DHA YURT BÜLTENİ-2

MÜZE GİBİ DEMİRCİ ATÖLYESİ

Kayseri'nin İncesu ilçesinde demircilik yapan Ahmet Tuz (69), yaklaşık 20 yıldır biriktirdiği 100 yıl geçmişe sahip 2500 eşyayı etnoğrafya müzesini andıran atölyesinde muhafaza ediyor. Geçmişten geleceğe köprü olduğunu söyleyen Tuz, öğrenci gruplarını iş yerinde ağırlayarak tarihi öneme sahip sergilediği objeleri görsel anlatımla gösteriyor

İncesu ilçesinde yaşayan ve geçimini demircilik yaparak sürdüren Ahmet Tuz, okula gitmediği içinde uhde kalan eğitim aşkını, yaklaşık 20 yıldır biriktirdiği yüzyıllık ev, mutfak ve tarım eşyaları ile gereçlerinden oluşan 2500 eşyayı, yurdun çexşitli yörlerinden görmeye gelen öğrencilere ve gençlere iş yerinde muhafaza ettiği eşyaları anlatarak gideriyor.İş yerinin deposunda muhafaza ettiği eşyaların birçoğunu vatandaşların kendi elleri ile teslim ettiğini söyleyen Tuz, " 15-20 yıldır eski eşyaları biriktirmeye başladım. Ben okula gitmediğim için içimde uhde kalan okuma ve eğitimcilik aşkını biriktirdiğim eşyalarla olarak açtım. Dükkanımda şu an 2500-3000 parça eşya var. Bu parçaların çoğu emin kişi olduğum için bana teslim edildi. Bazılarını da ben işimden, aşımdan kalarak bizzat gidip aldım. Her biri birbirinden kıymetli olan eşyalar için en anlamlı eşya yaklaşık 17 yıl askerlik yapan ve hem Osmanlı hem de Cumhuriyet döneminde askerlik yapan bir dedemizin yer aldığı resimdir. Yaşam öyküsünü gelen her öğrenciye anlatıyorum. Burada ev, mutfak, tarım eşyaları var. Kendim demirci ustası olduğum için geçmişteki sanatkarlara ahde vefa borcumu ödemek için de yaptıkları bu ürünleri yurdun birçok bölgesinden gelen öğrencilere anlatıyorum. Umarım benden sonra çocuklarım ve torunlarım benim için kıymetli olan bu ürünleri saklar ve gençliğe anlatmaya devam eder." dedi.

