DHA YURT BÜLTENİ-2

1)KAŞ'TA HORTUM KORKUTTU ANTALYA'nın Kaş ilçesindeki ünlü Patara Plajı'nda denizde çıkan hortum sera üreticilerini korkuttu.

Kaş Patara Plajı'nda denizin üstünde dün akşam saatlerinde hortum çıktı. Yeşilköy, Ova, Kınık, Çavdır, Palamut ve Çayköy mahallelerindeki sera üreticileri hortum nedeniyle korkulu anlar yaşadı. Birçok sera üreticisi seralarının havalandırmalarını kapattı. Denizin üstünde bir süre kalan hortum daha sonra gözden kayboldu. Bölgedeki sera üreticileri de derin bir nefes aldı. Ahmet ACAR/KAŞ, (DHA) - 2)ÇORUM'DA ALACAK VERECEK MESELESİ CİNAYETİ ÇORUM'da alacak verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada 42 yaşındaki Bektaş Kışla tabancayla vurularak öldürüldü.

Olay, Yavruturna mahallesi Esnafevler 6' sokakta bu gece 00.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre Bektaş Kışla ile 54 yaşındaki Muammer U., alacak verecek meselesi yüzünden tartıştı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Muammer U., üzerindeki tabanca ile Bektaş Kışla'ya peş peşe ateş etti. Kışla, kalbine ve vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden 5 kurşunla vuruldu. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri Kışla'nın öldüğünü belirledi. Şüpheli Muammer U., ise suç aleti tabancayla birlikte polis tarafından yakalandı. Polis cinayetin işlendiği alanda 7 adet boş kovan buldu. Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Kışla'nın cenazesi otopsi yapılmak üzere Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. 1.22 promil alkollü olduğu tespit edilen Muammer U. ilk ifadesinde "Bektaş Kışla isimli şahıstan 15 bin TL, alacağım vardı. Paramı istedim, vermedi ve bana küfür etti. Bende ateş ettim" dedi. Polis şüphelinin evinde yaptığı aramada ise iki adet pompalı tüfek, 9 fişek ele geçirdi. Olayla ilgili polis tarafından başlatılan soruşturmanını devam ettiği belirtildi.

Görüntü Dökümü :

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-Olay yerinden detay

-Öldürülen Bektaş Kışla'nın cenazesi

-Sağlık görevlilerinin müdahalesi

-Şüpheli Muammer U'nun polis aracına alınışı

-Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması

-Detaylar

(SÜRE: 3 Dk) (BOYUT: 380 MB)

Haber-Kamera:Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA) ========================================================== 3)EŞİNİN EVE KİLİTLEDİĞİ KADINI, POLİS KURTARDI ADANA'da eşi Cafer Özveren'in (24) kıskandığı için eve kilitlediği Gözde Özveren (22), polis tarafından pencere kürekle kırılarak kurtarıldı.

Olay, merkez Seyhan ilçesi Narlıca Mahallesi'nde meydana geldi. Birbirlerini severek evlenen Gözde ve Cafer Özveren arasında zaman zaman tartışma yaşamaya başladı. Eşini aşırı kıskanan Cafer Özveren, dışarı çıkmaması için olay günü sabah erken saatlerde Gözde Özveren'in üzerine kapıyı kilitleyerek evden çıktı. Saatlerce evde mahsur kalan Gözde Özveren, ihtiyaçlarını karşılamak için evden çıkamayınca çilingir çağırıp kapıyı açtırmak istedi. Gelen çilingir kapıyı 50 liraya açacağını söyledi. Genç kadın üzerinde para olmadığını söylemesi üzerine çilingir kapıyı açmadan ayrıldı. Bunun üzerine Özveren, 155'i arayıp polislerden yardım istedi.