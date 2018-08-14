DHA YURT BÜLTENİ 19

BATMAN'DA EVDE PATLAMA: 2'Sİ AĞIR, 4 ÇOCUK YARALI

BATMAN merkez Yeşiltepe Mahallesi'nde bir evde henüz belirlenemeyen bir nedenle meydana gelen patlamada, 2'si ağır, 4 çocuk yaralandı.

Merkez Yeşiltepe Mahallesi'nde bir evde bugün saat 17.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Patlamada, 2'si ağır, 4 çocuk yaralandı. Olay yerine polis, iftaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuklar devlet hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı. Polis, patlamanın gerçekleştirdiği evde inceleme başlattı. Patlamanının kesin nedeni ile ilgili patlayıcı uzmanlarının çalışması sürüyor. Batman Bölge Devlet Hastanasi'nde tedavisi süren çocukların; kardeş olan Harun D. (12), Mervan D. (6), Servan D. (4) ve kuzenleri Enes D. (9) olduğu belirtildi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Batman Valiliği'nin, yaşanan patlama ile ilgili yaptığı yazılı açıklamada ise, merkez Yeşiltepe Mahallesi'nde bir evin bahçesinde nedeni belli olmayan patlama sonucu yaşları 4, 6, 9 ve 12 olmak üzere 4 çocuğun yaralandığı belirtilerek, "Yararlanan çocuklar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştır. Çocuklardan 2’si ayakta tedavi edilirken, 2’sinin ise hastanede tedavileri devam etmektir. Patlamada yararlanan çocukların hayati tehlikesi bulunmamaktadır. Olayla ilgili inceleme devam etmektedir. Teknik incelemenin tamamlanmasının ardından gerekli açıklama yapılacaktır" denildi.