DHA YURT BÜLTENİ-2

Adana'da, kent genelinde 15 bin liralık içki, 15 kilo et ve 4 evden para, altın ve cep telefonu çalan Mustafa Özdamar'ı (31) polis, sosyal medya hesabına yüklediği fotoğraflardan teşis edip yakaladı. Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı, Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri kent genelinde ev ve iş yerlerinde artan hırsızlık olayları üzerine hareke geçti. Ekipler, son olarak merkez Seyhan ilçesi Kurtuluş Mahallesi'ndeki bir restorantta 2 televizyon, 119 içki ve 15 kilo et çalan 2 zanlının iş yerindeki bıraktığı parmak izlerini incelemeye aldı. Yapılan araştırmada şüphelilerin, Seyhan ve Yüreğir ilçesinde bulunan 4 evi soydukları saptandı. Bunun üzerine polis, apartmanların güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye aldı. Görüntülerdeki kişilerden birinin, çok sayıda sabıkası olan Mustafa Özdamar olduğu üzerinde duran polis, bu kişinin ellerinde sabıka fotoğrafının olmadığının belirlenmesi üzerine zanlının sosyal medyadaki fotoğraflarını araştırmaya başladı. Ekipler fotoğraflardaki kişinin güvenlik kamerası görüntülerindeki kişiyle aynı olması üzerine Mustafa Özdamar'ı yakalamak için harekete geçti. Adresi tespit edilen Özdamar, kısa sürede yakalandı. Sorgusunda suçlamaları kabul etmeyen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı. Polis görüntülerindeki diğer hırsızı yakalamaya çalışıyor.

Bitlis’in Ahlat ilçesinde bulunan dünyanın en büyük Türk-İslam mezarlığı olduğu belirtilen Anadolu'nun Orhun Abideleri olarak da nitelendirilen Selçuklu Meydan Mezarlığı'nda kazı, restorasyon ve konservasyon çalışmaları başladı. Ahlat'ın en önemli tarihi eserlerinden olan ve boyları 4,5 metreye varan Selçuklu Mezarlığı taşları restore ediliyor. Bazıları deforme olan, üzerindeki yazı ve şekillerle her biri sanat eseri niteliği taşıyan mezar taşlarının restorasyon çalışmaları Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü Başkanı Prof. Dr. Recai Karahan başkanlığında başladı. Çalışmalarla ilgili açıklama yapan Prof. Dr. Karahan, 30 kişilik ekiple bu yıl restorasyon çalışmalarına başladıklarını, bu çalışmaların önümüzdeki yılın Kasım ayına kadar süreceğini belirtti. Prof. Dr. Karahan şöyle konuştu:"Her yıl olduğu gibi bu yıl da, 210 dönümlük mezarlığımızın kötü görünümden arındırılması için önce mezarlığın içerisindeki otları temizledik, daha sonra da anlaşmış olduğumuz restorasyon firmasıyla, yerde yatan kuzey batı dediğimiz bu bölümde ekibimizle birlikte çalışmaya başladık. Ağırlıklı olarak bu taşların ayağa kaldırılmasına önem vereceğiz. Yeni müzeden Emir Bayındır Kümbeti'ne doğru giden ana yolun etrafında dağılmış olarak kalan, tepelerden aşağı doğru akmış olan mezar taşlarını, sandukaları ve akıtları düzenlemeyi planlıyoruz. Jeoradar taraması yaptığımız yerlerde bir iki metrelik derin kazılar yapmaya çalışacağız. Bu alanda hemen hemen yok denecek kadar mezar görünüyordur. Aslında otların arasında yerde yatar vaziyette 250-300 taşın yer üstünde olduğunu düşünüyoruz. Bunları geçen yıl Doğu Anadolu Projesi'nin katkılarıyla (DAP) Bakanlığımızın da destekleriyle, 30 tanesini ayağa kaldırmıştık. Bu yıl şu an 30 tanesine devam ediyoruz. Şartların el vermesi halinde bunu 100'e tamamlamayı düşünüyoruz." DEDE, TORUN VE ÜNLÜ İSİMLERİN MEZARLARI VAR Prof.Dr. Karahan, 13'üncü yüzyılın sonlarına doğru, Ahlat civarlarında meydana gelen büyük depremde vefat eden çok kişinin bir araya gömüldüğü bir alan olduğunu kaydererek," Burada dede, torun, o günün ünlü isimlerinin de olduğu birkaç mezarının olduğunu gördük. O da, bu yıl ki çalışmalarımız arasına katıldı. Önümüzdeki dönemde de biraz daha bunları kuvvetlendireceğiz. Çalışmalarımız 12 ay devam ediyor. İklim şartlarına göre sahada ve laboratuvarda çalışmalarımız sürüyor. Bu yıl bir aksilik olmazsa Kasım ayının sonuna kadar arazide kalmayı düşünüyoruz" dedi.

Satrançta ülke ve dünya şampiyonları yetişiyor

Satranç ile 11 yaşındayken tanışan ve 12 yaşında ilk şampiyonluğunu kazanan İzmirli Fethi Apaydın (29), Antalya'da yapılan turnuvada 2018 Türkiye kupasının sahibi oldu. 23 yaşındayken Apaydın Satranç Kulübü'nü kuran başarılı sporcu, 8-18 yaş aralığında yüze yakın öğrenci yetiştiriyor. Çok başarılı bir ekibi olduğunu ve turnuvalara girip Türkiye ve dünya şampiyonluğu kazandıklarını anlatan Apaydın, ailelere çocuklarını satranca yönlendirmeleri konusunda çağrı yaptı.

Farklı illerden gelerek Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) İzmir Temsilciliği'nin düzenlediği İzmir Kulüpler Şampiyonası'na katılan her yaştan satranç sporcusu, temmuz ayında Konya'da gerçekleştirilecek Türkiye Kulüpler Şampiyonası'nda yer alabilmek için ter döktü. 8'er kişiden oluşan 6 takımın yarıştığı turnuva, İzmir Hasan Sağlam Öğretmenevi'nde düzenlendi. İzmir Kulüpler Şampiyonası'na öğrencileriyle birlikte katılan Fethi Apaydın, satranç sporunun inceliklerini anlattı. Küçük yaşlarda satranca gönül veren Apaydın, hem öğrenci yetiştiriyor hem de yeni kupalarla müzesini zenginleştiriyor. Satrancın her yaşta öğrenilebileceğini ancak gelişme çağındaki çocukların daha fazla yönlendirilmesi gerektiğini savunan Apaydın, "18 yaşımda gençler Balkan şampiyonu oldum. 14 yıl önce transfer olduğum Beşiktaş satranç takımında ikinci kaptan olarak görev alıyorum. Dünya şampiyonu yetiştiriyoruz. Satranç zor bir oyun. Herkesin maddi durumu bu spor için yeterli değil. Ama yetenekli çocuklar her zaman maddi durumu yüksek olan ailelerden çıkmıyor. Ben sporcuların başarılarını duyurarak yetenekli çocukları heveslendirmek istiyorum. Bu zeka oyununda dünya çapında daha iyi olmalıyız. Potansiyel var ama ülkemizde büyük başarılara imza atılmıyor" diye konuştu.

KOMUTAN ROLÜ ÜSTLENİYOR

Çok yetenekli çocukların okuldaki eğitimlerini aksatmamak adına satrancı ihmal ettiğini savunan Apaydın, bu konuda ailelere büyük görevler düştüğünü dile getirdi. Gelişme çağındaki bir çocuğun satranca yönlendirilerek her alandaki başarılarını arttırabileceğini belirten Fethi Apaydın şöyle konuştu:"Çocuklar 2 yılda bir ciddi bir sınava giriyorlar. Ama okulun yanısıra satranca gönül verenlerin aileleri bu gençlerin derslerinde daha başarılı olduklarını söylüyor. Satranç matematiksel zekanın yanında çocuğa, karar verme, analiz gücünü geliştirme konularında da katkı sağlıyor. Sorumlulukları artıyor, dikkat ve kendine güven konusunda gelişme gösteriyorlar.Satrancın mantığına bakıldığında oyuncu bir komutan rolü üstleniyor. Bir savaş yönetiyorsunuz ama kimse ölmüyor."

EYLÜLDE YENİ TURNUVA

Satranç sporunda dünyada söz sahibi olabilecek konumda olduklarını anlatan Apaydın, yeni nesilin çok büyük başarılar kazanabileceğini söyledi. İnternet turnuvalarını daha fazla kişinin takip etmeye başladığını belirten Apaydın, "Eylül ayında uluslararası bir turnuva düzenleyeceğiz. Bizim sporcularımız oynayacak. Yurt dışındaki iyi sporculara ev sahipliği yapacağız. Sporcuların amacı satrançta büyük usta olmaktır. Büyük ustalığa giden yolda norm kazanmaları için katıldıkları özel organizasyonların sayısını arttırmak istiyoruz" diye konuştu.

"DERSLERİMİ OLUMLU ETKİLİYOR"

İzmir Kulüpler Şampiyonası'na katılan sporculardan 6'ncı sınıf öğrencisi Tekin Alp Erdoğan (12) bu yıl Türkiye üçüncüsü olduğunu söyleyerek, "Satranca 6 yaşında başladım. Çanakkale'de B kategorisinde birinciliğe kadar yükseldim. Hedefim Letonya'da ilk 3'e girmek. Okulla birlikte yürüttüğüm için derslerimi olumlu etkiliyor. Satrançta da matematikte olduğu gibi hesap yapıyorum" dedi.

HEDEF, MAGNUS CARLSEN'İ GEÇMEK

Hedefinin dünyadaki en iyi satranç oyuncularından Magnus Carlsen'i geçmek olduğunu anlatan üçüncü sınıf öğrencisi Arda Çamlar (9) da 2018 yılında Romanya'da yapılan Avrupa yaş gruplarında ve Arnavutluk'taki dünya okulları turnuvasından beşincilik kazanarak döndü. Satranca 4 yaşında başladığını anlatan Çamlar, "Hedefim dünyanın en iyi oyuncusu Magnus Carlsen'i geçmek ve bir kulüp açmak. Herkesi yenmek istiyorum. Dünyanın en iyi oyuncusu olmak istiyorum" diye konuştu.

5 YAŞINDA BAŞLADI

Bireysel olarak İzmir'de birincilik, takım olarak Türkiye'de ise beşincilik kazanan 6'ncı sınıf öğrencisi Ata Anıl Aksu (12) ise, "Satranca öğretmenim sayesinde 5 yaşında başladım. Arkadaşlarıma tavsiye ediyorum çünkü satranç beynimizi geliştirir. Derslerimize katkı sağlar. Benim hedefim Grand Master (GM) normunu almak, ilerde çok daha iyi olmak istiyorum" dedi.

