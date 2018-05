DHA YURT BÜLTENİ-2

Muğla'da yaşayan 68 yaşındaki Semiha Topbaş, doğuştan görme ve zihinsel engelli iki oğluna bebek gibi bakıyor. İki yıl önce yakalandığı göğüs kanseri hastalığını da yenen Topbaş, fedakarlığıyla takdir topluyor. Muğla'nın merkez ilçesi Menteşe'de yaşayan Semiha Topbaş, fedakarlığıyla takdir topluyor. 46 yıl önce Nihat ismini verdiği ilk çocuğunu kucağına alan Semiha Topbaş, oğlunun görme ve zihinsel engelli olduğunu öğrenince üzüntü yaşadı. Nihat'ın ardından 2 yıl sonra doğan ve Ali ismini verdiği diğer oğlunun da aynı rahatsızlıkları taşıması, Semiha Topbaş'ın üzüntüsünü arttırdı. Semiha Topbaş'ın son çocuğu Metin Topbaş ise sağlıklı olarak dünyaya geldi. İki engelli oğlunu bağrına basan Semiha Topbaş, 2016 yılında ise göğüs kanseri hastalığına yakalandı. Doktorların ameliyat etmesinin ardından moralini yüksek tutan Topbaş, amansız hastalığı yenmeyi başardı.Semiha Topbaş'ın yaşlılığa bağlı yürümekte güçlük çeken işçi emeklisi eşi 74 yaşındaki Mustafa Topbaş'ın emekli maaşı ve çocuklarının evde bakım ücreti ile aile geçimini sağlıyor. Ailenin tüm yükü ise Semiha Topbaş'ın üzerinde bulunuyor. Sabah erken kalkarak 2 engelli oğlunun kahvaltısını yaptıran, öğlen ve akşam yemeklerini yediren eli öpülesi anne Topbaş, "Çocuklarıma bakmak benim için hiç zor değil. Yemeklerini yediriyorum, banyolarını yaptırıyorum. Her ihtiyaçları ile yakından ilgileniyorum. Oğlum Ali her yere benimle gitmek istiyor. Onların gülüşü dünyalara bedel. Herkes engelli olabilir. Benim durumumda olan ailelerin evlatlarına sahip çıkmasını istiyorum. Sakın yavrularını kırıp incitmesinler. Hayatımız imtihanlar ile geçiyor" dedi. Topbaş ailesini evlerinde ziyaret eden Muğla Engelliler Derneği Başkanı Emine Çakıroğlu ise, "Semiha teyzeyi 10 yıldır tanıyorum. İki delikanlımıza sabır ve özveriyle bakıyor. Haberli ya da habersiz ne zaman evlerine gelsem odaları mis gibi. Bizim için çok önemli annemiz. Göğüs kanseri tedavisi süresince bile çocuklarını hiç ihmal etmedi. Kendisinin Anneler Günü'nü içtenlikle kutluyorum" diye konuştu.

Aydın'ın İncirliova ilçesinde, engelli oğluna, yatalak kayınvalidesine ve eşinin zihinsel engelli ağabeyine bakan 54 yaşındaki Nurcan Kesgin, onlara hayatını adayarak annelik yapıyor.

Kurtuluş Mahallesinde yaşayan Kesgin ailesinin annesi Nurcan Kesgin, el ve ayaklarını kullanamayan bedensel engelli oğlu 25 yaşındaki Zafer Kesgin, belden aşağısı felçli kayınvalidesi 90 yaşındaki Huriye Kesgin ve eşinin zihinsel engelli ağabeyi 56 yaşındaki Necati Kesgin'e yıllardan beri sabır ve özveriyle bakıyor. Yemek ve bakımlarıyla titizlikle ilgilenen Nurcan Kesgin, mücadelesiyle takdir topluyor. Tüm annelere sabır dileyen Nurcan Kesgin, "Zafer karnımdayken doğum öncesi havale geçirmiş. 25 yaşında ama bakımı bir bebek gibidir. Altının değiştirilmesi dahil her şeyini ben yapıyorum. Babası da tabii ki yardımcı oluyor, o dışarıda biz içeride görevliyiz. Her yere götürüyoruz, 24 saat birlikteyiz. Tuvalette, banyoda ve yatarken hep yanındayım, tırnaklarımızı bile birlikte kesiyoruz. Özel eğitim okuluna götürüyorum" dedi. Hepsinin adeta bir çocuktan farkının olmadığını ifade eden Keskin, "Oğlum Zafer ile birlikte eşimin ağabeyi Necati'ye ve yine 4.5 buçuk yıl önce kısmi ferç geçirerek yatalak olan eşimin annesi Huriye Kesgin'e de aynı anda bakıyorum. Üçünün de her şeylerini biz yapıyoruz. Çocuktan hiç farkları yok. Bizler onlar için fedakar olmak zorundayız. Her şeyimizle fedakarlık yapmak zorundayız. Maddi ve manevi destek olmak zorundayız. Annelerin bu tür konularda çok sabırlı olmalıdır. Çünkü böyle bir işin mükafatı çok büyük olabilir" diye konuştu.