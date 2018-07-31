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DHA YURT BÜLTENİ-19

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.07.2018 23:49 | Son Güncelleme

ORGANLARI 3 HASTAYA UMUT OLACAK   AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, bilinmeyen bir nedenle kendini asarak intihar girişiminde bulunan ve ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 32 yaşındaki Cem Durmuş dün hayatını kaybetti.

ORGANLARI 3 HASTAYA UMUT OLACAK

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, bilinmeyen bir nedenle kendini asarak intihar girişiminde bulunan ve ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 32 yaşındaki Cem Durmuş dün hayatını kaybetti. Durmuş'un ailesi, çocuklarının organlarını, ihtiyacı olan hastalara nakledilmesi için bağışladı. Durmuş, bugün toprağa verildi.

Nazilli'de, geçen Perşembe günü evinde bilinmeyen bir nedenle kendisini asarak intihar girişiminde bulunan ve yakınlarının fark etmesiyle ağır yaralı olarak Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Cem Durmuş, yapılan müdahalelere rağmen dün hayatını kaybetti. Durmuş'un 4 gün süren yaşam mücadelesini kaybetmesinin ardından Nazilli Devlet Hastanesi Organ Nakli Koordinatörü Uzm. Dr. Onur Yeşildağ ve Anestezi Uzmanı Dr. Cüneyt Karaçancı devreye girerek Durmuş'un ailesiyle organ bağışı hakkında görüştü. Aile görüşmenin ardından organ naklini onayladı. Bunun üzerine Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Organ Nakli Merkezi'nden gelen ekip tarafından yapılan ameliyatla Durmuş'un karaciğeri ve böbrekleri alındı. Karaciğeri ve sol böbreği Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne, sağ böbreği ise Ege Üniversitesi Hastanesi'ne gönderilen Durmuş'un organlarını 3 hastaya hayat vereceği öğrenildi.
Evli ve 2 çocuk babası olan Cem Durmuş cenazesi ise yapılan organ nakli ameliyatını ardından bugün Merkez Koca Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Eğriboyun Mezarlığı'nda yakınlarının gözyaşları arasında toprağa verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Cenaze töreninden görüntü
- Cem Durmuş'un yakınlarından görüntü
- Baba Gürhan Durmuş'tan görüntü
- Cenazenin defnedilmesinden görüntü
- Genel ve detay görüntü

Haber - Kamera: Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ (Aydın), (DHA)

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MEVSİMLİK İŞÇİLERLE MAHALLE SAKİNLERİ BİRBİRİNE GİRDİ: 6 YARALI

SAKARYA'nın Karapürçek ilçesinde mevsimlik işçiler ve mahalle sakinleri arasında çıkan sopaların kullanıldığı kavgada 6 kişi yaralandı.
Olay Karapürçek'e bağlı Kanlıçay Mahallesi'nde akşam saatlerinde yaşandı. Şanlıurfa'dan ilçeye çalışmaya gelen mevsimlik işçilerin çocukları ile mahallenin çocukları parkta kavga etti. Kavgaya çocukların aileleri de dahil olunca olay büyüdü. İki grubun sopalar ve taşlarla birbirine girdiği kavgada 6 kişi yaralandı.Yaralılar E.K, M.K, R.Y, A.S, F.S ve M. S ambulanslarla Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaşanan gerginlik jandarmanın müdahale etmesiyle son buldu. Gerginliğin devam etmemesi için mahalledeki mevsimlik işçilerin ilçe dışına gönderildiği öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-Yaralıların hastaneye götürülmesi

Alaattin Onur/KARAPÜRÇEK(Sakarya),(DHA)-

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ÇARPTIĞI BİSİKLET SÜRÜCÜSÜNÜN BAŞINDAN BİR AN OLSUN AYRILMADI

SAKARYA'da yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü Hayrettin Tütüncü ağır yaralandı. Otomobil sürücüsü yaralı şahsın başından bir an olsun ayrılmadı.
Adapazarı İlçesi Adnan Menderes Caddesi'ndeki kaza saat 19.00'da meydana geldi. Karşı kaldırımdan Eski Sakarya Meslek Yüksekokulu tarafına bisikletiyle geçmek isteyen Hayrettin Tütüncü'ye (57), Atatürk Bulvarı istikametine ilerleyen bir otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yol kenarına savrulan Hayrettin Tütüncü'ye ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı. İsmi öğrenilemeyen otomobil sürücüsü kadın, yaralı şahsın yanından bir an olsun ayrılmazken çevredekilere ve polislere "Bir anda önüme çıktı. Nasıl olduğunu nereden geldiğini anlayamadım" dedi. Durumu ağır olan Hayrettin T. 112 Acil Sağlık Ambulansıyla Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine (SAÜEAH) kaldırıldı. Otomobil sürücüsü ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürülürken, Polis ışık ihlali olup olmadığını belirlemek için Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarını incelemeye aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
Yaralı şahsın yerdeyken görüntüsü
Çarpan otomobil sürücüsü
Yaralının ambulansa konulması

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI(SAKARYA)(DHA)

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PARTNER'Tek korkum eşimi kaybetmek''Tek korkum eşimi kaybetmek'
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