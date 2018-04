DHA YURT BÜLTENİ-2 

ERZURUM'un Aşkale ilçesindeki Geri Gönderme Merkezi'nde işlemleri tamamlanan Afganistan uyruklu 227 kaçak, Erzurum Havalimanı'ndan sabaha karşı charter seferle sınır dışı edildi. Türkiye'ye yasa dışı yollarla giriş yaptıktan sonra Van ve Ağrı üzerinde hiçbir engele takılmadan karayolu ile günlerce yürüyerek Erzurum'a kadar gelen göçmenlerin 'umuda yolculuğu' kısa sürdü. Erzurum'da güvenlik güçleri tarafından yakalanan ve sayıları her geçen gün artan kaçaklar için İçişleri Bakanlığı düğmeye bastı. Aşkale ilçesindeki Geri Gönderme Merkezi'nde işlemleri tamamlanan Afganistan uyruklu 691 kaçaktan 227'si bugün sabaha karşı Erzurum'dan Kabil'e düzenlenen charter seferle sınır dışı edildi. İşlemleri tamamlanan 464 göçmenin de sınır dışı edileceğini belirten Geri Gönderme Merkezi yetkilileri, şu an Erzurum'da bulunan yaklaşık 3 bin göçmenin bir ay içerisinde ülkelrine gönderileceğini söyledi. 'ARALARINDA 7-8 KEZ GİDİP GELEN VAR' Afganistan Havayolları Satış Sorumlusu Süheyla Shalizi, büyük çoğunluğu genç erkeklerden oluşan Afganistanlılar'ın, 4 saatlik bir yolculuktan sonra ülkelerinde olacağını söyledi. Buradan giden kaçakların tekrar Türkiye'ye döneceğini söyleyen vurgulayan Shalizi, "24 saat içerisinde 691 Afgan 3 uçakla gönderilecek. Bunadan giden gençlerin çoğu tekrar döneceğini söylüyor. Aralarında 7-8 kez gidip gelen var" diye konuştu. GERİ DÖNECEKLERİNİ SÖYLEDİLER Afganistan'dan çıktıkları umuda yolculuğun Erzurum'da sona erdiğini söyleyen kaçaklar, ise Taliban'dan canlarını kurtarmak ve çalışmak için geldiklerini söyde.i Kaçaklar, ya yasa dışı yollardan ya da pasaportlu olarak geri döneceklerini söyledi.GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü ekipleri Kars'ta bir aracın çarpması sonucu ağır yaralanan hamile bir tilkiyi ihbar üzerine olay yerine giderek tedavisi için Kafkas Üniversitesi Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine getirdi. Merkezde bir mucize gerçekleşti ve tedavisi devam eden yaralı tilki 3 yavru dünyaya getirdi. Geçtiğimiz günlerde Kars-Ardahan Devlet Karayolu kenarında bir aracın ezmesi neticesinde ağır yaralı halde bulunan Kızıl Tilki ( Vulpes vulpes) DKMP ekipleri tarafından tedavisi için Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından yapımı gerçekleştirilen Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine getirildi. Hemen tedavi altına alınan ağır yaralı tilkinin yapılan ultrason muayenesi sonrasında belden arka ayaklara kadar kısmi felç yaşadığı tespit edildi. HAMİLE TİLKİ TEDAVİSİ SIRASINDA 3 YAVRU DÜNYAYA GETİRDİ Ultrason esnasında hayvanın hamile olduğunu da tespit eden ekipler yaralı hayvanı iyileştirmek ve doğumu sağlıklı bir şekilde gerçekleştirmek için büyük bir gayret gösterdi. Uzun yıllardır Kars'ta yaban hayatı gözlemlerinde bulunan ve bu konularda yeterli tecrübeye sahip ekipler ortalama sıcaklık 12 dereceyi bulduğunda hayvanlarda doğum gerçekleştiği bilgisi üzerine beklenmeye başlandı. Bu arada tedavisi devam eden yaralı ve hamile tilki sıcaklık ortalamasının 12 dereceyi bulduğu 4 Nisan Çarşamba günü tabii yollarla doğumu gerçekleştirdi ve 3 yavru dünyaya getirdi. BÜTÜN ÇABALARA RAĞMEN YAVRULARDAN BİRİ OKSİJENSİZ KALDIĞI İÇİN KURTARILAMADI Felçli tilkinin sağlıklı bir şekilde doğum yapması için Kafkas Üniversitesi Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Doç. Dr. Metin Öğün ve ekibinin büyük gayret gösterdiğini belirten Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu ise öArkadaşlarımız anneyi iyileştirmek, yavruların anneyi emmesini sağlayarak hayata tutundurmak için geceden itibaren nöbet tuttu. Fakat yavrulardan biri oksijensiz kalması sebebi ile her türlü çabaya rağmen kurtarılamadıö dedi. HAYATTA KALAN 2 YAVRUNUN SAĞLIK DURUMU İYİ Hayatta kalmaları sağlanan diğer iki yavru tilkinin sağlık durumlarının şu an için gayet iyi olduğunu belirten Prof. Dr. Veysel Eroğlu “Anne tilkinin genel kondisyon şartlarının çok iyi olmaması sebebi ile anne tarafından kısmen karşılanabilen yavruların besin ihtiyacı ekibimizin hazırladığı özel mama karışımları ile sağlanıyor. Gerek DKMP ekiplerimiz gerekse Kafkas Üniversitesi Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi ekipleri bu yavruların ve annenin sağlıklı bir şekilde hayatını sürdürebilmeleri için elinden gelen gayreti gösteriyorö değerlendirmesinde bulundu.

Haber- Kamera: Cihan KAYA / ORTACA (Muğla), (DHA)

Datça'nın nostalji müzesi

MUĞLA'nın Datça ilçesinde 12 yıl önce faaliyete geçen küçük bir otel, lobisinde sergilenen nostaljik eşyalarla adeta müzeyi andırıyor.

Datça merkezindeki Saklıkoy'da bulunan 17 odalı ve 40 yatak kapasiteli bir otel, müzeyi andıran özelliğiyle dikkat çekiyor. Rengarenk desenlerle boyanmış giriş merdivenleriyle de dikkat çeken otelin, resepsiyon başta olmak üzere tüm lobisi ve giriş katında binlerce kentin geçmiş kimliğini yansıtan obje sergileniyor. Datça'da bir zamanlar günlük yaşamın vazgeçilmezi olan ve artık unutulmaya yüz tutan tarihi eşyaların yanı sıra Türkiye'nin değişik yörelerinden ve dünyanın pek çok ülkesinden getirilen çok nadide eşyalar, görenlerin ilgisini çekiyor.

ÇOK İLGİ GÖRÜYOR

Türkiye Küçük Oteller Derneği Başkan Yardımcısı ve Datça Turizm Otelciler Derneği Başkanı olan otelin sahibi Bülent Sancakdar, eski eşyaları toplama merakının çok eski yıllarda başladığını söyledi. İnşaatçılık yaptığı için, eski binaları yıkarken atılan eşyaları biriktirmeye başladığını ifade eden Sancaktar, "12 yıl önce bu oteli açınca, bazı eski eşyaları, otelin giriş bölümünde sergilemeye başladım. Çok ilgi görünce, buradaki eski eşyaların sayısı her geçen gün arttı. Otelimizin müdavimi olan misafirler, her yıl tatile geldiklerinde, değişiklikleri merak eder oldular. Bir sonraki yıl, hangi eşyaların koleksiyona katıldığını sormaları, bizi daha fazla isteklendirdi. Onların bu merakını karşılamak için, bir zamanlar günlük hayatımızda kullandığımız ancak artık pek göremediğimiz eşyaları toplayıp, koleksiyonumuza katmaya başladık" dedi.

OTEL MÜŞTERİLERİ BİLE EŞYA GETİRİYOR

Datça'ya özgü kap kaçak, çanak-çömlek gibi bir zamanlar kullanılan eski eşyaları sergilemeye özel önem gösterdiklerini belirten Sancakdar, "Eski kapı ve kilitlerden, lambalı radyolara, eski piyanolardan daktilo ve eski koltuk takımlarına kadar pek çok eşya burada yer alıyor. Her birinin ayrı bir hikayesi var. Koleksiyonluk eşyalar arttıkça, yurt dışı seyahatlerim sırasında, ABD'den Nepal'e, İspanya'dan Polonya, İtalya, Makedonya, Sri Lanka'ya kadar pek çok ülkeden, orada olup da ülkemizde çok nadir bulunan objeleri getirmeye başladım. Yurt dışından gelen misafirler de koleksiyona büyük katkı sağlıyor. Her yıl otelimize tatile gelirken, beraberlerinde kendi ülkelerinden bir eşyayı koleksiyonumuza bağışlıyorlar. Dikiş makineleri, döküm sobalar, hatta ABD'li Kızılderililerin totemlerini getirenler bile oldu" diye konuştu.

ANILAR YAŞATILIYOR

Otel lobisinin, giderek bir müze gibi olduğunu söyleyen Sancakdar, "Burada, binlerce obje bulunuyor. Daha sandıklarda sergilemeye çıkaramadığımız çok eski eşyalar var. Datça ipeği ile işlenmiş çok eski yıllara ait iğne oyalarını henüz sandıktan çıkarmadık. Buradaki eşyaların birçoğu çöpe gitmekten kurularak, tekrar hayat buldu. En çok dikkat çeken ise çocukluk yıllarımızda evlerimizde kullandığımız, ancak artık sadece anılarda yaşayan eşyalar oyluyor. İnsanlar, bir zamanlar kendi çocukluk yıllarında kullandıkları eşyaları burada görünce hüzünlenip, anılarında çocukluk yıllarına dönüyorlar" dedi.