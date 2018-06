DHA YURT BÜLTENİ - 2

Kamerayı bağlattı, 1 gün sonra hırsızı yakalattı

Antalya'nın Kemer ilçesinde hesaplarının her ay açık vermesinden şüphelenen market sahibi Hasan Ali Şenol (37), güvenlik kamerası taktırdı. Ertesi gün kayıtları inceleyen Şenol, 13 yıldır marketine gelen toptancının sigaralarını çaldığını gördü.

Jandarmanın sigaralarla yakaladığı toptancı serbest bırakıldı. Şenol, hırsızlığı yapan kişinin en ağır şekilde cezalandırılmasını ve mağduriyetinin giderilmesini istedi. Kemer'e bağlı Göynük Mahallesi'ndeki market işletmecisi Hasan Ali Şenol, yaklaşık 1 yıldır her ay açık vermesi üzerine hırsızlık yapıldığından şüphelenmeye başladı. Markete alışverişe gelenlerden şüphelenen ancak herhangi bir sonuç elde edemeyen Hasan Ali Şenol, 28 Mayıs'ta İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Merkez Karakol Komutanlığı'na da giderek durumu anlattı.

KAMERA YAKALATTI

Haftanın 3 günü tahsilat ve malzeme bırakmak için markete gelen bir içecek firması görevlisi Ş.T.'den şüphelenen Hasan Ali Şenol, marketin arka tarafında bulunan ve sigaraları koyduğu lavabonun yanındaki noktaya güvenlik kamerası yerleştirdi. Kamerayı taktırdığının ertesi gününde kayıtları inceleyen Hasan Ali Şenol, yaklaşık 30 yıldır aynı firmada çalışan ve 13 yıldır da kendisine malzeme getiren Ş.T.'nin kolilerin içerisinden sigara kartonlarını aldığı ve lavaboda pantolonunun içerine sokarak, gömleğini de üzerine kapatıp dışarı çıktığını fark etti. Hasan Ali Şenol bunun üzerine jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine çalışma başlatan jandarma Ş.T.'yi gözaltına aldı. Ş.T.'nin aracında yapılan aramada Hasan Ali Şenol'a ait marketten çalındığı belirlenen 19 karton sigara da ele geçirildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ş.T. adlı kontrolle bırakıldı.

'HERKES GÜVENİRDİ'

Market sahibi Hasan Ali Şenol, şöyle dedi:"1 yıldır aylık ortalama 10- 12 bin lira açık veriyordum. Şüphelerim oldu. Üzerinde yoğunlaştığım kişiler oldu ama açığını çıkaramadım. Daha sonra bir toptancı arkadaşın benim buraya sık sık geldiği, hatta haftada 3 defa gelip, bana mal verip veya tahsilat yaptığı günlerde sabah erken saatlerde toptancıların yoğun olduğu saate denk getirerek dükkanıma gelmesi dolayısıyla şüphelerim onun üzerinde yoğunlaştı. Karakol komutanıyla iş birliği yaparak bir gün öncesi sigaralarımın daha da çok eksildiğini fark ediyordum. Bu nedenle ortak karar alarak gizli kamera koyduk. O günün ertesinde saat 09.00 civarında markete gelen şahıs gizli kameraya takıldı. Görüntülerde zaten her şey mevcut. Bu yaklaşık 1-1.5 yıldır benim dükkanımın içerisine, depoma giren tek toptancımdı. Buna yemek, kahvaltı, çay, kahve ısmarlardım. Burası kendi dükkanı gibi bildiği bir yerdi. Güvenirdik, herkes güvenirdi. Bütün esnaf Kemer'den, Antalya'dan, Tekirova'ya kadar sorsan herkes buna güvenirdi. Benim bu kadar açık vermemim sebebi de buna sonsuz güvenimizdi. Çünkü 50 yaşında bir insanın yapabileceğini düşünemezsin." Hırsızlığı yapan kişinin en ağır şekilde cezalandırılmasını ve mağduriyetinin giderilmesini isteyen Hasan Ali Şenol, "Çünkü alın teriyle, saat 08.00'den, 03.00'e kadar emek harcıyorum. Bunun bedeli bu olmaması gerekiyordu" dedi.