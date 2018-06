DHA YURT BÜLTENİ -2

AK Parti'nin İzmir'de seçilebilecek sıradan milletvekili adayı gösterdiği Roman Cemal Bekle için şarkı hazırlandı. Emine Şenlikoğlu'nun 'Çingene' adlı romanının kahramanı Roman müzisyen Serpil Özkasap'ın sözlerini 9 saatte yazdığı şarkıyı, 'Çılgın Cemal' lakabıyla bilinen Cemal Yüktaşıyan düzenledi. Cemal Bekle, adına yapılan şarkıyı stüdyoya girerek seslendirdi ve seçmenine Roman konservatuvarını kurma sözü verdi. Geçmiş seçimlerde İzmir'den 3 kez milletvekili aday adayı olan ilk kez birinci bölge dördüncü sıradan aday gösterilen Roman Cemal Bekle, Romanlar'ı sevindirdi. Cemal Bekle için stüdyoya giren Roman müzisyenler, 'Cemal Bekle Romanlara vekil oldu' isimli bir seçim şarkısı hazırladı. Sözleri, Emine Şenlikoğlu'nun 'Çingene' adlı romanının kahramanı Roman müzisyen Serpil Özkasap'a ait olan bestenin düzenlemesini ise 'Çılgın Cemal' lakabıyla tanınan Cemal Yüktaşıyan (30) yaptı. Kendisi için şarkı yapan Roman müzisyenlerin bu tavrı karşısında duygulanan Cemal Bekle, stüdyoya girerek seçim şarkısını müzisyenler ile birlikte seslendirdi. 3 kez aday olduğunu fakat seçilemediğini söyleyen Cemal Bekle, listeye bu kez 4'üncü sıradan girdiği için mutlu olduğunu belirtti. Roman mahallelerinde yıllardır bir milletvekili çıkması yönünde yoğun taleplerin olduğunu söyleyen Bekle, "Böyle bir temsiliyet bekleniyordu. Liste açıklanınca vatandaşlarımız da biz de son derece mutlu olduk. Sevgi beraberinde sorumluluk da getiriyor. Omuzlarımızdaki yükün farkındayız" diye konuştu. SEÇİM ŞARKISINI 9 SAATE YAZDI Cemal Bekle'nin aday olduğunu duyunca çok sevindiğini ve hemen bir şarkı bestelediğini ifade eden Roman müzisyen Serpil Özkasap, "1990 yılından beri Romanların toplum tarafından kabul edilmeleri için elimden geleni yaptım. 10 yıldan beri Cemal Bekle ile çalışıyorum. Kardeşimiz bizim. Duyunca çok sevindim. Yıllardan beri yaptığım dualar kabul oldu. Özellikle AK Parti'den Roman milletvekilinin çıkması için çok dualar ettim. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a özellikle teşekkür ettim. Onun vekil adayı olmasını çok istedik ve bunun için çok çalıştık" diye konuştu. Bekle'nin aday olduğunu duyunca, 9 saat süren bir çalışma sonrası seçim şarkısını ortaya çıkaran ve verdikleri mücadelenin şarkının sözlerine yansıdığını ifade eden Serpil Özkasap, şunları söyledi: "Üzerinde 9 saat çalıştım, daha güzel bir şey olabilirdi ama bu kadar oldu. Bu da içten gelerek oldu. Sesimize ses olacağına inanıyorum. Çok iyi yürekli bir çocuk, sözünün arkasında duran bir çocuk. Herkesin Cemal Bekle'yi desteklemesini istiyorum. Her partiden insanın, yılların vermiş olduğu dışlanmışlığın telafisi olarak Cemal Bekle'ye oy vermesini, desteklemelerini istiyorum. En büyük Roman Recep Tayyip Erdoğan." 'AK PARTİ'DEN CEMAL'İ DE ANKARAYA SİZ YOLLAYIN' Serpil Özkasap'ın yazarken Cemal Bekle'nin dört kez aday adayı olduğunu da vurguladığı şarkının sözleri şöyle: "SabIrla koruk helva oldu helva oldu. Cemal Bekle Romanlara vekil oldu. Çok bekledik senelerce, umudumuz Cemal Bekle . Kıskanmayin çatlamayın, rakip diye ağlamayın. Ak Parti'den Cemal'i de Ankaraya siz yollayın. Yıllarca cok çalışdık, kapı kapı dolaştık. Simit boyoz ayranla Ankara yollarında otobüste sabahladık. Üç dönemi atlattık sonunda Cemal Bekle'yi vekil yaptık. Derdimize derman olsun, kalbimize dil olsun. Ak Parti içinde bir vekil de Cemal Bekle olsun . İki kisi yanyana, biri ak biri kara. Hic bosuna bizim oylar Cemal Bekle'nin sandığına." ROMAN KONSERVATUVARI SÖZÜ Cemal Yüktaşıyan da Cemal Bekle'yi 15 yıldır tanıdıklarını belirtti. 2015 seçimlerinde, CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu için de seçim şarkısı yaptıklarını söyleyen Cemal Yüktaşıyan, şimdi de stüdyoya Cemal Bekle için girdiklerini ifade etti. Yüktaşıyan, "Cemal ağabey için güzel bir şarkı yaptık. Cemal Bekle, milletvekilliğini hak eden, kültürlü, okumuş, bilinçli, Romanların derine derman olabilecek potansiyele sahip biri. Romanların sorunlarını Meclis'e iyi bir şekilde taşıyacağını düşünüyorum. En azından Roman müzisyenler için bir şeyler yapabilir. Roman Konservatuarı kurulması için çalışabileceğini söyledi. Roman sanatçıların daha iyi yerlere gelmesi için çalışacağını söyledi" diye konuştu.

Marmaris'te teknelerde yüksek müzik ve köpük partisi yasaklandı

Muğla'nın turizm cenneti ilçesi Marmaris'te gelen şikayetler üzerine günübirlik gezi teknelerinin körfez içinde kıyıya yakın yüksek sesle müzik ve köpük partisi yapması, İlçe Turizm Danışma Kurulu tarafından sezon sonuna kadar yasaklandı. Tekneciler, geçen yıllarda müzik desibel sınırının 110 olarak belirlendiğini, bu yıl gündüz 65 gece ise 55 desibel olduğunu vurgulayarak, tepki gösterdi.

Marmarisliler ve bazı otel müşterilerinin, Başbakanlık İlteşim Merkezi (BİMER), Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) ve Kaymakamlığa günübirlik gezi teknelerinin kıyıya yakın yüksek müzikle eğlence ve köpük partisi yapmasını şikayet etti. Bunun üzerine geçen 26 Nisan'da, Kaymakam Celalettin Yüksel başkanlığında belediye, jandarma, polis, sahil güvenlik, turizmci ve sivil toplum kuruluşlarının yetkililerinin de aralarında bulunduğu 10 kurumun temsilcisinin oluşturduğu Marmaris İlçe Turizm Danışma Kurulu, inceleme ve tespit yaptı. Yapılan tespitlerde günübirlik gezi teknelerinin kıyıya yakın yerlerde yüksek sesle müzik yayınlarının gürültü kirliği yaptığı ve köpük partisinde de köpüklerin denize bırakıldığı belirlendi. Kurul, günübirlik gezi turu yapan teknelerin ilçe körfezinde kıyıya yakın seyrederken yüksek sesle müzik yapması ve köpük partisi yapması sezon sonuna kadar olarak yasaklandı. Karar geçen 7 Mayıs'ta Kaymakamlık tarafından "Turizmde alınacak önlemler" başlığı altında ilgi birimlere gönderilirken konuyla ilgili 27'nci maddede, "Günübirlik tur teknelerinin oluşturduğu gürültü kirliliği ile ilgili olarak sahildeki vatandaşların ve otellerdeki müşterilerin yüksek sesten dolayı rahatsız oldukları belirtilmiş olup gürültü kirliliği konusunun, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın görev alanında olduğu ve bu işin protokolle yürütüldüğü belirtilmiştir. Denizde Sahil Güvenlik Komutanlığı, karada belediyelere yetki verildiği ve gürültü kaynağından değil şikayet olunan yerden bakılarak tespit yapılması gerektiği ve bunun haricinde tur tekne sahiplerinin kurallara uyması ile bu sorunun daha kolay çözülebileceği belirtilmiştir. Halihazırda 10 Nisan 2018 tarihli 323/4 sayılı Deniz Turizm Kurulu'nun 12'nci ve 17'nci maddesi ile gürültü kirliliğinin önlenmesi amacıyla kararlar alınmış olup bu kararlara uyulması aşamasında; günübirlik tur teknelerinin üye oldukları kooperatifler aracılığı ile titizlikle takip edilmesi gerekmektedir. Ayrıca günübirlik tur teknelerinin faaliyetlerinin denetimi için Kaymakamlık makamınca oluşturulacak komisyon marifetiyle de denetimlerin yapılması gerektiğini düşünüyoruz" ifadelerine yer verildi. Kararın ilgili birimlere tebliğinin ardından gürültü kirliliği yapan tekne ve yatların tespit edilmesi için zabıta, sahil güvenlik, polis, jandarma, turizmcilerden oluşan 'denetleme komisyonu' oluşturularak gelen şikayetler üzerine desibel ölçümleri başlattı.

TEKNECİLER TEPKİLİ

Kıyıda yüksek sesle müzik yapılmayacağını öğrenen günübirlik gezi teknesi sahibi İbrahim Taşkın, tepkisini şu sözlerle dile getirdi: "Bizler, yabancı ve yerli turistlerin olmazsa olmazları arasında ilk sırayı alan bir hizmeti yapıyoruz. İç Anadolu veya kırsal kesimde turizm yapmıyoruz. Belirlenen desibel oranında tura çıkarken ve gelirken, körfez içinde müzik yapıyoruz. Müziği kısmak turistin eğlencesini kaçırır. Bugün şehrimizin her ortamında motorlu taşıtlardan tutun birçok yerde gürültü kirliliği mevcut. Bunları engellemek yerine turizme hizmet veren bizler neden engelleniyoruz? Dünyanın her yerinde müzik varken neden biz kısıyoruz? Körfez içinde, tura gidip gelirken müzik çalmayacaksak biz nerede çalacağız?" Tur teknesi sahibi Kamil Taşkın, turistlerin müzikle eğlenmek istediklerini belirterek, "Hepimiz turizm kentinde yaşıyoruz. 'Dünyanın İncisi Marmaris' diyerek tanıtımımız mevcut. Bizler, burada tekne turları düzenleyerek ekmeğini kazanan bir topluluğuz. Yerli ve yabancı turistler bu müziklerle eğlenmek istiyor. Onlara hitap edebilmek için müziği çalmamız gerek. Teknemde, yüksek sesle müzik yapmıyorum. Bunun bir desibel limiti mevcut. Çok yüksek seslerde ve herkesi rahatsız edecek müzik yapılıyorsa denetleme yapılsın. Müziğimizi tura çıkarken ve gelirken kesmek olmaz" dedi. 20 yıldır günü birlik gezi teknesi işleten Bülent Menteşe, "Herşeye yasak getirsinler kapatalım gidelim" diye konuştu. Tekneciler, geçen yıllarda müzik desibel sınırının 110 olarak belirlendiğini, bu yıl gündüz 65 gece ise 55 desibel olduğunu vurgulayarak, tepki gösterdi. Bu desibel ölçülerinde müzik çalmanın evde çalıştırılan çamaşır ve bulaşık makinesi sesine denk geldiğini, turistlerin istediği eğlenceyi yaşayamayacaklarını öne sürdü. Alınan karar sonrası Marmaris Kaymakamlığı ve denizcilik sektör temsilcileri konu ile ilgili açıklama yapmadı. Datça, Fethiye ve Bodrum'da ise yüksek sesle müzik yapan tekneciler ile ilgili ilçe yöneticilerinin karar alacağı bildirildi.

BAKANLIK GÜRÜLTÜ YÖNETMELİĞİNİ 8 YIL ÖNCE YAYINLAMIŞ

Çevre ve Orman Bakanlığı'nın 4 Haziran 2010 tarihinde Resmi Gazete'de yayınladığı "Çevresel Gürültü'nün Değerlendirilmesi Yönetimi " yönetmeliğinin birinci bölümünde "Su Yolları İçin Çevresel Gürültü Kriterleri" başlığının 24'üncü maddesinde "Deniz, göl veya başka suyolları ulaşım araçlarının çevresel gürültü düzeyi en yakın sahil şeridinde, bu yönetmeliğin 20'nci maddesinin (a) bendi çerçevesinde yapılan değerlendirme sonuçlarına göre gündüz 65 desibel ve gece 55 desibel sınır değerlerini aşamaz." Ayrıca 5. maddesinde "Radyo, televizyon, müzik seti ve her türlü müzik aletlerini, kamuya açık alanlar ile kamunun geçit hakkı olan kara ve denizde toplu taşıma araçlarında rahatsızlık verecek şekilde çalmak yasaktır".