DHA YURT BÜLTENİ-19

Şehit Nurcan Karakaya ve 10 aylık oğlu Bedirhan Mustafa'nın cenazeleri törenin ardından İlçe Mezarlığı içerisindeki şehitliğe götürüldü. Ardından burada sırayla anne ve oğlunun cenazeleri yan yana toprağa verildi. Jandarma Astsubay Çavuş Serkan Karakaya, minik tabutundan çıkardığı oğlunun kefene sarılı bedenini son kez öptükten sonra kendi elleriyle kabre koydu. Bu anlar ise cenazede bulunanlara duygu dolu anlar yaşattı. Cenazelerin toprağa verilmesinin ardından anne ve oğlunun mezarları güllerle kaplanırken, özellikle küçük çocukların minik Bedirhan Mustafa'nın mezarına ilgi gösterdikleri görüldü. Cenazelerin defninin ardından tabutlarına sarılı bayraklar ve fotoğraflar, AK Parti Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz tarafından yakınlarına teslim edildi.

Yusufeli ilçesinde şiddetli yağış sonrası Dokumacılar köyünde sel meydana geldi. Köyün üst yamacında bir özel şirket tarafından açılan maden ocağı tünelinin girişi sel nedeniyle kapandı. Tünelde 3 işçi mahsur kaldı. Haber verilmesi üzerine bölgeye kurtarma ekipleri sevk edildi. Şirkete ait iş makineleri de kapanan tünelin girişini açmak için çalışma başlattı.

AYDIN'ın İncirliova ilçesinde 10 yaşındaki E.T.'ye cinsel istismarda bulunduğunu suçlamasıyla gözaltına alınan Mehmet A. ile oğlu Halil İbrahim A. tutuklandı. Yapılan araştırmada baba ile oğlunun iddiaya göre intikam amaçlı bu korkunç olayı gerçekleştirdikleri ortaya çıktı. Tacize uğrayan küçük kızın babasının 2,5 yıl önce bir arkadaşı ile birlikte Mehmet A.'nın oğlu T.A.'ya tecavüz ettikleri ve 28 yıl 9'ar hapse mahkum oldukları belirlendi.

Silvan ilçesine bağlı Sulubağ ile Bağdere köylerindeki iki aile arasında, bugün öğle saatlerinde arazi yüzünden tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olay sırasında, iki ailenin gençleri, taş ve sopalarla birbirlerine saldırdı. Silahların da kullandığı kavgada, Vedat Koyun olay yerinde yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

İncirliova'nın kırsal Yazıdere Mahallesi'nde oturan ve eşi tecavüz suçundan cezaevinde bulunan F.T., dün jandarmaya başvurup, Mehmet A. ile oğlu Halil İbrahim A.'nın, 10 yaşındaki kızı E.T.'ye cinsel istismarda bulunduğunu ileri sürüp, şikayetçi oldu. İddiaya göre intikam amaçlı cinsel taciz şikayeti üzerine, pedagog eşliğinde ifadesi alınan E.T.'nin, hastanede yapılan sağlık kontrolünde makatına sert bir cisim sokularak cinsel istismarda bulunulduğu belirlendi. Bunun üzerine jandarma, Mehmet A. ve oğlu Halil İbrahim A.'yı bu sabah evlerinde yakalayıp, gözaltına aldı. Suçlamaları kabul etmeyen baba-oğul, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

CİNSEL İSTİSMARIN ARDINDAN KORKUNÇ İNTİKAM ÇIKTI

Olayla ilgili yürütülen soruşturmada, küçük kızın cinsel istismara uğramasının ardından 2.5 yıl öncesine dayanan korkunç bir intikam planı ortaya çıktı. Kırsal Yazıdere Mahallesi'nde besicilik ve çiftçilik yapan T.A., 17 Şubat 2016 tarihinde, jandarmaya gidip, bir çiftlik evinde birlikte içki içtiği arkadaşları Mehmet T. (43) ve Murat Aydın'ın (35) kendisine bir hafta süreyle tecavüz edip, fotoğraf ve görüntülerini çektiklerini, şantaj yaptıklarını ileri sürüp, şikayetçi oldu. Jandarma, şikayet üzerine iki şüpheliyi gözaltına aldı. Tutuklanan şüpheliler hakkında Aydın 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Geçen 25 Mayıs'ta kararını veren mahkeme, tutuklu sanıklar Mehmet T. ve Murat Aydın'a 28 yıl 9'ar ay hapis cezası verdi.