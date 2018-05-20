DHA YURT BÜLTENİ-2

Şemdinli'de çatışma: 2 terörist öldürüldü, 1 terörist sağ yakalandı Hakkari'nin Şemdinli ilçesi kırsalında, güvenlik güçleriyle PKK'lılar arasında çıkan çatışmada 2 terörist öldürüldü, 1 terörist ise sağ ele geçirildi. Bölgede hava destekli operasyonlar sürüyor.

Şemdinli ilçesi Çatalca bölgesinde operasyonlarını sürdüren güvenlik güçleri, sabah saatlerinde bir grup PKK'lı teröristle sıcak temas sağladı. Çıkan çatışmada, 2 terörist öldürüldü, 1 terörist de sağ ele geçirildi.

Çatışmanın ardından bölgeye takviye güvenlik güçleri ile taarruz helikopterleri sevk edildi. Helikopterler gruptaki diğer teröristlerin kaçış güzergahlarını ateş altına alırken, güvenlik güçleri de sıcak takip başlattı.

Bölgede geniş çaplı operasyonların sürdüğü bildirildi. Haber:HAKKARİ,(DHA) ============================================ Niğde’de fener alayı düzenlendi Niğde’de 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle fener alayı düzenlendi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Gençlik Kolları tarafından Derbent Kavşağı’nda başlayan yürüyüşe partililer ve vatandaşlar katıldı. Kalabalık, ellerinde Türk bayrakları ve meşaleler eşliğinde Cumhuriyet Meydanı’na kadar yürüdü. Atatürk Anıtı önünde toplanan partili ve vatandaşlar, saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı’nı söyledi. CHP Niğde Gençlik Kolları Başkanı Ozan Sakarya, fener alayına katılanlara teşekkür etti.

Görüntü dökümü

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-Türk Bayrağı ve Atatürk posterlerinden görüntü

-Kalabalık yürürken görüntü

-Meşalelerden görüntü

-Detay görüntüler Süre:02'04" Boyut:137 MB

Haber-Kamera: Ali KADI/NİĞDE,(DHA) ========================================== Ege'li bilim insanları bakteri keşfetti Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cengiz Çavuşoğlu ile ekibi, akciğer enfeksiyonuna yol açan ve 'Mycobakterium Celeriflavum' adını verdikleri yeni bir bakteri türü keşfederek bilim literatürüne kazandırdı.

Türkiye'deki en gelişkin laboratuvarlardan birine salip olduklarını belirten Prof. Dr. Cengiz Çavuşoğlu, akciğer enfeksiyonuna yol açan bakteri türünün keşfedilmesinin 10 yıllık bir çalışmanın ürünü olduğunu söyledi. Prof. Dr. Çavuşoğlu, "İnsanlarda hastalığa yol açan yeni bakteri türleri buluyoruz. Dünyada da bunun örnekleri var. Biz de çalışma ekibimiz ve uluslararası araştırıcılarla birlikte yeni bir bakteri türü bulup isimlendirerek dünya literatürüne sunduk. İlk kez bizim tarafımızdan bulunan bakteri türü, özellikle bağışıklık sistemi baskılanmış hastalarda hastalığa yol açabiliyor. Yaklaşık 10 yıllık süreçti. Bu bakterinin adı kondu ve hangi antibiyotiklerden etkilendiği belirlendi. Süreç tamamlanmış durumda. Bizim laboratuvarımız mikro bakterilerle ilgili çalışma yapan laboratuvar. Türkiye'deki en gelişkin laboratuvarlardan biri diyebiliriz. Her türlü kültür, genetik testler yapabiliyoruz" diye konuştu. Prof. Dr. Çavuşoğlu, keşfedilen bakterinin daha önce hastalarda tespit edilemediğini, artık yapılacak testlerle tespit edilip tedavisinin hızla yapılabileceğini söyledi.

REKTÖRDEN ZİYARET

Ege Üniversitesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı laboratuvarlarında öğretim üyeleri ile bir araya gelen EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Laboratuvarlarda görevli sağlık personeliyle de görüşen Rektör Budak, akciğer enfeksiyonuna yol açan yeni bir bakteri türü keşfederek bilim literatürüne kazandıran Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Cengiz Çavuşoğlu ile ekibini kutladı.

"DESTEĞİMİZ SÜRECEK"

Her alanda önemli çalışmalara imza attıklarını dile getiren Rektör Budak, bilimsel çalışmalara ayrı bir önem verdiklerini söyledi. Ege Üniversitesi'nin bilim dünyasında öne çıkmasını sağlayan fakültelerden birinin de Tıp Fakültesi olduğunu belirten Rektör Budak, "Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı öğretim üyelerimizden Prof. Dr. Cengiz Çavuşoğlu hocamız ve ekibi dünyada ilk kez 'Mycobakterium Celeriflavum' adı verilen bir mikro bakteri türünü keşfedip bilimsel literatüre kazandırdı. Ege Üniversitesi Rektörlüğü olarak, hocamız ve ekibiyle dünya bilimine sağladıkları katkı ve çalışmalarından dolayı gurur duyuyoruz. Bu tür çalışmalar Ege Üniversitesi'nin uluslararası arenada görünürlüğünü arttırıyor ve bilimsel prestijine de çok ciddi katkılar sağlıyor. Hem bilimsel araştırma projelerimizle hem de bütçemizle bu tip çalışmaları desteklemeye devam edeceğiz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak ile röp.

- Prof. Dr. Cengiz Çavuşoğlu ile röp.

- Genel ve detay görüntüler Haber-Kamera: İZMİR, (DHA) ========================================== Botanik bahçesi gibi cami Adana'da duvarları, kubbesi ve minaresindeki sarmaşıkların oluşturduğu yeşillikten adını alan Yeşil Cami, bahçesindeki onlarca çiçek türü ile botanik bahçesini andırıyor. İçerisinde Hz. Muhammed'in Sakal-ı Şerifi'nin de muhafaza edildiği camii, ziyaretçilerin yoğun ilgisini görüyor.

Merkez Yüreğir İlçesi Köprülü Mahallesi Seyhan Nehri kenarında 1930 yılında ibadete açılan Yeşil Cami, duvarları, kubbesi ve minaresini saran sarmaşıklarla yeşile büründü. Yaklaşık 50 yıl önce Gülek Boğazı'ndan bir kök olarak getirilen sarmaşık çiçeği, aradan geçen sürede caminin adının da değişmesine neden oldu. Köprülü Cami olarak hizmete giren caminin yeşile bürünmesi nedeniyle adı da sonraki yıllarda Yeşil Cami oldu. Caminin avlusu da begonya ve gül türlerinin yanı sıra lavanta, nar, nergis, defne ve gelin duvağı gibi çok sayıda bitki türü ile botanik bahçesine döndü.

KADİR GECESİ SABAHI SAKAL-I ŞERİF ZİYARETİ

Yeşil Camii içerisinde yaptırılan bir kutuda muhafaza altına alınan Hz. Muhammed'e ait sakal-ı şerif ise her yıl Kadir Gecesi sabahında ziyaretçilere açılıyor. Caminin 3 yıldır imamlığını yapan Fahri Onur, "Cemaatimiz cami konusunda çok duyarlı. Bu güzelliği korumak için herkes elinden geleni yapıyor. Buraya gezmeye gelen vatandaşlar da bu güzelliği görünce mutlu oluyor. Herkes değişik bir çiçek türü getirdiği zaman buraya dikiyor. Öyle olunca burası tam anlamıyla adı gibi yeşil cami haline geliyor" dedi.