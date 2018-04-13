DHA YURT BÜLTENİ-2

KONYA 'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri'nde sözleşmeli personel olarak yetiştirdiği kripto olarak bilinen 70 muvazzaf asker hakkında yakalama kararı çıkarıldı. 34 ilde düzenlenen operasyonda gözaltı işlemleri sürerken, şüphelilerin örgütün ışık evlerinde yetişen, örgüte sadakatinden şüphe edilmeyen, örgütün kendisine verdiği her türlü görevi yerine getirmeye hazır olan, şakirtlik seviyesi yüksek olan, talebe mesullüğü ve asker abiliği yapmış kişiler oldukları belirtildi. Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, daha önce gözaltına alınan askerlerin ve örgütün mahrem imamlarının ifadeleri ve yapılan çalışmalar sonucunda örgütün Türk silahlı Kuvvetleri'ne yerleştirdiği kişiler tespit edildi. TSK'ya yerleştirilenlerin ortaokul, lise, üniversite tahsilleri sırasında örgüte ait öğrenci evlerinde kaldıkları, dönemsel olarak örgütün üniversite yapılanması içerisinde başta talebe mesullüğü olmak üzere mahrem alanda da görev üstlendikleri saptandı. Şüphelilerin örgütün ışık evlerinde yetişen, örgüte sadakatinden şüphe edilmeyen, örgütün kendisine verdiği her türlü görevi yerine getirmeye hazır olan, şakirtlik seviyesi yüksek olan, talebe mesullüğü ve asker abiliği yapmış kişiler oldukları da belirtildi. TSK'ya sözleşmeli personel olarak yerleştirilen mahrem yapılanma içerisinde bulunan 70 muvazzaf askerin yakalanması için karar çıkartıldı. Konya merkezli 34 ilde bu sabah eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonun ve gözaltı işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

İZMİR'in Torbalı ilçesinde yaşayan Özbek asıllı kadın girişimci Gülendar Kibaroğlu, kurutulmuş meyvelerden cips hazırlayarak özellikle çocuklara doğal ve sağlıklı atıştırmalıklar yapıyor. Türkiye'ye 15 yıl önce Özbekistan'tan göç eden Ahıska Türkü Gülendar Kibaroğlu (50) hem bir anne hem de öğretmen olarak çocuklara sağlıklı gıda üretiyor. Torbalı'daki ortaokullarda ücretli fen bilgisi öğretmeni olarak çalışan Kibaroğlu, sanayi sitesinde kiraladığı atölyede ise hiçbir katkı malzemesi kullanmadan meyve kurusu hazırlıyor. Makine mühendisi eşi Mihrali Kibaroğlu'nun (54) projesini çizip hazırladığı iki makineyle kuru meyve üretimine başlayan Kibaroğlu, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı'ndan (KOSGEB) karşılıksız hibe almaya hak kazandı. 6 aydır ailecek üretim yaptıklarını söyleyen Kibaroğlu, "Makinelerimizden biri meyveleri kesiyor biri ise kurutuyor. 17 yaşında lise öğrencisi bir oğlumuz var. Eşim ve oğlum makinelerin vidalarını dahi kendileri taktılar. Hazırladığımız proje beğenildi. Gözetmenlerin önünde üretim yaptık ve projemizi onayladılar. Makineleri ilk kullanan biz olduğumuz için Ar-Ge çalışması devam ediyor. Portakal, elma, cennet elması çok güzel sonuç verdi. Meyvelerin değerlerini kaybetmeden kurutuyoruz" dedi. HEM SAĞLIKLI HEM LEZZETLİ Kuru meyve ve sebzelerden un da elde ettiğini anlatan Gülendar Kibaroğlu, kırmızı pancar, portakal ve havuç ununun faydası kadar yiyeceklere kattığı lezzet ile de beğenildiğini dile getirdi. Kibaroğlu, beyaz undan uzaklaşmak isteyenler için havuç unundan erişte kestiğini söyleyerek şunları anlattı: "Ürünlerimiz en az 6 ay süresince saklanabilir. 300 gramlık paketlerin fiyatı 10 lira. Müşterilerimizi bekliyoruz, sipariş üzerine üretim yapabiliriz. Hiçbir markamız yok. 22 kilo elmadan 3 kilo cips çıkıyor. Hiçbir katkı malzemesi olmadan üretilen meyveleri insanlar kullansın istiyoruz. Hem çocuklar hem yetişkinler rahatlıkla tüketebilir. Örneğin portakal ununun faydalarını anlatmaya başladığımda insanlar internetten araştırıp doğruluğunu anlıyor. Antioksidan niteliğindeki portakal kabuğu doktorlar tarafından da tavsiye ediliyor. Ama biz içini yiyor kabuğunu atıyoruz. Havuç unu da A vitamini yönünden zengin. Bazı çocuklar havuç sevmiyor. Yemeğin içine ununu kattığınızda çocuk havuçtan da vitamini almış oluyor. Keklere kullanılabileceği gibi salataların üzerine serperek de servis edilebilir. Ben de mutfağımda kullanıyorum, oğlum çok seviyor."

Görüntü Dökümü

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-Elmaların makinede dilimlenmesinden görüntü,

-Tepsiye dizilen meyvelerden görüntü,

-Meyvelerin makinede kurutulmasından görüntü,

-Kuru meyvelerin un haline getirilmesinden görüntü,

-Gülendar Kibaroğlu ile röp.

Haber: Nevra UÇKAÇ - Kamera: Tekin GÜRBULAK / İZMİR, (DHA)

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3)RABİA’ NIN ANNESİNE ÇAMAŞIR MAKİNESİ HAYALİ GERÇEKLEŞTİ

MUŞ'un Yeşilova beldesinde yaşayan, ortaokul öğrencisi Rabia Ceylan'ın (12) TÜBİTAK'tan kazandığı para ödülüyle annesi için almayı hayal ettiği çamaşır makinesi, Muş Belediye Başkanı Feyat Asya tarafından alındı. Melek-Hasan Ceylan çiftinin kızları İmam Hatip Ortaokulu 6'ncı sınıf öğrencisi Rabia Ceylan, hazırladığı, "Değerlerimizi ayakta tutmak için 'cebimdeki değerler' ile bir katkı da benden" isimli projesiyle TÜBİTAK'ın Van'da yapılan bölge yarışmasında birinci oldu. 12 hikayeden oluşan cep kitap projesinden 500 TL ödül kazanan Rabia Ceylan, bu parayla çamaşırları elde yıkayan annesine makine almak istedi. Rabia Ceylan, parayla çamaşır makinesi alınamayınca Kayseri'de 7 Mayıs'ta yapılan olan Türkiye finalinde dereceye girmek istediğini söyledi.Rabia'nın başarısı ve isteği DHA'nın haberi ile duyulunca Muş Belediye Başkanı Feyat Asya harekete geçti. Belediye Başkanı Feyat Asya, beraberinde Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat ile birlikte Ceylan ailesinin evine gitti. Başkan Feyat Asya, çamaşır makinesi sürpriziyle Rabia’nın annesi için düşündüğü hayali gerçekleştirdi. Okul tarafından gezi için İstanbul'a gönderilen Rabia ile görüşemeyen Başkan Asya ve Rektör Polat, anne ve babası ile sohbet etti. Başkan Feyat Asya, Rabia'nın başarısı ile gururlandıklarını söyledi.. Rektör Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat ise anne Melek Ceylan'ın kızı için istediği bilgisayarı da kendisinin alacağını söyledi. Rektör Polar, Rabia’nın bundan sonraki öğrenimini Muş dışında gerçekleştirmesi halinde burs, kalacağı yurt ve diğer ihtiyaçlarında destek olacağını ifade etti. Ceylan ailesi Başkan Feyat Asya ve Rektör Fethi Ahmet Polat'a desteklerinden dolayı teşekküt etti. Ayrıca Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü görevlileri de Ceylan ailesini ziyaret ederek isteklerinin olup olmadığını tespit ettiler.

Görüntü Dökümü

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-Başkan ve Rektörün Rabia’nın evine gelmesi

-Rabia’nın anne ve babası Başkan ve Rektörle birlikte

-Belediye Başkanının açıklaması

-Çamaşır makinesinin eve götürülmesinden detaylar

-Rektörün açıklaması

-Babanın açıklaması

-Annenin açıklaması

(Haber-Kamera: Eser AYDIN/ MUŞ, (DHA)