DHA YURT BÜLTENİ-19

ORGANLARI 3 HASTAYA UMUT OLACAK

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, bilinmeyen bir nedenle kendini asarak intihar girişiminde bulunan ve ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 32 yaşındaki Cem Durmuş dün hayatını kaybetti. Durmuş'un ailesi, çocuklarının organlarını, ihtiyacı olan hastalara nakledilmesi için bağışladı. Durmuş, bugün toprağa verildi.

Nazilli'de, geçen Perşembe günü evinde bilinmeyen bir nedenle kendisini asarak intihar girişiminde bulunan ve yakınlarının fark etmesiyle ağır yaralı olarak Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Cem Durmuş, yapılan müdahalelere rağmen dün hayatını kaybetti. Durmuş'un 4 gün süren yaşam mücadelesini kaybetmesinin ardından Nazilli Devlet Hastanesi Organ Nakli Koordinatörü Uzm. Dr. Onur Yeşildağ ve Anestezi Uzmanı Dr. Cüneyt Karaçancı devreye girerek Durmuş'un ailesiyle organ bağışı hakkında görüştü. Aile görüşmenin ardından organ naklini onayladı. Bunun üzerine Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Organ Nakli Merkezi'nden gelen ekip tarafından yapılan ameliyatla Durmuş'un karaciğeri ve böbrekleri alındı. Karaciğeri ve sol böbreği Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne, sağ böbreği ise Ege Üniversitesi Hastanesi'ne gönderilen Durmuş'un organlarını 3 hastaya hayat vereceği öğrenildi.

Evli ve 2 çocuk babası olan Cem Durmuş cenazesi ise yapılan organ nakli ameliyatını ardından bugün Merkez Koca Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Eğriboyun Mezarlığı'nda yakınlarının gözyaşları arasında toprağa verildi.