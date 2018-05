DHA YURT BÜLTENİ-2

Ertesi gün, bulduğu batığı Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi, Aydın ve Muğla Kültür ve Turizm İl Müdürlükleri ile Didim Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bildirip, elindeki görüntüleri ve koordinatlarını verdiğini belirten Nacak, "Görüntülerden bugüne kadar el değmediği anlaşılan batığın, Osmanlı-Rus Savaşı'ndan kalma bir batık olduğu ortaya çıktı. Bakanlık, Sahil Güvenlik ve Müze yetkilileri birkaç kez bölgeye gelerek, batıkta yüzeysel inceleme yaptı. Tam 3 yıldır batığın bekçiliğini yapıyorum. Çünkü bölge dalışa ve avcılığa yasak alan ilan edilmediği için özellikle troller gelip üzerine ağ atıp batığa zarar verebilirler. Bu nedenle bölgeden trolleri uzak tutmaya çalışıyorum ancak bu defa da beni şikayet ediyorlar. Bu tarihi batığın bir an önce gün ışığına çıkarılmasını ve Osmanlı döneminden kalan bu tarihi eserin korunması için bölgenin dalışa yasak alan ilan edilmesini istiyorum" diye konuştu.

Okulda sadece parfüm değil, temizlik malzemesi üretimi de gerçekleştiriliyor. Kemalpaşa Belediyesi ile MOPAK Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 'Okullarımız tertemiz' projesi kapsamında iş birliği yaptı. Belediye temizlik malzemelerinin hammadesini alarak okula teslim ediyor. Kimya Teknolojisi Alanı 11'inci sınıf öğrencileri de, her biri 1'er tonluk 3 kazanda temizlik malzemesi üretimi yapıyor. El sabunu, çamaşır suyu, bulaşık deterjanı ve genel temizlik malzemesi yapan öğrenciler, Kemalpaşa'da bulunan 71 köy okulunun temizlik malzemesi ihtiyacını, bu şekilde karşılamış oluyor.

TRABZON’da kuyumculuk mesleğinde makineye girmemiş tek el sanatları ürünü olan ve 4 bin yıllık tarihi geçmişi bulunan Trabzon hasır bileziği geleneği yaşatılıyor. Kentte tek başına yaşayan Zeliha Oğuz (72) da ilerlemiş yaşına rağmen 45 yıldır meslek edindiği hasır örücülüğü yapıyor. EL sanatları, altın gümüş işleme ve kazaziye sanatları açısından özel bir öneme sahip olan kentte, 4 bin yıllık tarihi geçmişi bulunan Trabzon hasır bileziği geleneği sürüyor. Kuyumculuk mesleğinde makineye girmemiş el sanatlarından biri olarak gösterilen ve külçe ile hurda altının eritilerek tel haline dönüştürülmesiyle yapılan takı seti, gerdanlık, bilezik, küpe ve yüzükten oluşan 'Trabzon Hasırı' dünyada birçok ülkeye de ihraç ediliyor. Kent genelinde birçok mahallede ve sokakta hasır işlemeciliği yapan kadınlarda, teslim aldıkları altın telleri, gerdanlık ve bileklik şeklinde dokuyarak kuyumculara teslim ediyor. El emeğinden geçen hasırlar daha sonra işlenip son hali verilerek kuyumcu dükkânlarındaki vitrinlerde yerini alıyor. ‘MESLEĞİMİ SEVİYORUM’ Bölgede bazı kadınların hasır örücülüğü yaparak aile ekonomilerine katkı sağlarken, 72 yaşındaki Zeliha Oğuz da tek başına kaldığı evinde meslek haline getirdiği örücülük kültürünü yaşatıyor. Mesleğini sevdiğini anlatan Zeliha Oğuz, ilerlemiş yaşın rağmen azmi ve başarısıyla da dikkati çekiyor. Örücülüğün kendisine can yoldaşı olduğunu belirten Oğuz, “Bu meslek bana bir can yoldaşı, meşgale oldu. Bu yaşıma rağmen bu işle uğraşıyorum ve eğleniyorum. Gözüm gördüğü sürece de hasır öreceğim. Mesleğimi seviyorum pes etmeyeceğim" dedi. ‘BU MESLEĞİ TAVSİYE EDİYORUM’ Hasır örücülüğüne kimi zamanlar ara verdiğini de hatırlatan Oğuz, “Eşimi kaybettikten sonra yalnız kalınca sıkıldım. Ama yine örmeye başladım. Gözümde küçük problemler var. Ameliyat olmam gerekiyor. Ev hanımlarına ve gençlere bu mesleği tavsiye ediyorum. Bunu mutlaka yapın, evinize katkıda bulunursunuz. Parası iyi değildir ama çok güzel bir meslektir. Haftada 90-100 lira kazancım oluyor. Zahmetine göre emeğimizin karşılığını alamıyoruzö diye konuştu.

PASTIRMA VE SUCUĞA RAMAZAN ZAMMI

PASTIRMA ve sucuğun ana vatanı olarak bilinen Kayseri'de et fiyatlarındaki dalgalanma nedeniyle ramazan sofralarının değişmez yiyeceklerinden pastırmaya kiloda 10 TL, sucuğa ise 5 TL ramazan zammı geldi.

Kayseri'de perakende olarak evlik sucuk 65, normal sucuk 55, sıra ve seçme pastırma 105,Kuşgömü,tütünlük ve bonfile pastırma ise 135 TL'den satılıyor. Kayserinin ramazan ayında en çok satılan et ürünlerinden sucuk içi ise kilosu 55 liradan satışa sunuluyor. Sucuk ve pastırma batıcısı Yusuf Tilgen, " Ramazan öncesi ete gelen zam ister istemez pastırma ve sucuk fiyatlarını da etkiledi. O nedenle kilo fiyatlarına 5 ila 10 TL arasında zam yapıldı. Aslına bakarsanız pastırma çok pahalı değil. Zira, işlemi ve firesi çok. 1 porsiyon kebap 20-25 TL. Ekmek arası dürüm 10-15 TL. Ama , 100 gram pastırma 10-13 TL. 100 gram pastırma,250 gram ete bedel.Bir insan en fazla yese yese 100 gram, 150 gram pastırma yiyebilir. Olaya böyle bakmak lazım.Pastırma ramazan sofralarının tadımlık et ürüdür."dedi. Yusuf Tilgen, " Sucuk fiyatlarına gelince,1 kilo kıyma 40-50 TL olmuş. Normal sucuk 55 liradan , evlik dediğimiz baharatı fazla olan ve bu yüzden fiyatı farklı olan sucuk ise 65 liradan satılıyor. Sucuktaki girdiler arasında baharak, sarımsak ve ister doğal ister suni bağırsak ve hava şartalına bağlı olarak kurumadan kaynaklanan fireyi de hesap ederseniz ortada anormal bir rakam yok"diye konuştu

