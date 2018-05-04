DHA YURT BÜLTENİ-2

YÜK TRENİYLE BULGARİSTAN'A GİTMEK İSTEYEN 13 KAÇAK YAKALANDI EDİRNE'de, Bulgaristan'a giden yük treninin vagonlarına gizlenen 13 Cezayir uyruklu kaçak yakalandı.İstanbul'dan yola çıkan yük treni dün gece Edirne tren garına geldiğinde görevliler tarafından yapılan aramada vagonlara gizlenmiş 13 Cezayir uyruklu kaçak tespit edildi. İhbar üzerine gelen Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçakların üstlerinde ve çantalarında arama yaptı. Üzerlerinden pasaport ya da kimlik çıkmayan kaçaklar sağlık kontrollerinin ardından sınır dışı işlemleri için Edirne Göç İdaresi'ne götürüldü. Kaçakların yasa dışı yollardan Bulgaristan'a gidebilmek için trene saklandıkları belirtildi. Görüntü Dökümü:

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-Yakalanan kaçaklar

-Edirne garı

-Polisin kaçakları araması

-Kaçaklar detay

-Polis aracına bindirmesi Haber-Kamera: Engin ÖZMEN/EDİRNE,(DHA) ============================================================== CİNAYET ZANLISI DAĞLIK ALANDA YAKALANDI İZMİR'in Ödemiş ilçesindeki bir apartmanın ikinci katındaki eve merdiven dayayarak balkondan giren ve aşkına karşılık vermediği iddiasıyla Vicdan Özetçi'yi (55) yatağında uyurken tüfekle vurarak öldüren, kızı Hülya Özetçi'yi (37) de ağır yaralayan Mustafa K. saklandığı dağlık alanda yakalandı.

29 Nisan'da saat 03.00 sıralarında Süleyman Demirel Mahallesi'ndeki dört katlı binada meydana gelen olayda Mustafa K., yanında getirdiği merdivenle, Vicdan Özetçi ile daha önce eşinden boşanan kızı Hülya'nın yaşadığı ikinci kattaki evin balkonuna çıktı. Balkon kapısını zorlayarak içeri giren Mustafa K. av tüfeğiyle aynı odada uyuyan Vicdan Özetçi ve kızı Hülya Özetçi'ye birer el ateş edip kaçtı. Silah sesini duyan komşularının ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Göğüslerinin sağ kısmından vuruldukları belirlenen anne- kız, Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak 2 çocuk annesi Vicdan Özetçi, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Durumu ağır olan Hülya Özetçi ise yapılan müdahalenin ardından Kâtip Çelebi Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Bayındır'ın kırsal Çırpı Mahallesi'ndeki bir çiftlikte hayvan bakıcılığı yapan Vicdan Özetçi'nin, 2 ay önce ayrılıp Ödemiş ilçesi Süleyman Demirel Mahallesi'ndeki bir çocuk annesi kızı Hülya Özetçi'nin yanına yerleştiği belirtildi. Vicdan Özetçi'nin teklifine karşılık vermediği için daha önce birçok kez tartıştıkları ve kendisini ölümle tehdit ettiği ileri sürülen Mustafa K. hakkında Bayındır İlçe Jandarma Komutanlığı'na bir süre önce şikâyette bulunduğu ifade edildi.

OTOMOBİL BULUNCA ZANLI YAKALANDI

Olaydan sonra çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alan ekipler, Ödemiş, Kiraz ve Bayındır ilçelerinde cinayet zanlısının yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlattı. Yolüstü Mahallesi'nde cinayette kullanılan otomobili tespit eden ekipler, sürücü H.D.'yi gözaltına aldı. Emniyete götürülen otomobilin sürücüsü H.D., ifadesinde Mustafa K.'nin erik toplamak için kendisinden merdiveni taşımasını için yardım istediğini öne sürdü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.D. tutuklandı. H.D.'nin ifadesi doğrultusunda soruşturmayı derinleştiren ekipler, Kiraz'ın Kaleköy Mahallesi yakınlarındaki dağlık alana düzenledikleri operasyonda cinayet zanlısı Mustafa K.'yi yakaladı. Sağlık kontrolünden geçirilen zanlı sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Öte yandan olayda yaralanan Hülya Özetçi'nin tedavisinin sürdüğü belirtildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Zanlının sağlık kontrolüne getirilişi

- Genel ve detay görüntü Haber-Kamera: Faruk ÇARK/ÖDEMİŞ (İzmir), (DHA) =============================================================== SULAMA KANALINDA TEHLİKELİ SERİNLİK ADANA'da hissedilen hava sıcaklığı 40 dereceye ulaşınca, gençler yasak olmasına rağmen kentin ortasından geçen sulama kanallarına girip serinlemeye başladı.

Kentte sıcaktan bunalanlar, park ve ağaç gölgelerinde rahat nefes almaya çalışırken, özellikle aralarında çocukların da bulunduğu gençler, serinlemek için Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanallarına koştu. Akıntı nedeniyle tehlikeli ve yasak olmasına karşın serinlemek isteyen gençler, kendilerine kanala attı. Her yıl çok sayıda kişinin ölümüne neden olan sulama kanallarına atlayan çocuk ve gençler, sıcak havadan bunaldıkları için sulama kanalında yüzdüklerini, bunu da 'eğlenceli' bulduklarını söyledi. Havuza girecek paralarının olmadığını da belirten gençler akıntılı suya ardı ardına atlayarak serinledi.

Görüntü Dökümü

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- Sulama kanalında sarinlemek isteyen cocuklar

- Kanala atlayanlar

- Kanalda yüzen çocuk ile rop SÜRE: 01'13" BOYUT:74,2 MB

Haber:Çağlar ÖZTÜRK-Kamera:Eser PAZARBAŞI/ADANA,(DHA) ANNESİNİN YAPTIĞI TATLILARI SATARAK KAZANDIĞI PARAYLA MİLLETVEKİLİ ADAY ADAYLIĞINA BAŞVURDU İZMİR'de yaşayan ve annesinin yaptığı tatlıları kahvehanede satarak geçinen 20 yaşındaki üniversitesi öğrencisi Abdülhamit Aktaş, 24 Haziran seçimleri için AK Parti'den milletvekili aday adayı oldu. Aktaş tanesini 5 TL'den sattığı tatlıdan kazandığı parayla 3000 TL'lik adaylık ücretini yatırdı. Ege Üniversitesi Tarih Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi olan ve İzmir'de AK Parti'nin gençlik kollarında çeşitli görevlerde bulunan Abdülhamit Aktaş, ailesinin ve kendisinin geçimini sağlamak için, annesinin yaptığı 'trileçe' ve 'tiramisu' tatlılarını, Bornova Meydanı'ndaki kahvehaneler sokağında satıyor. Önceleri seyyar arabayla çalışan, ancak zabıtayla sorunlar yaşadıktan sonra bir kahvenin masasına tezgah açıp burada sabit olarak çalışmaya başlayan Aktaş, 24 Haziran seçimleri için AK Parti'den milletvekili aday adayı oldu. Aktaş, insanların bu karara şaşırdığını belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanımız seçilme yaşını 18'e düşürdü. Ben de AK Parti'ye çeşitli şekillerde yıllardır hizmet etmiş birisi olarak bu göreve soyundum" dedi.

TANESİ 5 TL'DEN TATLI SATTI 3000 TL'LİK ADAYLIK ÜCRETİNİ YATIRDI

Akşümüstü geldiği kahvehanede saat 02.00'a kadar durduğunu ve plastik kutulara paketlediği tatlıları masanın üzerine sererek sattığını söyleyen Aktaş, "Ben henüz öğrenciyim. Annem ve babam da ayrı. Bir erkek kardeşim var, lise son sınıf öğrencisi. Kardeşimin ve kendimin eğitim masraflarını, evin geçimini sağlamak için çalışmak zorundayım. Şu ana kadar çeşitli işler yaptım, mobilyacılık ve kafeteryalarda bekçilik bunlardan bazıları. Son olarak da tatlıcılık yapmaya başladım. Aday adaylığı için yatırmam gereken 3000 TL'lik ücreti, tanesini 5 TL'den sattığım tatlılarla kazandım. Anlayacağınız tatlıdan kazandığım para adaylığa gitti. Yaptığım işten utanmıyorum, alın terimle çalışıp ekmeğimi kazanıyorum" dedi. Aktaş, insanların verdiği karara çok şaşırdığını, yaşının küçük olmasını yadırgadiklarını belirterek, kendine güvendiğini söyledi.

"SEÇİLİRSEM EĞİTİM KONUSUNA YOĞUNLAŞACAĞIM"

Milletvekili olması durumunda, çok yakından tanıdığı gençlerin sorunları için çalışacağını ifade eden Aktaş, "Elbette 60-70 yaşlarında milletvekillerimiz var ve hepsine saygı duyuyorum. Fakat ben üniversitede ve partimizin gençlik yapılanmalarında başkanlıklar yaptım. Gençlerin maddi manevi tüm sorunlarını çok yakından biliyorum. Milletvekili olursam, özellikle eğitim konusunda çalışmalar yapacağım. Gençlerin neye ihyitacı olduğunu iyi biliyorum" dedi.

Aktaş, parti teşkilatlarını gezdiği için 3 haftadır tatlı satmaya vakit ayıramadığını sözlerine ekledi.

Görüntü Dökümü

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- Abdülhamit Aktaş'ın tatlı satmasından görüntü

- Aktaş'ın masalara servis etmesinden görüntü

- Kahvenin genel görüntüsü

- Tatlılardan görüntü

- Aktaş ile röp.

- Genel ve detay görüntü ( Haber: Davut CAN / İZMİR, (DHA) ========================================================= YABANİ YILKI ATLARI, BİSKÜVİ İÇİN SIRAYA GİRDİ MANİSA'daki Spil Dağı Milli Parkı'nda yaşayan ve yabani olmalarıyla bilinen yılkı atları, doğaseverlerin elinden bisküvi yedi. Bisküvi yiyebilmek için sıraya giren atları gören Manisalılar, bu anları özçekimle ölümsüzleştirdi.

Spil Dağı Milli Parkı'nda yaşayan başıboş köpekleri beslemek için giden Manisa Telsiz Radyo Amatörleri ve Arama Kurtarma Derneği (MAT) ekipleri, milli parkta yaşayan yabani yılkı atlarını elleriyle besledi. Dernek üyelerinden Hamdi Öklü ve Turgay Duyar, diğer hayvanları besledikleri sırada yanlarına gelen yılkı atlarına da bisküvi verdi. Bir anda etrafı saran çok sayıda yılkı atı, bisküvi yiyebilmek için adeta sıraya girdi. Yabani yılkı atlarının bisküvi yeme anları, Spil Dağı Milli Parkı'na gelen diğer ziyaretçilerin de ilgisini çekti. Daha önce yılkı atlarının yanına yaklaşamadıklarını söyleyen ziyaretçiler, atları bu kadar yakından gördükleri için şaşırdı. Bisküvi yiyen yılkı atlarıyla çok sayıda ziyaretçi özçekim yaptı. Atları besleyen MAT Üyesi Hamdi Öklü, "Çok güzel bir duygu. Biz bu hayvanları çok seviyoruz. Aldığımız bisküvileri veriyoruz, çok seviyorlar. Kimsenin yanına kolay kolay yaklaşmayan bu atlar böylelikle kendilerini sevdiriyorlar. Bisküvi için sıraya giriyorlar" dedi. Manisa MAT Başkanı Bahattin Özer ise, Spil Dağı Milli Parkı'ndaki hayvanları beslemek için sık aralıklarla dağa çıktıklarını ve yılkı atlarıyla yakından ilgilendiklerini söyledi. Özer, yabani atların da kendilerine sevgi gösterildiği taktirde insanların yanına yaklaştıklarını belirtip, hayvanlara zarar verilmemesini istedi.