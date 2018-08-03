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DHA YURT BÜLTENİ 19

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.08.2018 23:05 | Son Güncelleme

BURSA'DA BOŞ ARAZİDE ERKEK CESEDİ BULUNDU   BURSA'da, Erol Çelik'in (26) çevre yolu kenarındaki boş arazide cesedi bulundu.

BURSA'DA BOŞ ARAZİDE ERKEK CESEDİ BULUNDU

BURSA'da, Erol Çelik'in (26) çevre yolu kenarındaki boş arazide cesedi bulundu.

Akşam saatlerinde, merkez Yıldırım ilçesi, Şirinevler Mahallesi'nde çevre yolu kenarındaki arazide erkek cesedi görenler polise haber verdi. Polisin incelemesinde cesedin, Erol Çelik'e ait olduğu belirlendi. Cesedin üzerinde kesi ve yara izine rastlanmadı. Çevrede yapılan araştırmanın ardından ceset, Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Çelik'in ölüm nedeni, otopside belirlenecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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-Olay yerinden detaylar
-Polis ekiplerinin çalışmaları

SÜRE:1.02 BOYUT: 116 MB

Haber-Kamera: Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)

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KIZ ÇOCUĞUNA YÖNELİK TACİZ İDDİASI, MAHALLEYİ AYAĞA KALDIRDI

GAZİANTEP’te Suriye uyruklu Y.M.’nin seyyar satıcılık yaptığı mahallede 8 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiası üzerine mahalle sakinleri ayaklandı. Darp edilen Y.M., olay yerine gelen polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, akşam saatlerinde Umut Mahallesi’nde meydana geldi. Seyyar satıcılık yapan Suriyeli Y.M. iddiaya göre, sokakta oynayan bir kız çocuğuna tacizde bulundu. Olayın duyulmasıyla sokağa dökülen mahalle sakinleri, Y.M.’yi darp etti. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri Y.M.’yi linç edilmekten kurtararak gözaltına aldı.

Öfkesi dinmeyen mahalleli cadde üzerinde Suriyelilere ait işyerlerini taşlamak istedi. Olay yerine gelen takviye ekipler kalabalığı dağıtırken, yeni bir olay yaşanmaması için alınan güvenlik önlemleri sürüyor.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Gaziantep Valiliği ise olayla ilgili olarak yazılı açıklama yaptı. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldığı belirtilen açıklamada, "Şehitkamil İlçemiz Umut Mahallesi'nde bugün saat 18.30 sıralarında Suriye uyruklu Y.M. adlı şahsın 8 yaşındaki bir kız çocuğuna yönelik istismar iddiasıyla bir grup vatandaşımızca darp edilmesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğümüz ekiplerince Şüpheli Y.M. gözaltına alınarak olaya ilişkin tahkikat başlatılmıştır" denildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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- Olayın meydana geldiği sokak
- Sokaktaki polisler
- Suriyelilere ait kapalı işyerleri
- Genel ve detay görüntüler
GÖRÜNTÜ BOYUTU: 58 MB

Haber-Kamera: Eyyüp BURUN-GAZİANTEP-DHA)

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'155'İ ARAYIP TEHDİT ETTİ, GELEN POLİSLERE ATEŞ AÇINCA VURULARAK YAKALANDI

ADIYAMAN'da, '155 Polis İmdat' ile '112 Acil Sağlık' hatlarını arayıp görevlilere hakaret edip tehditler savurduktan sonra verdiği adrese gelen polislere tabanca ve pompalı tüfekle rastgele ateş eden psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Mehmet Fevzi K. (51), ayağından vurularak etkisiz hale getirildi.

Olay, akşam saatlerinde Varlık Mahallesi'nde meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Mehmet Fevzi K., '155 Polis İmdat' ile '112 Acil Sağlık' hatlarını arayarak adresini verdikten sonra görevlilere hakaret edip, tehditler savurdu. Mehmet Fevzi K., bir süre sonra adresine gelen polisleri görünce pompalı tüfek ve tabancayla rastgele ateş açtı. Polislerin uyarısına rağmen ateş etmeyi sürdüren Mehmet Fevzi K., polis tarafından tabancayla ayağından vurularak etkisiz hale getirildi. Yaralanan Mehmet Fevzi K., ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedavi altına alınan şüphelinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Olayda ateş açılan polisler şans eseri yaralanmazken, güvenlik güçlerine ait isabet alan motosiklet kullanılamaz hale geldi. Ekipler, ruhsatsız olduğu belirlenen tabanca ve tüfeğe el koydu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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- Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi
- Ambulansın acil servise girişi
- Şüpheli elleri sedyeye kelepçeli acile götürülmesi
- Olay yeri
- Polislerin önlem alması
- Polislerin inceleme yapması
- Yerde bulunan boş kovanlar
- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA)

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