaltına alındı. Aralarında şiddetli geçimsizlik olan, 1.5 yıllık eşi Sibel İşler K.'ya şiddet uyguladığı için hakkında 3 ay evden uzaklaştırma kararı bulunan Mustafa Gazi K., geçen 20 Haziran'da saat 04.30 sıralarında, Menteşe ilçesi Salihpaşalar Mahallesi'ndeki, bahçesinde eşinin işlettiği bir kafeterya da bulunan iki katlı eve geldi. Önce eşi Sibel İşler K. ve kayınvalidesi Nevin Dinç'in (70) bulunduğu ikinci kattaki evin kapı kollarını söküp, kilitledi. Ardından aşağı inen Mustafa Gazi K., eve 3 metre mesafedeki kafeteryayı benzin dökerek ateşe verdi. Mustafa Gazi K., bu kez de eve yöneldi. Yangını fark edip koşan mahalle sakinleri, Mustafa Gazi K.'nin binayı ateşe vereceğini düşünüp bağırmaya başladı. Mustafa Gazi K., komşulardan korkup kaçtı. İlk müdahaleyi komşuların yaptığı yangın, gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü. Kafeteryada maddi hasar oluşurken, jandarma kaçan Mustafa Gazi K.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen Mustafa Gazi K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

4 KİŞİYİ YARALADI Mustafa Gazi K., eşinin yaşanan olaydan sonra yeniden tadilatını yaptırıp, iç dekorasyonu yenileyip, yeni masa ve sandalyeler koyduğu kafetaryaya bugün saat 16.00 sıralarında tekrar gelip, deşhet saçtı. Tabancasını ateşleyen Mustafa Gazi K., eşi Sibel İşler K.'yı kol ve kalçasından, kayınvalidesi Nevin Dinç'i bacağından, kaferyada garsonluk yapan Ahmet Aydın'ı omzundan yaraladı. Öfkeli koca, bu sırada kendisine engel olmak isteyen garsonlardan Mehmet Emin Kaya'yı da başına silahın kabzasıyla vurarak yaraladı. Silah sesini duyan çevredekilerin 112 Acil çağrı merkezine ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve ambulans sevk edildi. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan 4 yaralıdan Ahmet Aydın'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olay yerine geldiği otomobille kaçan Mustafa Gazi K., jandarma ekipleri tarafından Kafaca Mahallesi'nde durduruldu. Şüpheli, kapılarını kilitlediği otomobilinde silahı başına dayadı. Muğla İl Jandarma Alay Komutanı Tuğgeneral Coşkun Sel, Mustafa Gazi K.'yi ikna edip, intihardan vazgeçirdi. Mustafa Gazi K., elindeki tabancayı bırakıp, otomobilden inerek jandarmalara teslim oldu. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Jandarmanın olay yerinde inceleme yapmasından görüntü Görüntü Dökümü(ARŞİV)

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- İşyerinin görüntüsü

- Yanan işyerinin görüntüsü

- Sibel İşler K.'nin yanan eşyalarla birlikte görüntüsü

- Kapısı kırılan evin görüntüsü

- Sibel İşler K.'nin ağlayarak yakınlarına telefonda olayı anlatması

- Sibel İşler K. röp.

- Genel ve Detay görüntü Haber-Kamera: Cavit AKGÜN / MUĞLA, (DHA) ================================================ FRİG VADİSİ’NDE ATV ARAÇLA KAZA YAPAN ANNE- KIZ YARALANDI AFYONKARAHİSAR'ın İhsaniye ilçesindeki Frig Vadisi’ni gezmeye çıkan Ferdane Aydın (47) ve kızı Zehra Aydın (13), kiraladıkları ATV aracıyla kaza yaptı. Ağır yaralanan anne- kızı ambulans helikopterle hastaneye götürüldü. Olay, saat 17.00 sıralarında İhsaniye ilçesine bağlı Döğer beldesinde meydana geldi. Ferdane Aydın ve kızı Zehra Aydın, kiraladıkları ATV aravrıyla Emre Göleti’ni ve Frig Vadisi’ni dolaşmaya çıktı. Tur sırasında henüz bilinmeyen nedenle ATV ile kaza yapan anne ve kızı ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı yaralı anne ve kızın durumunun ağır olması üzerine ambulans helikopterden yardım istendi. Kısa sürede bölgeye ulaşan ambulans helikopter yaralıları Afyonkarahisar Devlet Hastanesi’ne götürdü. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Ambulans helikopterin yaralıları götürmesi (cep telefonu görüntüsü) HABER-KAMERA: Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, (DHA) ======================================================= DİKİLİ'DE DENİZDE BOĞULAN GENÇ, KINIK'TA TOPRAĞA VERİLDİ İZMİR'in Dikili ilçesinde, serinlemek için girdiği denizde boğulan Suat Çetin (23), ailesinin yaşadığı Kınık ilçesinde gözyaşları içinde toprağa verildi. Çiftçilik yapan Suat Çetin, dün 3 arkadaşı ile birlikte komşu ilçe Dikili'nin Kabakum mevkisine denize gitti. Yüzme bilmeyen 4 arkadaş, serinlemek için birlikte denize girdi. Bir süre suda kalan 4 arkadaştan 3'ü denizden çıktı. Yalnız başına bir süre daha suda kalan Çetin, gelen dalgayla sürüklenip, kayboldu. Suat Çetin'in dalgalara kapıldığını fark eden çevredekiler, yardıma gitti. Çetin, suda hareketsiz halde bulunarak kıyıya çıkarıldı. Plajdakilerin durumu bildirmesi üzerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen, çok su yuttuğu belirlenen Suat Çetin kurtarılamadı. Bu sırada sigaralarını almak için otomobile giden arkadaşları, döndüklerinde Çetin'in boğulduğunu öğrenince gözyaşı döktü. Suat Çetin'in cesedi, jandarma ve savcının olay yerindeki incemenin ardından otopsi için İzmin Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Bekar olan Suat Çetin'in cenazesi, otopsinin ardından bugün yakınları tarafından alındı. Cenaze, gencin ailesinin yaşadığı Kınık'ın Yayakent Mahallesi'ndeki evlerinin önüne getirildi. Anne Sıdıka Çetin ve baba Mehmet Çetin ile diğer yakınları gözyaşlarına boğuldu. Tek çocuklarını kaybetmenin acısını yaşayan Çetin çiftini komşuları teselli etmeye çalıştı. Helallik alınmasının ardından, İkindide Yayakent Merkez Camisi'ne götürülen Suat Çetin'in cenazesi, kılınan namaz sonrası Yayakent Mezarlığı'nda toprağa verildi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Ölen Suat Çetin'in fotoğrafı

-Cenazeden görüntü

-Çetin'in tabutunun omuzlarda taşınması

-Genel ve detay görüntüler Haber-Kamera: Cevdet ŞEN / KINIK (İzmir), (DHA) ================================================ POLİS MEMURUNU BIÇAKLADI, SAKLANDIĞI ÇATI KATINDA YAKALANDI AKSARAY'da üç gün önce polis memuru Remzi Yıldırır'ı (30) kolundan bıçaklayan Hünkar Küçükbenli (18), saklandığı apartmanın çatı katına yapılan operasyonla yakalandı. Aksaray Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı ekipler, işyerinden ve otodan hırsızlık olaylarına karıştığı tespit edilen cezaevi firarisi Hünkar Küçükbenli'ye üç gün önce merkez Sofular Mahallesi'nde sıkıştırdı. Şüpheli yaşanan kovalamaca sonucu Cinayet Büro Amirliği'nde görevli polis memuru Remzi Yıldırır'ı kolundan bıçaklayıp, kaçtı. Küçünbenli'nin gidebileecği adreslerle baskınlar düzenleyen polis, Küçükbenli'nin izine rastlayamadı.

150 POLİSLE OPERASYON Polis, şüpheli Hünkar Küçükbenli'nin saat 17.00 sıralarında merkez Hamidiye Mahallesi'nde görüldüğü ihbarını aldı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis sevk edildi. Yaklaşık 150 polis uzun namlulu silahlarla bölgeyi abluka altına aldı. 20 evin bodrum ve çatı katında arama yapan polis, şüphelinin bir apartmanın çatı katında olduğunu saptadı. Çatı katına yapılan operasyonda Hünkar Küçükbenli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli Küçükbenli, çatıya uzatılan itfaiye merdiveni ile aşağıya indirildi. 1 ay önce Konya Açık Cezaevi'nden firar ettiği belirtilen Hünkar Küçükbenli'nin kesinleşmiş 5 yıl hapis cezası olduğu öğrenildi. Emniyete götürülen şüphelinin sorgusu sürüyor. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Şüphelinin itfaiye merdiveniyle çatıdan indirilmesi

- Polisin itfaiye merdiveniyle çatıya çıkması

- Polisin evlerde arama yapması

- Çevrede alınan güvenlik önlemleri

- Genel ve detaylar Haber-Kamera: Hasan BÖLÜKBAŞ AKSARAY (DHA) ==============================================

GAZİANTEP'TE POLİS- ŞÜPHELİ KOVALAMASI KAMERADA GAZİANTEP'te sürücüsünün, polisin 'dur' ihtarına uymadığı çalıntı ve plakası siyah izole bantla değiştirilen otomobil, önünü kesmek isteyen polis motosikletine çarpıp kaçtı. Kovalama sırasında içerisindekilerin polise ateş açtığı, polisin de karşılık verdiği otomobil, bazı araçlara da çarpmasıyla yaya olarak izlerini kaybetmeye çalışan 2 kişi, yakalanıp gözaltına alındı. Olay, akşam saatlerinde Yukarıbayır Mahallesi'nde meydana geldi. Polis ekipleri, durumundan şüphelendikleri ve sayı grubundaki '9' rakamı siyah izole bantla '8' olarak değiştirilen 27 L 2669 plakalı çalıntı olduğu saptanan otomobili durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü otomobille hızla uzaklaşırken, önünü kesmek isteyen polis motosikletine çarpıp, polislere de ateş açtı. Polislerin de ateşe karşılık verdiği otomobil, Sakarya Mahallesi'nde bazı araçlara çarpınca içerisindeki isimleri öğrenilemeyen 2 kişi, yaya olarak kaçmaya çalıştı. Ekiplerin güzergahtaki yolları kapatmasıyla şüpheli 2 kişi, yakalanıp gözaltına alındı. Ekiplerin incelemesinde otomobilin çalıntı olduğu ve plakasındaki '2669' olan sayı bölümünün ise siyah izole batla '2668' olarak değiştirildiği belirlendi. Gözaltına alınan 2 şüpheli ile otomobil, emniyete götürülürken, yaşanan kovalama bir akaryakıt istasyonunun güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, ilerleyen otomobil, önünü kesmek isteyen polis motosikletine çarqptığı ve polislerin şüphelilerin ateşine karşılık verdiği görülüyor.