DHA YURT BÜLTENİ-19

ŞEHİT OĞLUNU ÖPEREK KABRE KOYDU
Şehit Nurcan Karakaya ve 10 aylık oğlu Bedirhan Mustafa'nın cenazeleri törenin ardından İlçe Mezarlığı içerisindeki şehitliğe götürüldü. Ardından burada sırayla anne ve oğlunun cenazeleri yan yana toprağa verildi. Jandarma Astsubay Çavuş Serkan Karakaya, minik tabutundan çıkardığı oğlunun kefene sarılı bedenini son kez öptükten sonra kendi elleriyle kabre koydu. Bu anlar ise cenazede bulunanlara duygu dolu anlar yaşattı. Cenazelerin toprağa verilmesinin ardından anne ve oğlunun mezarları güllerle kaplanırken, özellikle küçük çocukların minik Bedirhan Mustafa'nın mezarına ilgi gösterdikleri görüldü. Cenazelerin defninin ardından tabutlarına sarılı bayraklar ve fotoğraflar, AK Parti Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz tarafından yakınlarına teslim edildi.
Görüntü Dökümü:
-Cenazelerin toprağa verilişi
-Babanın oğlunu öperek kabre koyması
-Yakınlarına bayrak teslimi
-Mezarların çiçeklerle kaplanması
Haber-Kamera: SİVAS, DHA
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YUSUFELİ'NDE SEL MADEN OCAĞI GİRİŞİNİ KAPATTI; 3 İŞÇİ MAHSUR (1)
ARTVİN'in Yusufeli ilçesinde şiddetli yağış sonrası oluşan sel, maden ocağı tünelinin girişini kapattı, 3 işçi mahsur kaldı.
Yusufeli ilçesinde şiddetli yağış sonrası Dokumacılar köyünde sel meydana geldi. Köyün üst yamacında bir özel şirket tarafından açılan maden ocağı tünelinin girişi sel nedeniyle kapandı. Tünelde 3 işçi mahsur kaldı. Haber verilmesi üzerine bölgeye kurtarma ekipleri sevk edildi. Şirkete ait iş makineleri de kapanan tünelin girişini açmak için çalışma başlattı.
Artvin Valisi Ömer Doğanay, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) yaptığı açıklamada aşırı yağışlar nedeniyle selin meydana geldiği Dokumacılar köyünde tünel girişinin kapandığını belirterek içerisinde 3 işçinin mahsur kaldığını belirtti. Vali Doğanay, "İşçiler ile irtibat sağlandı. Ekipler mahsur kalan işçileri kurtarmak için çalışıyor" dedi.
ARTVİN-DHA
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DİYARBAKIR'DA ARAZİ KAVGASI: 1 ÖLÜ, 3 YARALI
DİYARBAKIR'ın Silvan ilçesinde komşu köylerdeki iki aile arasında çıkan arazi kavgasında Vedat Koyun (39) yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.
Silvan ilçesine bağlı Sulubağ ile Bağdere köylerindeki iki aile arasında, bugün öğle saatlerinde arazi yüzünden tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olay sırasında, iki ailenin gençleri, taş ve sopalarla birbirlerine saldırdı. Silahların da kullandığı kavgada, Vedat Koyun olay yerinde yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma, tarafların tekrar karşı karşıya gelmemesi için yoğun güvenlik önlemi alırken, yaralılar ilk müdahalelerinin ardından ilçede bulunan devlet hastanesine kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
Hastane önünden detaylar
İhsan YILMAZ/SİLVAN (Diyarbakır), (DHA)
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BABA-OĞUL İNTİKAM İÇİN 10 YAŞINDAKİ KIZ ÇOCUĞUNA CİNSEL İSTİSMARDA BULUNDU
AYDIN'ın İncirliova ilçesinde 10 yaşındaki E.T.'ye cinsel istismarda bulunduğunu suçlamasıyla gözaltına alınan Mehmet A. ile oğlu Halil İbrahim A. tutuklandı. Yapılan araştırmada baba ile oğlunun iddiaya göre intikam amaçlı bu korkunç olayı gerçekleştirdikleri ortaya çıktı. Tacize uğrayan küçük kızın babasının 2,5 yıl önce bir arkadaşı ile birlikte Mehmet A.'nın oğlu T.A.'ya tecavüz ettikleri ve 28 yıl 9'ar hapse mahkum oldukları belirlendi.
İncirliova'nın kırsal Yazıdere Mahallesi'nde oturan ve eşi tecavüz suçundan cezaevinde bulunan F.T., dün jandarmaya başvurup, Mehmet A. ile oğlu Halil İbrahim A.'nın, 10 yaşındaki kızı E.T.'ye cinsel istismarda bulunduğunu ileri sürüp, şikayetçi oldu. İddiaya göre intikam amaçlı cinsel taciz şikayeti üzerine, pedagog eşliğinde ifadesi alınan E.T.'nin, hastanede yapılan sağlık kontrolünde makatına sert bir cisim sokularak cinsel istismarda bulunulduğu belirlendi. Bunun üzerine jandarma, Mehmet A. ve oğlu Halil İbrahim A.'yı bu sabah evlerinde yakalayıp, gözaltına aldı. Suçlamaları kabul etmeyen baba-oğul, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.
CİNSEL İSTİSMARIN ARDINDAN KORKUNÇ İNTİKAM ÇIKTI
Olayla ilgili yürütülen soruşturmada, küçük kızın cinsel istismara uğramasının ardından 2.5 yıl öncesine dayanan korkunç bir intikam planı ortaya çıktı. Kırsal Yazıdere Mahallesi'nde besicilik ve çiftçilik yapan T.A., 17 Şubat 2016 tarihinde, jandarmaya gidip, bir çiftlik evinde birlikte içki içtiği arkadaşları Mehmet T. (43) ve Murat Aydın'ın (35) kendisine bir hafta süreyle tecavüz edip, fotoğraf ve görüntülerini çektiklerini, şantaj yaptıklarını ileri sürüp, şikayetçi oldu. Jandarma, şikayet üzerine iki şüpheliyi gözaltına aldı. Tutuklanan şüpheliler hakkında Aydın 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Geçen 25 Mayıs'ta kararını veren mahkeme, tutuklu sanıklar Mehmet T. ve Murat Aydın'a 28 yıl 9'ar ay hapis cezası verdi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
Adliyeden detay
Şüphelilerin araca bindirilirken fotoları
Burhan CEYHAN/İNCİRLİOVA (Aydın), (DHA)
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ARTVİN'DE FIRTINA ÇATILARI UÇURDU
ARTVİN'in Yusufeli ilçesinde, etkili olan fırtına hayatı olumsuz etkiledi, bazı evlerin çatılarını uçurdu.
Yusufeli ilçesinde saat 16.00 sıralarında etkili olan şiddetli yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Çevreli köyünde fırtınanın etkisiyle bazı evlerin çatıları uçtu, çatılardaki enerji panelleri parçalandı. Vatandaşlar uçan çatı enkazlarını yollardan kaldırmaya çalıştı. Köye ulaşan AFAD ekipleri ise hasar tespit çalışması başlattı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
Yağmur detayı
Çatılardan detay
Haber-Kamera: Nusret DURUR ARTVİN-DHA
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