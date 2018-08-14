DHA YURT BÜLTENİ - 19

Çöken tavanın altında kalan baba öldü, kızı yaralandı SİVAS'ın Yıldızeli ilçesinde tek katlı kerpiç bir evde, tamirat sırasında tavanın çökmesiyle altında kalan Hacı Gümüştaş(56) hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde Sivas'ın Yıldızeli ilçesine bağlı Yukarıekecik köyünde meydana geldi. Kerpiç evin üstüne toprak atan Hacı Gümüştaş daha sonra eve girdi. Toprağın ağırlığına dayanamayan tavan, Hacı Gümüştaş ve kızı Serap Gümüştaş'ın (19) üzerine çöktü. Olayı gören komşuları kendi imkanlarıyla baba kızı enkaz altından çıkardı. Baba, kız olay yerine gelen sağlık ekiplerince Yıldızeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hacı Gümüştaş, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kızı Serap Gümüştaş ise ambulansla Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi acil servisine sevk edildi. Serap Gümüştaş'ın vücudunun değişik yerlerinde kırıklar olduğu, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Baba-kızın enkazdan çıkarılmasına yardım eden komşusu Mustafa Erdoğan, "Eski kara yapı bina olduğu gibi üstlerine çökmüş. 2 kişi altında kalmış. Ben sonra yetiştim. Gittiğimde köylüler elleriyle kazıp çıkarmaya çalışıyorlardı. Ağaç altından çıkardılar." dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Acil servisten görüntüler

-Yaralı kızın görüntüsü

-Görgü tanığının konuşmaları

-Olay yeri fotoları Haber-Kamera: İrfan ÖZŞEKER-Hakan KALELİ /SİVAS,(DHA) Dereye uçan otomobilden çıkarılan genç kız nişanlısının yanına koştu ZONGULDAK'ta kontrolden çıkarak dereye uçan otomobilden hafif sıyrıklarla çıkarılan Hanife Kabasakal, kazada yaralanan ve ambulansta tedavi gören nişanlası Mücahit Kır'ın yanına koşarak 'Aşkım iyi misin?' diyerek gözyaşı döktü.

Kaza, saat 22.00 sıralarında Zonguldak-Ankara Karayolu'nun Karaman mevkiinde meydana geldi. Mücahit Kır yönetimindeki 67 NF 484 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yaklaşık 20 metre yükseklikten dereye uçtu. Diğer sürücülerin haber vermesinin ardından kaza yerine polis, AFAD ve sağlık ekipleri yönlendirildi. AFAD ve sağlık ekipleri ters dönen araçtan önce sürücü Mücahit Kır'ı çıkarttı. Sedyeyle yola çıkarılan Mücahit Kır, ambulansa alındı. Ardından hafif yaralı olan nişanlısı Hanife Kabasakal araçtan kurtarıldı. Araçtan çıkar çıkmaz nişanlısının bulunduğu ambulansa koşan Hanife Kabasakal, bilinci kapalı olan Mücahit Kır'a "Aşkım iyi misin?" diye seslenerek gözyaşı döktü. Bir süre nişanlısının yanında duran Hanife Kabasakal, ardından sağlık ekipleri tarafından başka ambulansa alındı.

Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan Kabasakal ve Kır'ın sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.