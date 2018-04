DHA YURT BÜLTENİ-2

Görüntü Dökümü

- Balkonda yatan kadının görüntüsü

- Kırılan sandalyenin görüntüsü

- Sağlık ekiplerinin kadına müdahale etmesi

- Kadının sedye ile taşınması

- Olay yerine gelen ambulansın görüntüsü

- Polis aracının görüntüsü

Haber:Çağlar ÖZTÜRK-Kamera: Eser PAZARBAŞI/ADANA, (DHA)

MİNİK MERYEM'İN HAYVAN SEVGİSİ

Eser AYDIN / MUŞ, (DHA)-MUŞ' un Korkut ilçesine bağlı Pınarüstü köyünde hayvancılık yapan Sevim-Haşim Yumlu çiftinin 1,5 yaşındaki kızları Meryem, buzağılara biberonla süt veriyor. Meryem'in hayvanlara olan sevgisi, görenleri imrendiriyor.

Korkut ilçesindeki Haşim Ağa Çiftliği'nde bir tonluk büyükbaş simental ırkı hayvanların arasında gezen ve hayvanlara büyük sevgi gösteren Meryem, evden çok ahırda zaman geçiriyor. Sabah erken saatlerde kalkarak annesinin diktirdiği özel şalvarını ve çizmesini giyinen eşarbını da bağlayarak annesiyle birlikte büyükbaş hayvanlara yem, buzağılara ise biberonla süt içirdikten sonra onları tek tek seviyor. Hayvanların da alıştığı minik Meryem, çiftliğin uğuru haline geldi.

Annesi Sevim Yumlu, kızının her sabah saat 06.00'da uyanıp ahıra geldiğini belirterek, "Hayvanlara bakıyor, onları seviyor. Buzağıların yanına gelerek onlara biberonla süt veriyor. Kızın henüz 1.5 yaşında olmasına rağmen bizim en büyük yardımcımız. Yakında çiftliğin hanım ağası olacak Meryem'e babası birkaç yıl sonra at binmesini de öğretecek. Meryem bana sadece ahırda değil evde bile yardım ediyor. Kızımın hayvanlara gösterdiği sevgi ise görenleri şaşırtıyor. Hayvanlar da ona alışmış. Kızım zamanın büyük bir bölümünü ahırda geçirdiği için ona özel olarak şalvar diktirdim, çizme aldım" diye konuştu

Meryem'in babası Haşim Yumlu, kızının hayvanlara karşı olan ilgisini azaltmak için çaba gösterdiklerini ancak Meryem'in bu alışkanlığına engel olamadıklarını söyledi. Meryem yanından ayrılmadığı annesi ile sık sık ahıra girince hayvanlarla iyi bir dostluk kurdu. Buzağıların bakımı daha şimdiden kendisinde" dedi

Çiftlik çalışanı Kenan Sağlık ise her geldiklerinde Meryem'i çiftlikte gördüklerini belirterek, "Meryem'den çok iyi bir hanım ağa olur" diye konuştu.