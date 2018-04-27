DHA YURT BÜLTENİ-2

1)DEAŞ'LI KOMUTAN İZMİR'DE YAKALANDI İZMİR'de polisin düzenlediği operasyonda, DEAŞ terör örgütünün komutanlarından olan ve Suriye'deki Şaidat bölgesinde 700 sivilin katledilmesinin sorumluları arasında gösterilen K.E.H.'nin de aralarında bulunduğu Suriyeli 4 kişi yakalandı.

DEAŞ terör örgütünün Suriye'deki komutanlarından olan K.E.H.'nin İzmir'de olduğu bilgisi üzerine, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, İzmir MİT Bölge Başkanlığı'nın koordinesinde operasyon düzenledi. Operasyonda yakalanan K.E.H.'nin terör örgütünün Suriye'nin Deyrizzor şehri ve çevresinin sözde komutanı olduğu belirtildi. Suriye'deki Şaidat bölgesinde 14 Aralık 2017'de 700 sivilin DEAŞ tarafından katledilmesinin sorumluları arasında gösterilen K.E.H.'nin, ayrıca örgütün sözde lideri Ebubekir El-Bağdadi'nin en yakın adamı olan ve Bağdadi öldükten sonra halefi olarak gösterilen, örgüt içinde de kafa keserek sözde infaz videoları yayınlanan Saddam Cemal'in akrabası olduğu tespit edildi.

Operasyon kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'de düzenlediği operasyonlardan kaçan DEAŞ terör örgütünün üst düzey yöneticisi oldukları belirlenen M.M., M.E.Z. ve Ö.M. de İzmir'de yakalandı. Yakalanan şüpheliler sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

Mehmet CANDAN / İZMİR, (DHA ========================================================= 2)BODRUM'A YILMAZ GÜNEY AKADEMİSİ KURULUYOR MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde ünlü sinema sanatçısı ve yönetmen Yılmaz Güney'in adını yaşatmak ve Türk sinemasına yeni yıldızlar yetiştirmek için Yılmaz Güney Akademisi kurulması kararlaştırıldı. Yılmaz Güney'in yıllarca asistanlığını yapan yönetmen Muhammet Arslan'ın öncülüğünde kurulacak akademinin arsası temin edildi, mimari proje için start verildi.

Ünlü sinema oyuncusu, yönetmen, senarist ve yazar Yılmaz Güney'in adını, oyunculuğunu ve sanatsal kişiliğini yaşatmak için Bodrum'a bağlı Konacık Mahallesi'nde kurulması planlanan Yılmaz Güney Akademisi için start verildi. Fransa'da 1984 yılında yaşamını yitiren Güney'in yanında 1970'li yıllardan itibaren hem asistanlık hem de yönetmen yardımcılığı yapan, evli ve iki çocuk babası yönetmen Muhammet Arslan'ın öncülüğünde oluşturulacak Yılmaz Güney Akademisi için çalışmalara başladı. Akademinin kurucu üyeleri arasında yer alan ve aynı zamanda arsa sahibi olan Bodrumlu turizmci Nihal İmbat, emlak danışmanı Zülfikar Sezer ve Arslan'ın film yapımcısı eşi Esra Arslan, bugün Konacık Mahallesi Kırlar Mevkii'ndeki akademi için kiralanan 1400 metrelik arsada incelemelerde bulundu.

Yılmaz Güney'e vefa borcunu ödemek istediğini belirten Arslan, DHA muhabirine yaptığı açıklamada 12-15 derslik akademide Yılmaz Güney'in Türk sinemasına verdiği önem, değer, oyuncu ve yönetmen kişiliğinin anlatılacağını belirterek, "Burada Türk sineması ve tiyatrosunun, Yeşilçam'ın ünlü ustaları, genç yeteneklere ders verecek, geleceğin Yılmaz Güney'lerini yetiştireceğiz. 15 yaşından itibaren Güney'in yanındaydım. O'nun Türk sinemasının kazandırdıklarının ne yazık ki devamı gelmedi, getirilemedi. İşte biz O'nun bıraktığı yerden devam etmek istiyoruz. Güney'in enternasyonal kişiliğini, sinemaya kazandırdığı evrenselliği yaşatacağız. Bu konuyla ilgili hiçbir ticari beklentimiz yok. Konuyla ilgili Yılmaz Güney'in eşi Fatoş hanımla da görüştük. O da bize destek vereceğini ve çok olumlu yaklaştığını söyledi. Akademinin inşaatına en kısa zamanda başlayıp, yaklaşık 2 milyon TL'ye mal olacak projeyi 1 yıl gibi kısa bir sürede hayata geçirmeyi hedefliyoruz" dedi.

ULUSLARARASI KİMLİĞE BÜRÜNECEK

Arsasını akademi için kiralayan ve kurucular arasında yer alan turizmci Nihal İmbat ise, "3 bin 500 yıllık tarihi geçmişe sahip ilçemizde kültür ve sanat etkinlikleri her zaman turizm ile birlikte gelişmiştir, var olmuştur. Böyle bir projenin bana yansımasından hemen sonra Türk sinemasının ünlü ismi Yılmaz Güney'in adını yaşatmak için ben de bu oluşumun içinde severek yer aldım. Burada Türk sineması için yetişecek yeni nesillerin gençlerin önünü açacağız. Sinemada sadece ülkemize değil, dünyaya mal olmuş değerli bir kişiliğin adınıda yaşatırken; sadece sinema değil yöremizin zeytin, incir, mandalina gibi ürünlerinin yaşaması için de çeşitli belgesellerle, akedemide geniş bir yelpazede eğitimler ve atölye çalışmaları yapılacak. Akademiyi, kısa zamanda uluslararası bir kimliğe büründüreceğiz" diye konuştu.

Akademinin finans ve sponsor yetkilisi Zülfikar Sezer ise, "Bu dev projeye Yılmaz Güney'in adına yaraşır biçimde ilçemizde sahip çıkılacağına inanıyorum. Şu anda yaptığımız görüşmelerde projeyi duyan birçok kişi heyecanlandı ve destek sözü vermeye başladı. Projenin somutlaşmasının hemen ardından AB ve uluslararası fonlardan, bakanlığımızdan da destek isteyeceğiz. Bu proje, Türk sineması açısından bir ilk olması nedeniyle de büyük önem taşıyor" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Arazide inceleme yapan heyet toplu halde görüntü

-Muhammet Arslan, Nihal İmbat, Zülfikar Sezer ile röp. Haber-Kamera: Yaşar ANTER / BODRUM, DHA) ===================================================== 3)'OĞLUMUZ ŞEHİT SAYILSIN' ANKARA'da vatani görevini yaparken aldığı disiplin cezası nedeniyle 1 hafta geç terhisine karar verilen ve bu süre içinde bir arkadaşıyla kavga etmesinin ardından intihar eden Özkan Toguş'un (23) ailesi, 'Ağır hizmet kusuru' iddiasıyla çocuklarının şehit sayılması için şikayetçi oldu.

2016'da Ahlatlıbel Hava Radar Mevzi Komutanlığı'nda vatani görevini yapan Özkan Toguş, terhisine kısa bir süre kala ailesiyle cep telefonu ile görüntülü konuşma yaparken komutanlarına yakalanınca hakkında tutanak tutuldu. Bu nedenle 1 hafta disiplin cezasına çarptırıldı. Terhis olması gereken dönemde birliğinden ayrılamayan Özkan Toguş, 2 Mayıs 2016'da başka bir askerle sigara içme tartışması yüzünden yumruk yumruğa kavga etti. Aynı gün saat 21.00 sıralarında nöbet yerine giden Özkan Toguş, burada G3 piyade tüfeği ile intihar etti. Toguş'un cenazesi ailesi tarafından teslim alınarak Adana'da toprağa verildi.

AĞIR HİZMET KUSURU VAR Yaşamını yitiren Özkan Toguş'un ailesi, oğullarının olması gereken dönemde terhis edilmediği, dinlendirilmesi gerekirken nöbete gönderildiği için yaşadığı psikolojik travma sonucu intihar ettiği buna bağlı 'Ağır hizmet kusuru' olduğu iddiasıyla şehit sayılması için şikayetçi oldu. Ancak şikayeti inceleyen Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, dava açılmasına gerek olmadığına karar vererek başvuruyu reddetti. Bunun üzerine yaşamını yitiren askerin babası İzzet, annesi Aysel Toguş bu kez Ankara 9'ncu İdare Mahkemesi'ne başvurarak Özkan Toguş'un şehit sayılmasını istedi. Oğlunun cezasının bitmesine 3 gün kala intihar ettiğini söyleyen baba İzzet Toguş, "Ben oğlumun biletini dahi almıştım. Zaten öldüğü gün saat 18.00 gibi telefonla konuştuk. Hiç bir sıkıntısı olmadığını gayet neşeli olduğunu söyledi. Ortada ağır hizmet kusuru var. Biz oğlumuzun şehit sayılmasını istiyoruz" dedi. Annesi Aysel Toguş ise, "Oğlum askerliği çok seviyordu. Hatta uzman çavuşluğa başvurmuştu. En son telefonda konuştuğumuzda hiç bir sıkıntısı olmadığını ve sevdiği yemekleri yapmamı istedi. Ben de oğlumun şehit sayılmasını istiyorum. Ayrıca bu konuda suçlu bir kişi varsa bulunup cezalandırılsın" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

----------------------- - Askerde İntihar eden Özkan Toguş'un babası İzzet, Toguş ile röp

- Annesi Aysel Toguş ile röp

- Askerde İntihar eden Özkan Toguş'un Askerlik fotoğrafları

- Detay görüntüler SÜRE:04'33" BOYUT:277 MB

Haber-Kamera:Eser PAZARBAŞI/ADANA,(DHA) ========================================================= 4)HERKÜL MUTLULUĞU BURSA'da geçtiğimiz cuma günü bir villanın bahçesinden çalınan Chow Chow cinsi Herkül isimli köpek, polis ekipleri tarafından bulundu. Köpeği çalan ve gözaltına alınan 2 şüpheli, Herkül ise satmak için bekletildiği depodan çıkartılıp sahibine teslim edildi.

Bursa'nın Nilüfer ilçesi Çamlıca Mahallesi'nde geçtiğimiz cuma günü 2 şüpheli, villanın bahçesinde duran Çin Aslan'ı cinsi olarak bilinen Herkül isimli köpeği önce sevip daha sonra çalmış ve bu anlar güvenlik kameralarına yansımıştı. Yaşanan olay üzerine köpeğin sahibi Ebru Boztekin, büyük bir üzüntü ile durumu polis ekiplerine bildirdi. Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüphelileri yakalamak için geniş çaplı soruşturma başlattı.