DHA YURT BÜLTENİ-2

DEAŞ'IN FÜZECİSİ, ADANA'DA ATIK TOPLARKEN YAKALANDI SURİYE'nin El Bab kentinde terör örgütü DEAŞ için 1,5 yıl boyunca füze başlığı yaptığı öne sürülen Muhammet El Muhammet Ali (41), Adana'da atık kağıt toplarken yakalanıp, tutuklandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Suriye'nin El Bab kentinde terör örgütü DEAŞ'a 1,5 yıl füze başlığı yaparak destek verdiği ileri sürülen 'Ebu Salah' kod adlı Muhammet El Muhammet Ali'nin Adana'da olduğu ihbarını aldı. Yapılan araştırmada, Muhammet El Muhammet Ali'nin kağıt ve plastik atık toplayarak geçimini sağladığı saptandı. Ali, düzenlenen operasyonla kent merkezinde atık kağıt toplarken gözaltına alındı.

Emniyette götürülen Muhammet El Muhammet Ali, ifadesinde, "Asıl mesleğim tornacılıktır. Suriye'de yaşadığım şehri DEAŞ ele geçirince, bütün herkesi bir alanda toplayıp mesleğimizi sordular. Ben de tornacılık yaptığımı söyleyince, füze başlığı yapmamı istediler. İlk başta kabul etmedim, bunun üzerine başıma silah dayadılar. Daha sonra havaya ateş açınca korkup kabul ettim. 1,5 yıl boyunca 60'a yakın füze başlığı yaptım. Namaz kılmayı bilmiyordum, bana öğrettiler. Sakal uzatmayan, dar pantolon giyeni kafir diye öldürmeye başladıkları anda, kaçak yollarla önce Kilis'e, oradan da Adana'ya geldim" dedi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Muhammet El Muhammet Ali, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ======================================================= BİN YILLIK MEZAR TAŞLARI KORUMA ALTINA ALINDI ERZURUM'un Pasinler İlçesi'ne bağlı Ovaköy'de uç beylerden biri olan Alâeddin Ali Bey türbesi birçok tarihi mekân ve eserler gibi define avcıları tarafından yerle bir edildi. Tarihi kaynaklara göre içinde 7 mezar bulunan türbede sadece iki mezar taşı kaldı. İl Kültür ve Turizm Müdürü Cemal Almaz, yaklaşık bin yıllık bu mezar taşlarını kepçe ve kamyon yardımı ile kent merkezine getirtti.

Erzurum'a 21 kilometre uzaklıktaki Ovaköy'e ait arazide kurulan Alâeddin Ali Bey türbesi zamanla köy halkı tarafından mezarlığa dönüştürüldü. Köyün dışında kalan mezarlık içindeki türbe bakımsızlık ve define avcıları tarafından kazılarak köstebek yuvasına dönüştürüldü. Günümüzde bir meteor çukurunu anımsatan görüntüye kavuşan türbe yeri görenleri üzüyor. Tarihi kaynaklara göre içinde 7 mezar bulunan türbede sadece iki mezar taşı kaldı. İl Kültür ve Turizm Müdürü Cemal Almaz, bu mezar taşlarını kepçe ve kamyon yardımı ile kent merkezine getirtti. Almaz, bir mezar taşının da toprak altında olduğunu tahmin ettiklerini söyledi. Özellikle bu coğrafyada her biri Türk- İslam mührü niteliğindeki sanat, kültür ve tarih motiflerini görmemizin mümkün olduğunu belirten Almaz şunları söyledi:

"Türk İslam unsurları Anadolu'ya 1048 Pasinler savaşı ile girmeye başlamış uç beyliği niteliğindeki siyasi süreç Pasinler ovasından başlayarak tüm Anadolu coğrafyasına yayılmıştır. Özellikle bu coğrafyada her biri Türk İslam mührü niteliğindeki sanat, kültür ve tarih motiflerini görmemiz mümkündür. Onlardan önemlilerinden biride ova köy yakınlarındaki Alâeddin Ali Bey türbesidir. Yaklaşık bin yıl önce bu civardaki uç beylerinden biri olan Alâeddin Ali Bey ve ailesine ait 7 mezar tespit edilmiş ancak bunlardan birinin toprak altında sağlam diğer 4'ününde zaman içerisinde ciddi tahribata uğramış özellikle define avcıları ciddi zararlar vermişlerdir. Türbe yerinde kazı çalışmaları yaparak neleri kurtarabileceğimize bakacağız. Daha sonra burada bir restorasyon çalışması başlatacağız. Müdürlüğümüz yaklaşık 2 yıldır bu coğrafyadaki kültür varlıklarını bir merkeze toplama çalışması yapmakta olup merkez Aziziye Belediyesi ile öngörülen bir protokol dahilinde Dadaşkent mevkiinde bölgenin en büyük açık müzesi oluşturulup bu kültürel değerler halkımızın ziyaretine açılacaktır."

Görüntü Dökümü

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-Mezar taşlarının incelenmesi

-Mezar taşlarının kepçe tarafınan kamyona taşınması

-İl Kültür ve Turizm Müdürü Cemal Almaz ile röp Haber-Kamera: Turgay İPEK / ERZURUM, (DHA)

(Süre. 04.04 Dk / 455 MB) MANİSA'NIN TABAN SİMİDİNE COĞRAFİ İŞARET MANİSA'da yüzyıllardır nohut mayasından yapılan taban simidine Türk Patent Enstitüsü'nden coğrafi işaret alındı.

Manisa'da unlu mamüller üreten bir işletmenin girişimiyle Manisa taban simidi tescillendi. İşletme sahipleri baba İsmail Gültekin ve oğlu Ruşen Gültekin, 8 yıl önce nohut mayasından yapılan taban simidinin coğrafi işaretini almak için Türk Patent Enstitüsü'ne başvuru yaptı. 8 yılın ardından Manisa taban simidi coğrafi işaret tescilini aldı. Taban simidinin coğrafi işaretini alan Ruşen Gültekin, artık taban simidinin belirli standartlarda üretileceğini söyledi. Tescillenmesi için eski arşivleri araştırdığını ve Manisa Celal Üniversitesi'yle birlikte çalışma yaptıklarını anlatan Gültekin, nohut mayasından yapılan taban simidinin Manisa'da yüzyıllardır süren bir gelenek olduğunu belirtip, "Taban simidinin coğrafi işaretini aldık. Bu Manisa için bir kazanımdır. Coğrafi işareti almak 8 yıl sürdü. Manisa Celal Bayar Üniversitesi gıda bölümüyle birlikte nohut mayasıyla ilgili çalışma yapıldı. Nohut mayasıyla ilgili 8 yıl boyunca araştırmalar yaptık. Maya sürecini takip ettik. Nohut mayasını standart hale getirdik. Kütüphanelerdeki eski arşivleri araştırdım. Taban simidiyle ilgili makaleleri bulduk. Bir kitap hazırlayıp, bu maya ile yapılan simidin kaybolmamasını sağlayacağız. Biz, ramazanda geceleri satılan taban simidi geleneğinin devam etmesini istiyoruz. Her sabah yenen taban simidi artık belirli standartlarda üretilecek. Manisa'da taban simidi üretenler ve satanlar standartı uygulamak zorunda olacak" diye konuştu.

İÇİNDE TUZ VE ŞEKER YOK

Taban simidinin sağlık açısından faydalı olduğunu dile getiren Gültekin, "İçinde katkı maddesi yok. Doğal mayadan yapılıyor. İçinde tuz ve şeker yok. Nohut mayası su kaynatılarak yapılır, ardından nohutlar kırılır. Bir şişenin içinde mayalanması beklenir. Ardından hamur haline getirilir ve bu hamurlar 2 saatte bir tazelenir. Yapım süreci neredeyse 24 saat sürüyor. Ayrıca diğer simitler pekmezde kaynatılır, taban simidi ise suda kaynatılır. Ortamı çok sıcak olmak zorunda. Biz coğrafi işareti alırken Manisa'da üretilen nohutla yapılmasını da vurguladık. Bunlar taban simidinin ayırt edici özellikleridir. Ortasında çizgisi olması ve diğer simide göre yassı olmasından ismi taban simidi olmuştur" dedi.

BU SİMİT RAMAZAN'DA SUSATMIYOR

Taban simidinden peksimet ve simit ekmeği üretildiğini belirten Gültekin, "Ayrıca ramazan ayında insanları susatmadığı için tercih edilir. İçinde sadece un, su ve nohut mayası var. Nohut mayası başka mayalara benzemiyor. Nohut mayasından yapılan taban simidi çok çaba isteyen bir ürün. Biz bu geleneği, kaliteyi kaybetmek istemiyoruz. O yüzden coğrafi işareti aldık. Bunlar bizim değerlerimiz. Kültür mirası olarak yıllarca yenmesini istiyoruz" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Coğrafi işaret belgesinden görüntü

-Taban simitlerinin görüntüsü

-Taban simitlerinin fırından çıkarılması

-Taban simidine coğrafi işaret alan Ruşen Gültekin ile röp.

-Genel ve detay görüntüler

(Haber-Kamera: Nermin UÇTU / MANİSA, DHA) EMEKLEYEREK ÇALDIĞI PARALARLA BİRLİKTE, TUVALET PENCERESİNDEN KAÇTI ADANA'da alışveriş için girdikleri akaryakıt istasyonunun kasasından emekleyerek 1300 lira para çalıp, tuvalet penceresinden kaçan 25 yaşındaki Haydar K. yakalandı.

Olay, Seyhan ilçesi Karataş caddesindeki akaryakıt istasyonunda meydana geldi. İddiaya göre, Haydar K. ve Uygar B. alışveriş yapmak için akaryakıt istasyonunun marketine girdi. Market çalışanlarının bir anlık dalgınlığından faydalanan Haydar K. emekleyerek gittiği kasada içinde 1300 lira olan poşeti aldı. Daha sonra tuvalete giren zanlı, pencereden dışarı çıktı. Haydar K. ve gözcülük yapan Uygar B. kayıplara karıştı. Bir süre sonra poşet içindeki paranın olmadığını gören market çalışanı güvenlik kamerası kayıtlarını izleyip, polisi aradı. Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, görüntülerden zanlıların kimliklerini saptadı. Kısa sürede yakalanan ve aynı suçtan çok sayıda sabıkası bulunan Haydar K. sorgusunda, parayı ihtiyacı olduğunu için çaldığını itiraf etti. Uygar B. ise hırsızlık olayından haberi olmadığını söyledi. Haydar K. ve Uygar B. işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi

Görüntü Dökümü

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- Hırsızların petrole gelişi

- Bir hırsızın dışarıda gözcülük yapması

- Bır hırsızın market içerisinde etrafı kontrol etmesi

- Hırsızın emekleyerek kasayı soyması

- Hırsızın tuvalet penceresinden çıkması

- Polisin Petrole gelmesi

- Gözlemcinin polis gelince petrolden çıkışı SÜRE:03'14" BOYUT: 198 MB

Haber:Çağlar ÖZTÜRK-Kamera:ADANA,(DHA) ====================================================== ÇORUM'DA RAMAZAN DAVULCULARI HALKI 'MEHTER MARŞI' İLE UYANDIRDI ÇORUM'da davulcular, Ramazan'ın ilk sahurunda vatandaşları 'Mehter Marşı' ile uyandırdı.

Çorum Belediyesi tarafından tek tip giydirilen Ramazan davulcuları bir geleneği yaşatmaya başladı. Ramazan davulcuları fes takıp, beyaz gömlek ve yelek giyerek mahalleleri dolaştı.

Üçtutlar Mahallesinde göre yapan davulcu Bekir Şimşek (35), "Çorum’da 44 Ramazan davulcusu görev yapmakta. Belediyenin uygun gördüğü bu kıyafetlerle görev yapıyoruz. Biz bu işi yaparken belediyeden herhangi bir ücret almıyoruz. Sadece halkımızın verdiği bahşişlerle davullarımızı çalıyoruz. Ramazan'ın ilk sahurunda da bütün davulcular olarak Mehter Marşı'nı çaldık" dedi.

Görüntü Dökümü:

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- Bekir Şimşek'in açıklama

- Mehter marşını çalmaları

- Detaylar (SÜRE: 2. 50 DK) - (BOYUT180 MB)

Haber-Kamera: Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA) ================================================== MANİSA'NIN TABAN SİMİDİNE COĞRAFİ İŞARET MANİSA'da yüzyıllardır nohut mayasından yapılan taban simidine Türk Patent Enstitüsü'nden coğrafi işaret alındı.

Manisa'da unlu mamüller üreten bir işletmenin girişimiyle Manisa taban simidi tescillendi. İşletme sahipleri baba İsmail Gültekin ve oğlu Ruşen Gültekin, 8 yıl önce nohut mayasından yapılan taban simidinin coğrafi işaretini almak için Türk Patent Enstitüsü'ne başvuru yaptı. 8 yılın ardından Manisa taban simidi coğrafi işaret tescilini aldı. Taban simidinin coğrafi işaretini alan Ruşen Gültekin, artık taban simidinin belirli standartlarda üretileceğini söyledi. Tescillenmesi için eski arşivleri araştırdığını ve Manisa Celal Üniversitesi'yle birlikte çalışma yaptıklarını anlatan Gültekin, nohut mayasından yapılan taban simidinin Manisa'da yüzyıllardır süren bir gelenek olduğunu belirtip, "Taban simidinin coğrafi işaretini aldık. Bu Manisa için bir kazanımdır. Coğrafi işareti almak 8 yıl sürdü. Manisa Celal Bayar Üniversitesi gıda bölümüyle birlikte nohut mayasıyla ilgili çalışma yapıldı. Nohut mayasıyla ilgili 8 yıl boyunca araştırmalar yaptık. Maya sürecini takip ettik. Nohut mayasını standart hale getirdik. Kütüphanelerdeki eski arşivleri araştırdım. Taban simidiyle ilgili makaleleri bulduk. Bir kitap hazırlayıp, bu maya ile yapılan simidin kaybolmamasını sağlayacağız. Biz, ramazanda geceleri satılan taban simidi geleneğinin devam etmesini istiyoruz. Her sabah yenen taban simidi artık belirli standartlarda üretilecek. Manisa'da taban simidi üretenler ve satanlar standartı uygulamak zorunda olacak" diye konuştu.

İÇİNDE TUZ VE ŞEKER YOK

Taban simidinin sağlık açısından faydalı olduğunu dile getiren Gültekin, "İçinde katkı maddesi yok. Doğal mayadan yapılıyor. İçinde tuz ve şeker yok. Nohut mayası su kaynatılarak yapılır, ardından nohutlar kırılır. Bir şişenin içinde mayalanması beklenir. Ardından hamur haline getirilir ve bu hamurlar 2 saatte bir tazelenir. Yapım süreci neredeyse 24 saat sürüyor. Ayrıca diğer simitler pekmezde kaynatılır, taban simidi ise suda kaynatılır. Ortamı çok sıcak olmak zorunda. Biz coğrafi işareti alırken Manisa'da üretilen nohutla yapılmasını da vurguladık. Bunlar taban simidinin ayırt edici özellikleridir. Ortasında çizgisi olması ve diğer simide göre yassı olmasından ismi taban simidi olmuştur" dedi.

BU SİMİT RAMAZAN'DA SUSATMIYOR

Taban simidinden peksimet ve simit ekmeği üretildiğini belirten Gültekin, "Ayrıca ramazan ayında insanları susatmadığı için tercih edilir. İçinde sadece un, su ve nohut mayası var. Nohut mayası başka mayalara benzemiyor. Nohut mayasından yapılan taban simidi çok çaba isteyen bir ürün. Biz bu geleneği, kaliteyi kaybetmek istemiyoruz. O yüzden coğrafi işareti aldık. Bunlar bizim değerlerimiz. Kültür mirası olarak yıllarca yenmesini istiyoruz" diye konuştu.