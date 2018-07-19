DHA YURT BÜLTENİ 19

Damadın, üstü açık gelin arabasıyla drift yaparken, arkasında oturan arkadaşının da tabanca ile havaya ateş ederken çekilen görüntüsü sosyal medyada paylaşıldı. Nilüfer İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, içinde gelinin de bulunduğu araçla ilgili inceleme başlattı. Yapılan araştırmada olayın, 24 Temmuz 2016 tarihinde Beşevler Sanayi Sitesi içinde meydana geldiği saptandı. Kimliği belirlenen damat M.Ç., bugün Osmangazi ilçesi Altınova Mahallesi'nde gözaltına alındı. Cumhuriyet Savcısının talimatı ile 'Trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek' suçundan ifadesi alınan M.Ç., 'Saygısızca araç kullanmak' tan 1989 TL trafik cezası uygulanarak serbest bırakıldı.

BURSA'nın Nilüfer ilçesinde sanayi sitesi içinde gelin arabasıyla drift atan damat M.Ç. ile arka koltukta tabanca ile havaya ateş açan arkadaşı M.H.K., bu sırada çekilen görüntünün 2 yıl sonra sosyal medyada paylaşılması üzerine gözaltına alındı. İfadelerinin ardından serbest bırakılan 2 kişiden M.Ç.'ye, 1989 TL para cezası uygulandı.

Kaza, Vezirköprü-Kastamonu Karayolu Vezirsuyu mevkiinde önceki gece meydana geldi. Ünal Dursun (24) yönetimindeki 55 GH 916 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu bariyerlere çarptı. Ardından aracın LPG tankı patladı ve yangın çıktı. Yanan otomobilde bulunan sürücü ile kardeşi Mustafa (21) ve amcasının oğlu Mustafa Dursun (21) yanarak hayatını kaybetti. İtfaiye tarafından araçtan çıkarılan 3 kişinin cenazeleri kimlik tespiti için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Görüntüde havaya eteş ettiği saptanan M.H.K.'nin ise Antalya'nın Alanya ilçesinde gözaltına alındığı, 'Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması' suçundan ifadesi alınarak serbest bırakıldığı belirtildi.

Ünal Dursun'un uzman çavuş olarak Trabzon'da görev yaptığı ve tatil için memleketi Vezirköprü'ye geldiği belirtildi. Kardeşi Mustafa Dursun'un ise Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğrencisi olduğu öğrenildi. Kuzenleri Mustafa Dursun'un da kısa bir süre önce vatani görevini yapıp askerden geldiği, ardından Ankara'da bir inşaatta çalışmaya başladığı belirtildi.

Kimlik tespitinin ardından cenazeler bugün Vezirköprü ilçesine getirildi. Avdan Mahallesi'nde saat 19.00’da İlçe Müftüsü Ali Erbaş tarafından cenaze namazı kıldırıldı. Ardından cenazeler aynı mahalledeki mezarlıkta toprağa verildi. Cenaze törenine İlçe Kaymakamı Yunus Emre Altuner, ölen üç kişinin yakınları ve yaklaşık 2 bin kişi katıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Cenaze namazının kılınması

-Cenazelerin taşınması

-Detaylar

(SÜRE:2.01 Dk) (BOYUT:359 MB)

Haber-Kamera:Suat PALA/VEZİRKÖPRÜ(Samsun), (DHA)

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