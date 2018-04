DHA YURT BÜLTENİ-2

Haber- Kamera: Kadir ÖZEN/İZMİR,(DHA)

=========================================

Elektrik saatini okuyan görevliye pitbull saldırdı

Erzurum'da Aras Elektrik Dağıtım şirketinde çalışan İdris Can, girdiği evde sayaç okuyup, fatura yazdıktan sonra giderken bahçedeki pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğradı. Elindeki endeks okuma cihazıyla köpeğe vurarak kurtulan İdris Can'ın parçalanan kolları ameliyata edildi

Olay 4 Nisan günü merkez Yakutiye ilçesindeki Muratpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Mesai arkadaşları ile birlikte mahalleye dağılarak tek tek elektrik sayaçlarını okumaya başlayan evli 3 çocuk babası İdris Can (37) dört evin bulunduğu bahçeli bir eve girdi. Binada bulunan tek sayacı okuyup faturayı yazdıktan sonra çıkan Can, pitbulla karşılaştı. Zincirle bağlı olduğu ağacı söküp gelen pitbull Can'ın yüzüne doğru hamle yaptı. Sol eli ile yüzünü koruyan Can sağ elindeki endeks okuma makinesi ile köpeğe vurmaya başladı. Bu kez sağ elini yakalayan Pitbull, Can'ın kolunu parçaladı. Çamurdan ayağı kayıp yere düşen Can soğukkanlılığını koruyan yerden kalkıp köpeğe bu kez yumruklarla vurmaya başladı. Köpeğin elinden kurtulup uzaklaşan Can, haber verdiği arkadaşları ile birlikte Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine Acil Servis'e götürüldü. Yapılan ilk müdahalenin ardından sağ kolunda tendon yırtığı oluşan Can ameliyata edildi. Yaklaşık 3 saat süren başarılı ameliyat sonrası Ortopedi Servisi'nde tedavi alınan İdris Can, "Arkadaşlarla ayrılıp sayaçları okuyorduk. Ben bahçeli eski bir binaya girdim. 4 ev vardı ama üçü boştu. Bir tek sayacı yazıp binadan bahçeye çıktım. Karşımda bağlandığı küçük bir ağacı yerinden söküp gelen pitbullu gördüm. Ne yapayım diye düşünürken üzerime saldırdı. Canımı zor kurtardım. Biraz cesaretim olmasa köpek kolumu parçalar belki de beni öldürürdü. Köpeğin sahibi hakkında şikâyetçi oldum" diye konuştu.