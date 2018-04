DHA YURT BÜLTENİ-2 

BALIKESİR’in Edremit ilçesi Akçay Mahallesinde yavru köpekleri zehirlenen Senay Karagözoğlu tepkisini, sitem dolu sözlerini ve ölen köpeklerinin resimlerinin yer aldığı pankartları penceresine asarak gösterdi. Karagözoğlu, “Kendim Ankara’ya taşınıyorum. Bu evi de satmıyorum. Ben ölene kadar bu vahşeti yapanların vicdanı sızlasınö dedi. Edremit’in turistik Akçay Mahallesinde yaşayan emekli Senay Karagözoğlu (65), sahiplendiği sokak köpeği yavrularının zehirlenmesini pankartlarla protesto etti. ‘Canları zehirleyen, zehirleten cani yaratıklar! Şerefsizler soyunuz kurusun… Beter acıyla can veresiniz!!!’ yazılı pankartları Akçay'daki evinin pencerelerine astı. Karagözoğlu, 2016 Haziran ayında Akçay'da bulunan yazlığının bahçesinde 9 yavru doğuran köpeği sahiplenerek 'Anne' ismini verdi. Kanlı ishal hastalığına yakalanan birer aylık 9 yavrudan 5'i öldü. İyileşen 4 yavrunun birini Ankara da bulunan akrabasına sahiplendirdiğini söyleyen Karagözoğlu, "Köpekleri önceden sever ancak dokunamazdım. Anne ve yavruları bana bu sevgiyi tam olarak aşıladı. ‘Anne’ adını verdiğim köpek ve yavruları olan Ortanca, Sarı ve Uysal’a ben bakmaya başladım. Aşıları ve karneleri olan köpeklerime kimi komşular sahip çıkarken, kimisi de istemiyordu" dedi. KÖPEKLER İÇİN ANKARA DA BAHÇELİ EV Akçay da oturduğu apartmanın yönetim toplantısında ise komşuları oy çokluğu ile köpeklerin buradan gönderilmesini istedi. Bunun üzerine süre isteyip Ankara’ya giden Senay Karagözoğlu, bahçeli bir villa aldı. Ankara da yeni aldığı evin devir işlemlerini yapan ve dizayn eden Karagözoğlu, Akçay’a köpeklerini almak üzere dönüş hazırlıklarını yaparken zehirlenme haberini aldı. Hayatında ikinci büyük travmayı yaşadığını söyleyen Karagözolu, “30 yıl önce annemi kaybettiğim zaman zor toparladım. Uzun süre psikolojik tedavi gördüm. Yavru köpekler bana çok iyi gelmişti. Annemin öldüğüne hala inanamadığım gibi köpeklerin öldüğüne de inanamıyorum. Sanki arka sokaktan çıkıp geleceklermiş gibi düşünüyorumö diye konuştu. ‘BEN BURADA YAŞAMAYACAĞIM, KİMSE DE UNUTAMAYACAK’ Artık Akçay’da kesinlikle yaşamak istemediğini ve bu evinde kendisine köpeklerini hatırlattığını belirten Karagözoğlu, ‘Anne’ isimli köpeği ile birlikte Ankara’ya yerleşeceğini söyledi. Akçay’da bulunan evini de satmayacağını belirten Karagözoğlu, sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Nisan ayında sağlık kontrollerim var. Veterinerimiz ile görüştüm. Ardından Akçay’a tekrar gelip, 4-5 gün boyunca ‘Anne’yi uysallaştırıp, yola hazırlayacağım. Bundan sonra sadece arada pankartın düşüp düşmediğini kontrol etmek için Akçay’a gelirim. Burayı hatırlamak istemiyorum. Artık Akçay da yaşamak istemiyorum. Bu ev böyle resimlerle duracak. Bu katliamı yapanların vicdanı sızlasın diye de 1. katta bulunan evimin bütün camlarını resimlerle ve yazıyla kapladım.ö 'KANDİL GECESİ ZEHİRLEDİLER' Apartman sakinlerinde Pelin Uzun, 'Anne' ismini verdikleri köpeğin apartmanın bahçesinde doğum yaptığını ve sonrasında ona yardım edip, karnını doyurduklarını söyledi. Zamanla aralarında bağ oluştuğunu söyleyen Uzun, "Senay ablaya köpeklerin bakımında bende yardımcı oluyordum. Bazı komşularımız köpekleri istemeyince Ankara'ya götürmeye karar verdi. Olayın olduğu gün de burada yoktu. Kandil gecesi burada köpeklere zehirli et vermişler. Kim bu hayvanlara eziyet ettiyse bulunmasını istiyoruz" dedi.

Erciyes dağında kayak sezonu taşımalı karla 15 Nisan'a kadar uzadı

TÜRKİYE'nin önemli kayak merkezlerinden Erciyes dağında 30 Kasım'da açılan kayak sezonu, Hisarcıkkapı Keven tesislerinde 15 Nisan'da kapanacak. Erciyes AŞ tarafından, aniden artan hava sıcaklığı nedeniyle bu pistte açılan yerlere, yüksek kesimlerden kamyon kamyon kar getirilerek takviye ediliyor. Erciyes AŞ Genel Müdürü Murat Cahit Cıngı, " Türkiye'de ve Avrupa'da kayak sezonunu en erken açan,en son kapatan merkez Erciyes"dedi

Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahit Cıngı, son yağışlarla birlikte Erciyes Kayak Merkezi’nde Nisan ayının ortasına kadar kayak yapılabileceğini söyledi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Cıngı, “Erciyes’te kayak sezonu tüm hızıyla beraber devam ediyor. Hakikaten son beş yıldır nerdeyse her yıl Erciyes’in ziyaretçisi katlanarak, arttı. Şunu söyleyebilirim . Bundan 5-6 sene önce hafta sonlarındaki kalıcı ve günü birlik sayısını artık, hafta içi her hangi bir günde yakalayabiliyoruz. Bugün mesela artık Nisan ayının ilk haftasındayız. Hem Türkiye de hem de dünyada birçok kayak tesisleri kapandı faaliyetlerine son verdi. Ancak, Allah’a çok şükür Erciyes’teki pistler açık ve pistlerimiz tıklım tıklım dolu. Birçok şehirden vatandaşımız geliyor. Ülkemizin her yerinden gelen araç plakalar var. Çok şükür insanlar güzel bir havada içerisinde kayak yapıyorlar. Pistlerimiz çok iyi noktada. Baktığımız zaman her yıl istatistiklerde ciddi oranda bir artışımız oluyor. Havaların mevsim normallerinin üzerinde sıcak gitmesi nedeniyle, suni karlama makinalarımız çalışmıyor.Bunun yerine Tekir keven pistine kayakseverler 15 nisan'a kadar yararlansın diye geceleri kamyonlarla kar taşıyıp,açılan yerleri kapatıyoruz ö diye konuştu